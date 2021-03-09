В Англии юный футболист умер нелепой смертью

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Люк Беннетт

В Англии 17-летний футболист академии клуба "Файлд" Люк Беннетт был убит электрическим током при попытке достать мяч металлической палкой, сообщает Lep.

Место происшествия

Двое его друзей также пострадали и были доставлены в Королевскую больницу Престона с ожогами, но, как сообщается, их жизни ничего не угрожает.

Мальчики пытались выловить из пруда упавший мяч и в какой-то момент коснулись линии электропередач.

"Службы экстренной помощи были вызваны на Ранчоу-Холл-лейн в Екстоне после сообщения о серьезном ранении ребенка. Спасатели оперативно прибыли, но им оставалось, к сожалению, лишь констатировать смерть. Двое других подростков серьезно не пострадали. Расследование продолжается. Предварительно известно, что дети могли прикоснуться к воздушной линии электропередач металлическим предметом", – говорится в заявлении, опубликованном полицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее игрок в американский футбол Лоренцо Тальяферро, известный по выступлениям за "Балтимор Рэйвенс", умер в 28 лет.