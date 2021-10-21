Украинская сборная по футболу поднялась в мировом рейтинге ФИФА

В среду, 21 октября, Международная федерация футбола обновила рейтинг мужских национальных сборных. Украинская команда поднялась в нем на одну строчку – с 27-й на 26-ю.

Рейтинг опубликовали на официальном сайте ФИФА. "Сине-желтые" обошли Тунис и Японию, но сборная Сербии набрала больше очков и подпрыгнула с 29-го места на 25-е. Напомним, в октябре подопечные главного тренера сборной Украины Александра Петракова сыграли два матча. Сначала победили в Хельсинки финнов (2:1), а затем во Львове расписали ничью (1:1) с гостями из Боснии и Герцеговины.

Видео дня

Первые две строчки остались за командами Бельгии и Бразилии. А вот сборная Англии опустилась с третьей позиции на пятую, пропустив вперед Францию и Италию. Последнее, 210-е, место занимает Сан-Марино.

Ближайший соперник украинцев в отборе на чемпионат мира, сборная Боснии и Герцеговины, поднялась с 57-й на 56-ю позицию. Матч наши проведут 16 ноября на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Петраков отказался от огромной зарплаты.

На днях на украинского вратаря "Реала" появился именитый покупатель.