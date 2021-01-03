В Италии предложили вернуть футбольных фанатов на трибуны: названо условие

Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино предложил правительству страны разрешить болельщикам заполнять трибуны после того, как они пройдут вакцинацию.

Функционер рассказал, что в организации разработали большой документ, придерживаясь которого на поединки чемпионата Италии смогут вернуться болельщики. Он заявил, что это никак не отразится на здоровье зрителей, если сократить посещаемость на 20-30%.

"Я считаю, что мы должны пускать вакцинированных фанатов на стадионы. Мы отправили правительству наш 300-страничный план, выполняя который мы смогли бы вернуть болельщиков без риска для их здоровья, уменьшив посещаемость на 20-30%. Но мы не получили ответ, нам даже не перезвонили. Я надеюсь, что на матчи пустят хотя бы тех людей, которые прошли вакцинацию", – цитирует слова Даль Пино издание Football-Italia.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, клубы английской Премьер-лиги задумались о приостановке чемпионата из-за ухудшения ситуации с количеством заболевших и отмены части поединков из-за массовых вспышек коронавируса в командах.