Успех Украины в Лиге Европы: обзор спортивных СМИ

Главным событием футбольной недели, вне всякого сомнения, стал выход киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы. Среди других топ-тем – новость о возможном возрождении "Металлиста", жеребьевка ЛЕ, особый гость "Динамо".

ЕВРОКУБКОВАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Футбольное сообщество Украины с большим волнением ждало ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием "Динамо" и "Шахтера". Если в итоговом успехе донецкого клуба – после выездной победы над тель-авивским "Маккаби" со счетом 2:0 – мало кто сомневался, то киевлянам, добывшим дома лишь ничью 1:1, прогнозировали огромные трудности в гостях у "Брюгге".

По всем статьям бело-синие не выглядели фаворитами поединка в Бельгии – даже на фоне существенных кадровых потерь "Брюгге" в связи с коронавирусом.

Но, во-первых, у бельгийского клуба, пошумевшего в Лиге чемпионов и известного своей эффективной работой на перспективу (читай хорошо поставленной подготовкой игроков на смену лидерам), солидная скамейка запасных. А, во-вторых, у "Динамо" были свои негативные моменты: это связанные с началом сезона трудности в плане игрового тонуса, и кадровые потери в обороне.

В преддверии решающих матчей "Шахтера" и "Динамо" произошло крайне любопытное событие – клубы обменялись доброжелательными сообщениями в социальных сетях, пожелав друг другу удачи (возможно, впервые в истории).

"Желаем "Динамо" победы в матче с "Брюгге", – написал в Twitter донецкий клуб. "Спасибо. Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках", – ответило "Динамо" (Ua.tribuna.com, 24.02.21).

Этот "обмен любезностями" вызвал большой резонанс в информационном пространстве – и в целом нашел очень положительный отклик публики. Хотя, конечно, какая-то часть ярых фанатов обоих клубов посчитала неуместными пожелания успеха в адрес непримиримых соперников.

Как бы то ни было, положительный информационный импульс от обоих клубов, наверное, все же сыграл свою роль и, возможно, в какой-то мере помог "Динамо" и "Шахтеру" решить важные задачи.

Следует отметить, что впервые в истории Лиги Европы киевляне и дончане вместе добрались до этой стадии. В сезоне 2008/09 "Динамо" и "Шахтер" играли в полуфинале, но тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА. А в сезоне 2014/15 динамовцы проходили первую стадию плей-офф на пару с другим украинским клубом – "Днепром".

Двойной успех наших клубов в Лиге Европы не только воодушевил болельщиков, порадовал СМИ и экспертов, но также привлек внимание даже главы государства!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил "Динамо" и "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы на своих страничках в Facebook и Twitter.

"Щиро вітаю київське "Динамо" та донецький "Шахтар" з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі!", – написал глава государства (Pressing.net.ua, 26.02.21).

Еще один показательный штришок – поздравления в адрес "Динамо" и "Шахтера" от луганской "Зари".

"Щиро вітаємо київське "Динамо" і донецький "Шахтар" з виходом до 1/8 фіналу Ліги Європи. Молодці! Так тримати!", – написал луганский клуб в соцсетях (Ua-football.com, 26.02.21).

"Всеобщее ликование" – так немного пафосно, но вполне уместно сайт UA-Football описал атмосферу в украинской футбольной семье после побед "Динамо" и "Шахтера" (Ua-football.com, 26.02.21).

Действительно, можно только порадоваться тому, что футбол по-прежнему способен приносить положительные эмоции всей стране, объединять болельщиков разных клубов и из разных регионов, а также налаживать диалог между, казалось бы, непримиримыми сторонами.

"ШАХТЕР" ПОБЕЖДАЕТ, НО НЕ УБЕЖДАЕТ

При анализе реакции в информпространстве на минимальную победу "Шахтера" над "Маккаби", следует отметить, пресса и специалисты больше критиковали горняков, чем хвалили, несмотря на положительный результат.

Поводом для критики стала весьма неубедительная игра команды Луиша Каштру на своем поле против намного более слабого соперника. Некоторые СМИ даже подчеркивали, что горняки добились успеху исключительно благодаря огромному везению.

