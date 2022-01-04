Украинцу Лунину в 'Реале' назначили новую дату дебюта в сезоне

Украинский вратарь мадридского "Реала" таки получит свой шанс проявить себя в официальном матче. Итальянский тренер испанского гранда Карло Анчелотти планирует выпустить 22-летнего резервиста на матч Кубка короля, который пройдет 5 января.

Об этом пишет авторитетное испанское издание Marca. Основной голкипер "Реала" бельгиец Тибо Куртуа переболел коронавирусом и получит отдых перед следующим матчем в чемпионате Испании. А Лунин сыграет с первых минут в выездном поединке 1/16 финала в среду против "Алькояно" – середняка третьего дивизиона.

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Интересно, что в прошлом сезоне Андрей появился всего в одном матче "сливочных" – именно против "Алькояно" в Кубке. Тогда мадридцы 20 января проиграли в дополнительное время со счетом 1:2, а Лунин сыграл не наилучшим образом. Вспомним, как это было.

Несмотря на отсутствие игровой практики, уроженец Харьковской области отлично действует на тренировках, чем вызывает радость у тренеров. Как сообщал OBOZREVATEL, Анчелотти категорично высказался о положении Лунина в "Реале".

Встреча в провинции Аликанте начнется 5 января в 21:30 по киевскому времени.

Дебют нашего кипера ожидался раньше, но в конце 2021 года Лунину устроили подставу с дебютом в "Реале".

Напомним, украинец перешел в "королевский" клуб летом 2018 года за 8,5 млн евро.