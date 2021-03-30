"Футбольное закулисье" – рубрика OBOZREVATEL, которая всегда вызывает у вас интерес. И сейчас мы поговорим о "темной стороне" любимой игры миллионов.

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Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес прослыл самым грубым игроком чемпионата Аргентины. Он – рекордсмен по красным карточкам. В матче с клубом "Тальерес" форвард получил "горчичник" уже на 15-й секунде после стартового свистка рефери. Ветеран двух манчестерских команд прошел шипами по ногам Томаса Почеттино сразу после того, как соперники развели мяч в центре поля. Карлос доиграл этот матч до конца, а его команда, оставшись вдевятером, минимально уступила – 0:1.

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Во время строительства новых тренировочных полей на территории клубной базы итальянской "Ромы" неподалеку от Рима обнаружено 20 снарядов времен Второй мировой войны. Сообщается, что все снаряды были успешно извлечены и взорваны на безопасном участке. В операции принимали участие саперы итальянской армии. При обнаружении находки игроки и тренерский штаб "Ромы" отсутствовали на базе, поэтому тренировочный процесс римлян не был сорван.

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OBOZREVATEL продолжает знакомить читателей, поклонников футбола, с тем, как в разные годы, начиная с 1960-го, проходили чемпионаты Европы. 15 предыдущих турниров проходили на полях 13 стран. Три раза Евро принимала Франция, два – Италия. Скандалов во время проведения чемпионатов хватало. В их центре были не только буйные фанаты, но и арбитры. О них, представителях Фемиды, и поговорим.

Турнир, проходивший на полях Португалии в 2004-м, принес относительное затишье на фронтах спорных судейских решений. Но уже через четыре года в Австрии и Швейцарии работа арбитров, по крайней мере, в пяти случаях, вызывала серьезные нарекания со стороны футбольной общественности.

Австриец Конрад Плаутц и его ассистенты в поединке группового раунда Испания – Россия (4:1) не заметили явного положения вне игры у Сеска Фабрегаса, когда тот забивал последний гол в ворота россиян. После плотного удара Хави голкипер Игорь Акинфеев отбил мяч, который из офсайда в падении головой добил в ворота экс-полузащитник "Арсенала" и "Барселоны".

"Почин" Плаутца продолжил один из самых скандальных рефери швейцарец Массимо Бузакка, засчитавший гол шведского защитника Петера Ханссона в ворота тогда еще действующих чемпионов континента греков. В верховой борьбе мощный бек скандинавов элементарно использовал сразу двух соперников в качестве подставки и вколотил второй и последний гол в матче.

Но если эти ошибки лишь косвенно влияли на расклад борьбы, то уже ляп англичанина Ховарда Уэбба в игре Австрия – Польша (1:1) в итоге стоил хозяевам турнира победы. Британец неправильно засчитал гол натурализованного поляка Роджера Геррейро, который тот забивал, пребывая в положении вне игры. Почти сразу же после поединка полицейский из пригорода Ньюкасла принес австрийцам искренние извинения.

А вот у шведа Петера Фройдфельдта духа на подобное покаяние перед португальцами не хватило. Решающий гол в ворота пиренейцев в проигранной ими встрече немцам (2:3) Михаэль Баллак забил с явным нарушением правил. Ну и закончим "парад ошибок" на Евро-2008 решением словацкого судьи Любоша Михела в четвертьфинальном матче Россия – Нидерланды (3:1). В одном из эпизодов встречи Денис Колодин грубо сыграл против Рафы ван дер Ваарта и рефери справедливо показал защитнику "горчичник" (второй для него в матче). Удаление? Отнюдь. После короткого совещания с лайнсменом выяснилось, что Денис фолил уже после того, как мяч покинул пределы поля. И карточка была отменена.

Были претензии к арбитрам и на двух последних Еврочемпионатах – в Украине и Польше, а также во Франции. Каким будет судейство на летнем Евро-2020 – вскоре увидим. Но решениям арбитров всегда есть оправдание – мол, они такие же люди, как и мы, и могут ошибаться. Просто ошибки ошибке рознь…

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