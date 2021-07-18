Ультрас "Динамо" снова поиздевались над сорванными баннерами с эмблемой "Шахтера". Фото

Активные болельщики "Динамо" продолжили намекать на то, что они не рады присутствию "Шахтера" в Киеве. Донецкий клуб тренируется и проводит свои домашние матчи в столице Украины на НСК "Олимпийский".

В Telegram-канале "Типичный Киев" появились фотографии, на которых можно увидеть баннеры с эмблемой "горняков", висящие вверх ногами. Один из них ультрас "Динамо" расположили на пешеходном мосту через Днепр, а другой – на одном из зданий на Майдане Незалежности. Рядом с флагами сделаны надписи, которые свидетельствуют о том, что к этому причастны болельщики столичной команды.

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Напомним, что 15 июля "Шахтер" представил новую форму на сезон. Впервые за долгое время у донецкого клуба сменился технический спонсор – место Nike заняла Puma.

В день презентации в центре Киева, в частности и на Украинском доме, появились флаги и баннеры с эмблемой "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, это не понравилось ультрас "Динамо", которые сорвали символику, забросали ее краской и оставили послание в Instagram, заявив, что в столице не рады "Шахтеру".