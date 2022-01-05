В Англии судья показал футболистам 5 красных карточек в самом сумасшедшем матче года. Видео

Футбольный матч между "Уайтхоком" и "Три моста" в Истмийской Лиге, седьмом по значимости дивизионе Англии, был назван местными болельщиками самым скандальной игрой года. Поединок завершился со счетом 0:1, но ознаменовался он огромным количеством грубости и пятью красными карточками.

Во втором тайме игроки Джо Сплатт и Брайан Вильявисенсио устроили драку у боковой линии. Сплатту, Стоуну и Лейтону показали красные, а Вильявисенсио получил предупреждение, но был все равно позже удален.

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"Ястребы" отчаянно пытались уравнять счет, в то время как игроки "Трех мостов" максимально затягивали игру. В конце концов нервы у хозяев сдали, что привело к череде грубых моментов.

Алексу Малинсу раздавал карточки направо и налево, в итоге показав их пять штук. Самым запоминающимся удалением стал фол Вильявисенсио против Мо Камара.

Игрок "Уайтхока" прыгнул двумя ногами в соперника, а затем начал доказывать рефери, что просто подскользнулся.

"Три моста" доигрывали восьмером, но все равно смогли удержать нужный счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года в Португалии состоялся самый позорный футбольный матч в истории. Поединок 17-го тура чемпионата страны между лиссабонскими "Белененсешом" и "Бенфикой" ознаменовался грандиозным скандалом.