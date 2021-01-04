Умер исполнитель самой культовой футбольной песни в мире

Известный британский музыкант и лидер группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсдена скончался в возрасте 77 лет после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом.

В спортивном мире Марсдена был известен как исполнитель композиции You'll Never Walk Alone – гимна "Ливерпуля".

Скончался Джерри Марсдена Twitter Ливерпуля

"Голос Джерри сопровождал наши величайшие игры. Его гимн объединял игроков, тренеров и фанатов по всему миру, помогая создать что-то действительно невероятное. Ты никогда не будешь один", – говорится в официальном Twitter "Ливерпуля".

Композиция You’ll Never Walk Alone была написала американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла "Карусель" в 1945 году.

Огромное влияние на судьбу трека оказало то, что в начале 1960-х свою версию записала известная ливерпульская – бит-группа Gerry & The Pacemakers.

Вскоре песня стала гимном болельщиков "Ливерпуля", который исполняется на стадионе за несколько минут до стартового свистка и перед сигналом об окончании матча.

Слова You’ll Never Walk Alone появились на эмблеме клуба, а также были нанесены на ворота Шенкли, ведущие на стадион "Энфилд".

Во всем мире название композиции сегодня ассоциируется именно с этой командой. Успехи "Ливерпуля" на внутренней и международной арене, а также хорошие взаимоотношения болельщиков мерсисайдцев и некоторых других команд (например, "Селтика" и дортмундской "Боруссии") помогли песне распространиться в футбольной среде.

В результате к настоящему моменту "You’ll Never Walk Alone" можно также услышать на трибунах в исполнении болельщиков многочисленных футбольных клубов по всей планете.

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