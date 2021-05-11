В Боливии футбольный матч закончился на девятой минуте из-за коронавируса. Видео

Матч высшего дивизиона чемпионата Боливии между "Стронгестом" и "Роял Пари" был прерван на девятой минуте первого тайма, так как у второй команды осталось шесть здоровых футболистов. Ей засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Из-за массовой вспышки коронавируса в команде гости сумели выставить на поединок только семь игроков, в то время как их соперники вышли на поле в полном составе. За первые восемь минут "Стронгест" забил три гола, а сразу же после этого один из защитников "Роял Пари" получил травму и не смог продолжить матч.

Согласно правилам футбола, если во время поединка в составе одной из команд остается меньше семи игроков, ей автоматически засчитывается техническое поражение.

В коротком видеообзоре противостояния, который был опубликован на YouTube-канале издания The Guardian, также отмечается, что гости просили о переносе встречи, но им отказали, так как на свободные даты у "Стронгеста" был запланирован матч Кубка Либертадорес.

"Роял Пари" идет на четвертом месте в чемпионате после семи туров. В активе команды 12 очков. Их соперники лидируют в первенстве с 16 пунктами и игрой в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Колумбии произошла похожая ситуация, но тогда поединок продолжался до 80-й минуты.