В клубе, за который играл Пеле, заявили, что Месси не побил рекорд бразильца

"Сантос", выступая за который "Король футбола" Пеле установил рекорд по количеству голов за один клуб, заявил, что звезда "Барселоны" Лионель Месси не побил рекорд нападающего.

Как сообщается на сайте команды, Пеле забил 1091 мяч за "Сантос", отличившись 643 раза в официальных матчах и 448 в товарищеских. По мнению бразильцев, голы в контрольных поединках имеют такой же вес, как и другие.

Утверждается, что "Король футбола" забивал не только слабым любительским клубам, но и самым сильным коллективам со всего мира, включая "Боку Хуниорс", "Реал" Мадрид, "Ювентус", "Наполи", "Барселону" и т.д. Также отмечается, что в товарищеских матчах, в которых участвовал Пеле, команды играли в своих униформах с применением официальных правил и табло со счетом.

Кроме того, в "Сантосе" напомнили, что, согласно правилам ФИФА, выставочные встречи проводятся исключительно с разрешения региональных и местных футбольных федераций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче испанской Ла Лиги против "Вальядолида" Месси забил свой 644-й гол за "Барселону". Он угостит пивом украинских голкиперов Андрея Пятова ("Шахтер"), Александра Шовковского и Руслана Нещерета (оба – "Динамо").