Умер легендарный врач киевского 'Динамо' Малюта

В среду, 5 января, стало известно о смерти многолетнего врача киевского "Динамо" Владимира Малюты. Бывший руководитель медицинского штаба "бело-голубых" умер на 81-м году жизни. Причина смерти пока что не называется.

Новость сообщил официальный сайт "Динамо", а президент клуба Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким покойного.

Малюта пришел в "Динамо" в начале 1975 года и проработал в клубе более 40 лет. Лишь три года назад он уступил пост руководителя медслужбы Андрею Шморгуну. При этом Владимир Игоревич продолжал заниматься исследовательской работой и давал советы футболистам и коллегам в команде.

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Долгое время Малюта дружил с легендарным тренером Валерием Лобановским и был его соратником и единомышленником. За время своей работы в медицине он запатентовал 15 открытий, написал пять книг и немало статей в отечественных и зарубежных изданиях.

В течение многих лет он был врачом сборной СССР, а затем и Украины. Заслуженный врач страны является кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого, награжден Орденами "За заслуги" І, ІІ и ІІІ степеней.

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