"Результат не по игре. Считаю, что фортуна была на стороне "Шахтера". Незасчитанный гол "Маккаби" – очень сомнительное решение арбитра. Там, скорее, был чистый гол. В данном эпизоде "Шахтеру" также сопутствовала удача – рефери решил, что игрок гостей нарушал правила… Пропустить горняки могли еще в первом тайме. Тогда им пришлось бы очень тяжело", – например, заявил бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт (Footboom.com, 26.02.21).

"Неймовірне везіння – це перше, що спадає на думку. Наш суперник точно награв на один-два м’ячі. Якщо тиждень тому донеччанам не забивали у порожні ворота, то на "Олімпійському" виручав каркас. Той епізод на 39-й хвилині ще довго крутитимуть у різноманітних хіт-парадах з дивовижними промахами. "Шахтарю" пощастило. Маючи настільки комфортний гандикап, команда Каштру вигадала собі зайві проблеми", – отметил сайт "Футбол 24" (Football24.ua, 25.02.21).

"Впечатления двоякие. С одной стороны, есть победа, очки в еврокопилку, бонусы от УЕФА. А с другой... Игра оставила очень много вопросов, на которые, прежде всего, придется отвечать Луишу Каштру. Провалы в обороне, неубедительная игра при стандартах, вялость в атаке и ко всему еще рваный темп – негоже для команды, ставящей перед собой высокие цели.

Представьте на секундочку, что было бы, забей "Маккаби" под занавес первого тайма. Что началось бы? Запас в два мяча, казавшийся солидным перевесом, вмиг превратился бы в шаткую лестницу, ведущую в 1/8 финала. Благо, удача в сий вечер была на стороне "Шахтера". Только, право, не стоит думать, что так будет всегда", – написал обозреватель Юрий Самоткан (Footboom.com, 26.02.21).

"До и после матча Каштру выглядел весьма раздраженным. Заявляя, что решает он как главный тренер, и что состав и замены выбирал, исходя из плотного календаря. "Два дня мы работали над этой темой, а теперь ее закрываем". Его еще и занесло в "не они нас, а мы их задавили, выиграли со счетом 3:0 и прошли дальше".

Он явно хочет поскорее забыть о "Маккаби". Два "сухих" матча, две победы в таблицу коэффициентов, успехи Тете, второй ассист Матвиенко в Еврокубковой карьере и проблески Додо – вот и все, что он и мы должны запомнить о битвах с "Маккаби". Остальное лучше забыть", – резюмировал журналист Леон Вургафт (Ua-football.com, 26.02.21).

Вместе с этим, объективности ради необходимо подчеркнуть, что "Шахтер" вполне мог позволить себе играть в полноги, ведь за плечами у него была фора в два мяча, обеспеченная в первом матче. К тому же горняки явно хотели поберечь силы на важнейший воскресный поединок против "Зари" в чемпионате Украины.

Впрочем, если у Каштру и была такая задумка, то она "Шахтеру" не помогла: впоследствии донецкий клуб уступил луганскому и на четыре очка отстал от лидирующего "Динамо", которое свой матч на выходных – против "Львова" – уверенно выиграло.

УСПЕХ "ДИНАМО": РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА, А НЕ ВЕЗЕНИЕ

Однако, вернемся к матчу киевлян в Брюгге. Некоторые завсегдашние критики "Динамо" разглагольствовали о "везении" и "случайности" и в отношении этой победы бело-синих. Например – Виктор Леоненко, от которого объективности можно ждать с таким же успехом, как снега в Сахаре.

"Про игру лучше не вспоминать. Лучше просто сказать – мы классно прошли. Ребята должны понимать, что с такой игрой далеко не уйдешь. Это случайно, а случайностей много не бывает", – заявил Леоненко (Ua.tribuna.com, 26.02.21).

Из той же оперы комментарий другого бывшего футболиста Виктора Хлуса.

"С одной стороны, нужно поздравить "Динамо" с победой и попаданием в следующий этап, но с другой трудно что-то комментировать, когда и по игре нечего сказать. Блеклая, осторожная, невыразительная игра, в которой за девяносто минут не создали ни одного момента. Футбол иногда бывает не справедливым к одной команде, но в тоже время неимоверный Фарт поворачивается лицом к другой. Это мы и увидели в Брюгге", – сказал он (Ua-football.com, 26.02.21).

