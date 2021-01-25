Установлена личность арестованного на акции в Москве "экс-игрока "Ливерпуля"

Человек, арестованный на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве, оказался не экс-футболистом "Ливерпуля" Даниэлем Аггером, а россиянином Дмитрием Кенделем, который официально сменил ФИО в 2009 году.

Как сообщает Telegram-канал "Baza", он является уроженцем небольшого поселка под названием Ташла и попал в руки полицейским, когда с еще несколькими участниками протеста пытался перекрыть улицу. Так объяснили причину его задержания в министерстве внутренних дел РФ.

Саму новость о том, что в Москве 23 января был арестован именно экс-футболист "Ливерпуля" и сборной Дании, распространил муниципальный депутат Виктор Грехов. Услышав знакомую фамилию Аггера, он поделился этой информацией со СМИ. Российский Аггер-Кендель оказался на четыре года моложе, чем бывший защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 23 января, в РФ прошли массовые акции в поддержку Навального, которого арестовали на 30 суток., Во время протестов было задержано несколько тысяч человек.