Украинский футболист отдал решающий ассист в матче чемпионата Испании. Видео

Украинский защитник хихонского "Спортинга" Богдан Милованов отметился ассистом на решающий гол своей команды в домашнем матче 21-го тура второго испанского дивизиона против "Фуэнлабрады" (2:1).

Хозяева открыли счет на 25-й минуте усилиями Уроша Джурджевича, а во втором тайме сербу удалось сделать дубль после неожиданной передачи от нашего соотечественника с центра поля. Милованов выбивал мяч на половину соперников и направил его в сторону штрафной площади "Фуэнлабрады", где Джурджевич красиво разобрался в ситуации, перебросив игровой снаряд через голкипера.

Гостям удалось отквитать один гол, но на большее их не хватило. Победа позволила "Спортингу" временно подняться на четвертое место в таблице с 36 очками. У "Райо Вальекано" и "Леганеса", которые отстают на два пункта, есть матч в запасе.

Отметим, что Милованов родился в Луганске, но в пятилетнем возрасте переехал в Испанию вместе с родителями. Он занимался в детской академии мадридского "Атлетико", после чего перешел в "Хетафе". Взрослую карьеру Богдан начал в клубе "Сан Себастьян" из третьего по силе дивизиона страны, а в первую команду "Спортинга" попал осенью 2020 года.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в 10 поединках хихонцев во всех турнирах. На его счету также 7 игр за сборную Украины до 21 года и 1 гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Артем Кравец забил победный гол в ворота "Галатасарая" на последних секундах матча турецкой Суперлиги.