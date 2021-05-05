Украинский композитор The Maneken написал музыку для совместного ролика Parimatch и ФК "Ювентус"

Компания Parimatch стала партнером одного из старейших и самых титулованных клубов Европы и всего мира - туринского Ювентуса.

В рамках этого партнерства Parimatch выпустили совместный ролик с ключевыми игроками "Ювентуса", которых по праву считают звездами мирового футбола.

В условиях пандемии COVID-19 авторам видеоролика с украинской киностудии Electric Sheep Film пришлось импровизировать и объединять динамические движения спортсменов с магией монтажа.

Но от этого проект стал еще более увлекательным и плеймейкеры первого состава Ювентуса - Криштиану Роналду, Артур Мело, Данило, Мората и Войцех Щенсны - показали свои навыки для официального партнера команды и многомиллионной армии их фанатов.

Не менее ярким, чем эмоции Роналду и сейвы Щенсного, оказалось музыкальное сопровождение видеоролика. И в этом нет ничего удивительного, ведь автор музыки для проекта - известный украинский композитор и звукорежиссер группы ONUKA The Maneken.

Евгений Филатов, выступающий под псевдонимом The Maneken и является фронтменом одноименной группы, вырос в семье музыкантов, с раннего детства играл на различных музыкальных инструментах, а непосредственно электронной музыкой композитор занимается уже более 20 лет.

Поэтому, объясняет Филатов, при написании музыки с таким опытом за плечами ему не нужны какие-либо ориентиры. "В начале пути они необходимы, да. Но со временем смысл сводится к тому, чтобы искать собственный путь".

Среди главных особенностей написания музыки к рекламным проектов The Maneken выделяет полинаправленность, умение работать с различными музыкальными направлениями, слышать пожелания клиента и уметь находить правильный темп и ритм.

Это позволяет создать максимальную гармонию видеоролика вместе с музыкой, уверен Евгений. Подробности и секреты написания музыки для футбольного клуба The Maneken рассказал сайту НВ, где можно прочитать полный материал.