Украинского экс-футболиста приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в России

Апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, который был якобы замешан в шпионаже.

Как сообщает Telegram-канал "РИА Новости", теперь он должен буде провести 12 лет в тюрьме.

Апелляционный суд не изменил приговор Telegram-канал "РИА Новости"

Изначально это решение вынес Московский городской суд в декабре 2020 года. Наш соотечественник был задержан в столице России, когда пытался купить списанное военное оборудование, изготовленное еще в 1960-х годах в СССР и не имеющее огневой мощи.

По словам источника, Василенко якобы делал это по поручению украинской компании, которая тесно связана с Министерством обороны нашей страны. Причастность Василия к этом преступлению установила ФСБ.

Прокуроры хотели, чтобы наш соотечественник отправился в тюрьму на 16 лет, но в суде решили вынести ему 12-летний приговор. Детальная информация по этому делу остается неизвестной, поскольку оно проходит под грифом "секретно".

Ранее Василенко выступал в "Таврии" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружбе" (Бердянск).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему капитану сборной России Роману Широкову вынесли приговор за избиение арбитра во время матча любительского турнира.