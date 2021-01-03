В чемпионате Японии по футболу исполнили "самый долгий пенальти". Видео

Во время матча на 99-м Всеяпонском школьном чемпионате по футболу был забит пенальти после крайне медленного разбега.

Видео этого эпизода появилось на странице журналиста издания Sportbible Джека Кенмера в Twitter, а в Telegram-канале "Матч ТВ" этот одиннадцатиметровый назвали "самым долгим пенальти". Игрок "зеленых" Коми Риота потратил более 10 секунд на то, чтобы добраться до мяча и нанести точный удар в левый от себя угол.

Этот матч не имел турнирного значения, поэтому футболист позволил себе сыграть на публику. Всеяпонский школьный чемпионат по футболу проходит с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Коми Риота потратил на разбег более 10 секунд Twitter Джека Кенмера

Как сообщал OBOZREVATEL, молодой голкипер сантандерского "Расинга" Альваро Хименес подстроился под новые правила и отбил пенальти, стоя на коленях.