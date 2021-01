Умер исполнитель самой культовой футбольной песни в мире

Известный британский музыкант и лидер группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсдена скончался в возрасте 77 лет после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом.

В спортивном мире Марсдена был известен как исполнитель композиции You'll Never Walk Alone – гимна "Ливерпуля".

"Голос Джерри сопровождал наши величайшие игры. Его гимн объединял игроков, тренеров и фанатов по всему миру, помогая создать что-то действительно невероятное. Ты никогда не будешь один", – говорится в официальном Twitter "Ливерпуля".

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️