Интересно, что перед этими матчами экспертное общество сходилось во мнении, что у "Динамо" изначально меньше шансов, ведь у "Брюгге" состав более сбалансированный и дорогой, сезон в разгаре (до встречи с киевлянами у бельгийцев была серия из десяти побед), более благоприятные климатические условия для подготовки и т.д.

И пресса, и специалисты, и букмекеры, и болельщики видели фаворитом именно "Брюгге". По общему мнению – "Динамо" нужно было сыграть крайне дисциплинированно и осторожно, не раскрываться и постараться воспользоваться редкими моментами, чтобы забить.

Бежать в атаку с шашками наголо против клуба, который в Лиге чемпионов самую малость уступил "Лацио" и дважды обыграл "Зенит", было бы просто самоубийством при нынешнем раскладе сил.

Но в итоге, когда "Динамо" вопреки всем прогнозам – благодаря характеру, дисциплине, четкой реализации выбранной тактики – прошло дальше, все равно нашлись те, кому это показалось "недостаточно зрелищным".

Конечно, у каждого есть право на свое мнение, но и забывать великую истину Валерия Лобановского ("Самое красивое в футболе – это счет на табло") не стоит.

При более взвешенном подходе к анализу можно увидеть много позитива: хорошо продуманный и эффективный план на игру, правильные кадровые решения тренерского штаба, запредельную самоотдачу игроков, в целом очень сильную игру в защите, отдельные яркие атаки – в том числе два прекрасных гола Буяльского.

"У "Брюгге" качественнее командная скамейка. "Брюгге" плотнее и агрессивнее обороняется. "Брюгге" быстрее в контроле и розыгрыше мяча. "Брюгге" уверен в своем превосходстве и почти даже решил задачу... Но! Луческу научил киевское "Динамо" терпеть! Очень хитрая, трудная и важная победа!", – написал на своей странице в Facebook известный журналист и футбольный аналитик Игорь Линник (Dynamo.kiev.ua, 26.02.21).

"Не смейте говорить, что голевой момент "Динамо" был случайностью. Нет! Это тот самый случай, когда мы играем в какую-то лотерею, но в эту лотерею можно выиграть, когда ты купил очень много лотерейных билетов. А если ты не купил ни одного, извини, у тебя нет ни одного шанса.

Так вот, Луческу этими своими движениями, этой подготовкой команды "купил" много лотерейных билетов, и у него резко выросла вероятность того, что команда сыграет успешно", – подчеркнул главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков в эфире авторского YouTube-канала (Sport.ua, 26.02.21).

"Не раз, не два и не три по ходу встречи украинский болельщик восклицал: "Да что ж они кашу развозят, каков план?!" Слово Виталию Буяльскому: "Главный тренер так и говорил на теориях – момент впереди будет, главное, чтобы сзади сыграли на ноль". И сыграли. И момент был.

Собственно, версии такие по ходу звучали, да и не могли не звучать, учитывая реалии происходящего на газоне "Яна Брейделя". Могли, конечно, доиграться, учитывая два удара Доста и один выход Баджи, но не доигрались. А своего дождались", – констатировал обозреватель Павел Булах (Footboom.com, 26.02.21).

По большому счету, все "претензии" по поводу незрелищного первого тайма в исполнении киевлян должны были исчезнуть после исчерпывающего объяснения Мирчи Луческу после игры.

"Мы начали играть в футбол с первых минут. У нас были разные задачи на первый и второй таймы. До перерыва важной была организация игры в обороне: нельзя было пропустить, поскольку, допустив это, нам было бы очень сложно догнать соперника. В защите мы сыграли хорошо, но, когда отбирали мяч, атаки у нас не получались – мы суетились, спешили и почти не доходили до ворот соперника.

В перерыве я сказал ребятам успокоиться, больше контролировать мяч и искать моменты у чужих ворот. С выходом Шапаренко мы должны были сыграть острее в атаке и больше рисковать – я это предусматривал. Коля хорошо ускоряется мячом, видит зоны и добавляет мощи в атаке, что в итоге, и произошло", – рассказал Луческу (Dynamo.kiev.ua, 26.02.21).

Конечно, не всем "экспертам" дано понять, чем отличается обычная неспособность команды сыграть остро и активно в атаке от ее намеренных действий с целью вымотать соперников, заставить их раскрыться, потерять концентрацию и упустить момент, когда вы увеличиваете давление, а они не могут вовремя перестроиться.

