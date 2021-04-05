В России 18-летний футболист умер во время матча

18-летний защитник команды "Знамя труда" Никита Сидоров умер во время товарищеского матча в Орехово-Зуево на стадионе "Торпедо".

На официальной странице Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) России подтвердили смерть футболиста и выразили соболезнования его родным и близким.

Согласно информации Instagram-канала orehovo-zuevo-official, предварительной причиной трагедии стала аневризма сосудов головного мозга. Сидоров умер практически мгновенно, не дождавшись помощи врачей.

Информагентство "Чемпионат" сообщает, что футболист появился на поле во втором тайме матча, а уже через пять минут внезапно упал на газон и потерял сознание. Тренер, медики и отец 18-летнего игрока на протяжении получаса боролись за его жизнь, но не сумели ее спасти.

Сидоров начал карьеру в "Знамени труда" в 2015 году, с 2016 по 2018 года выступал за "Спартак-Орехово", а в 2019-м вернулся в свой первый клуб. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми поединках Лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 года в голкипера команды "Знамя труда" Ивана Заборовского попала молния. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает.