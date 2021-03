В Англии юный футболист умер нелепой смертью

В Англии 17-летний футболист академии клуба "Файлд" Люк Беннетт был убит электрическим током при попытке достать мяч металлической палкой, сообщает Lep.

Двое его друзей также пострадали и были доставлены в Королевскую больницу Престона с ожогами, но, как сообщается, их жизни ничего не угрожает.

Мальчики пытались выловить из пруда упавший мяч и в какой-то момент коснулись линии электропередач.

It is with deep sadness and sorrow that we must share the tragic news that AFC Fylde youth player Luke Bennett has passed away at the age of 17.