Это была победа в стиле "Атлетико" Диего Симеоне, что только доказывает тактическую гибкость и мудрость Луческу.

"Киевляне смогли грамотно распределить силы и даже прибавить. Сработали своевременные замены тренера, хотя на каком-то этапе казалось, что он немного затянул с коррективами. Впрочем, нужно позавидовать железной выдержке румынского специалиста, который не спешил рисковать и нанес разящий удар в самый нужный момент", – отметил обозреватель Юрий Денисенко (Zbirna.com, 26.02.21).

"Луческу поставил на последние 20 минут и не прогадал. На 67-й минуте матча Луческу начал двигать "свои фигуры" и делать свои ходы. Выход на поле Шапаренко – это был продуманный шаг, рассчитанный на то, что лучший футболист по продвижению мяча в Динамо сможет освежить и придать динамики атакам своей команды. Все так и получилось.

Луческу понял, где слабое место у этой команды, и начал целенаправленно туда давить. А слабым местом "Брюгге" оказался левый фланг. Именно туда вышел свежий Караваев вместо Кендзеры, и именно туда сместился Родригес во время голевой атаки.

В зоне правого полуфланга образовался перегруз, где одновременно находились: Сидорчук, Караваев, Родригес и Цыганков. Виктор сделал рывок за спины защитникам, и Соболь не уследил за своим оппонентом", – подчеркнул журналист Сергей Горбаченко (Football.ua, 26.02.21).

"Небанальні ходи вивели другу українську команду в наступний етап. Зрештою, залишити безбарвного Жерсона на полі теж треба мати витримку. Що подобається в цьому тренері "Динамо", так це відсутність паніки. Луческу вміє терпіти, не кидатися в гарячкові варіанти", – отметил обозреватель Тарас Котив (Football24.ua, 26.02.21).

Как и многие другие, экс-защитник киевского "Динамо" и бывший тренер молодежной сборной Александр Головко отметил очень удачные решения тренера как до игры, так и по ее ходу. В целом Луческу показал высочайший уровень управления игрой.

"Можно констатировать, что замены, которые сделал главный тренер "Динамо" во втором тайме, усилили игру команды и привели к положительному результату. Динамовцы усилили давление на ворота "Брюгге" и додавили соперника. Радует и приятно, что команда не забила случайный гол. Это была качественная атака и четкое завершение наигранной комбинации", – заявил Головко (Meta-ratings.com.ua, 26.02.21).

В общем, на данном этапе – и сезона, и процесса построения команды – результат был во главе угла. И результат – добыт!

Теперь "Динамо" готовится к еще более сложному испытанию в 1/8 финала Лиги Европы – противостоянию с одним из лучших испанских клубов "Вильяреалу".

У "Шахтера" – тоже непростой соперник в лице итальянской "Ромы". А особой пикантности предстоящим встречам придает тот факт, что главным тренером римлян является бывший наставник горняков Паулу Фонсека.

СМИ однозначно считают соперников наших клубов фаворитами в обеих парах, однако сразу списывать со счетом "Динамо" и "Шахтер" никто не собирается.

"Если оценивать жребий, то его нельзя назвать ни плохим, ни хорошим. Да, можно было рассчитывать и на более простых соперников, среди которых норвежский "Мольде" или чешская "Славия". Но могли попасться и английские "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", – констатировал портал "Спорт 24" (sport.24tv.ua, 26.02.21).

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ПАТРИОТИЗМ?

Выход "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы также стал очередным ответом (как до этого было попадание в Лигу чемпионов, третье место в группе, лидерство в УПЛ) в том числе и отдельной части болельщиков, которые до сих пор активно протестуют против решения руководства клуба назначить Мирчу Луческу главным тренером.

Группа ультрас также постоянно пытается втянуть клуб в политические разборки, в частности посредством оскорбительных баннеров на трибунах, волей-неволей (или все же осознанно?) играя на руку недоброжелателям "Динамо", ведущим против руководства бело-синих грязную информационную кампанию.

В частности, на прошлой неделе на информационных помойках разгонялась "заказуха" о "непатриотичной позиции" Григория Суркиса, являющегося народным депутатом.

Впрочем, как отмечают эксперты, любые инсинуации относительно якобы "непатриотичности" Григория Суркиса выглядят алогичными и карикатурными, если учесть все то, что он сделал для страны в бытность президентом ФФУ и членом исполкома УЕФА.

