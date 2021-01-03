В чемпионате Японии по футболу исполнили "самый долгий пенальти". Видео

Во время матча на 99-м Всеяпонском школьном чемпионате по футболу был забит пенальти после крайне медленного разбега.

Видео этого эпизода появилось на странице журналиста издания Sportbible Джека Кенмера в Twitter, а в Telegram-канале "Матч ТВ" этот одиннадцатиметровый назвали "самым долгим пенальти". Игрок "зеленых" Коми Риота потратил более 10 секунд на то, чтобы добраться до мяча и нанести точный удар в левый от себя угол.

Этот матч не имел турнирного значения, поэтому футболист позволил себе сыграть на публику. Всеяпонский школьный чемпионат по футболу проходит с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодой голкипер сантандерского "Расинга" Альваро Хименес подстроился под новые правила и отбил пенальти, стоя на коленях.