Об этом публично напомнил авторитетный журналист Дмитрий Гордон, которого один из зрителей его авторской программы попросил объяснить: почему он дружит с Суркисом, который, де "голосовал в Раде против признания Майдана историческим событием".

Как сообщил сайт телеканала ТСН, Гордон категорически отмел подобные слухи.

"Я вам скажу с полной ответственностью, Григорий Суркис против Майдана в Верховной Раде не голосовал. Те, кто считают, что голосовал, вам надо посмотреть видеозапись: его в зале не было. Поэтому голосовать он, естественно, не мог", – ответил журналист.

Гордон заявил, что Суркис – один из самых больших патриотов Украины. "Во-первых, потому что он – мой друг. Я всегда об этом говорю с гордостью, что дружу с Григорием Суркисом и Игорем Суркисом. Это патриоты Украины и замечательные люди.

Только патриот Украины мог потратить годы жизни, чтобы привезти в Украину футбольный чемпионат Евро-2012 и с блеском его провести. И только патриот Украины мог привезти в Киев финальный матч Лиги чемпионов", – считает журналист.

Он подчеркнул, что Суркис как патриот Украины сделал многое для украинского футбола и своей страны", – написал портал (tsn.ua, 25.02.21).

Гордон очень убедительно выразил то, что, в принципе, и так понятно любому неангажированному любителю футбола: Григорий Суркис не раз и не два реальными делами доказывал свою любовь к Украине – и в рамках исторического проекта Евро-2012, и посредством многолетней защиты интересов украинского футбола на международном уровне, и "последним подарком" в статусе вице-президента УЕФА в виде финала Лиги чемпионов-2018, и многими другими репутационными достижениями.

А тот факт, что некоторые силы умышленно ставят под сомнение его заслуги перед Украиной, искренний патриотизм и преданность национальным интересам, следует расценивать как грубую попытку воспользоваться текущей политической конъюнктурой для применения черного пиара. Или же, говоря по-простому, "поймать хайп" на громком, авторитетном и популярном имени.

Возвращаясь же к "Динамо", необходимо также отметить, что Игорь Суркис неоднократно подчеркивал: политическая деятельность его брата никоим образом не касается клуба и не влияет на его функционирование.

Не говоря уже о том, что киевское "Динамо" как никакой другой украинский клуб известно как раз исключительно патриотической позицией – и среди прочего многолетней открытой, последовательной и очень активной поддержкой воинов АТО/ООС.

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ

Особый гость "Динамо". Киевский клуб также продолжает свою системную (хоть и не выпячиваемую) благотворительную деятельность. Как ранее уже сообщали СМИ, "Динамо" полностью оплатило лечение и реабилитацию 11-летнего болельщика Максима Капустяника, который недавно стал невинной жертвой выстрела злоумышленника в Тернополе.

После выписки из больницы руководство "Динамо" пригласило мальчика вместе с семьей в клубный офис на стадионе имени Валерия Лобановского. 11-летний фанат бело-синих не только побывал на арене любимого клуба, но и получил в подарок оригинальную форму команды.

"Для меня "Динамо" – это такой клуб… Когда я узнал, что мне дадут экипировку, я впервые за последнее время так улыбнулся. Мой любимый игрок – Виктор Цыганков. Я передаю ему привет. Я болею за "Динамо" и мечтаю стать футболистом этого клуба. Я играю на позиции нападающего", – взволновано рассказал мальчик.

"В безобидной ситуации стрелять в детей… Я этого не понимаю. Это какие-то изверги. Мы полностью оплатили его лечение в "Охматдите", а затем провели реабилитацию на базе "Динамо" с нашими врачами", – прокомментировал эту историю президент "Динамо" Игорь Суркис (Obozrevatel.com, 25.02.21).

"Металлист" возродится? На неделе большой резонанс вызвала новость о возможном возрождении "Металлиста" – некогда одного из ведущих клубов страны, несколько лет назад потерявшего статус профессионального. Об этом сообщили бывший президент того "Металлиста" Александр Ярославский и секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно. Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.

Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист"! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу", – заявил Ярославский (Football.ua, 23.02.21).

"Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду! Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металлист" не только в Высшую лигу, но и побороться за чемпионство", – написал Терехов на своей странице в Facebook (Isport.ua, 23.02.21).