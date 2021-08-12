Украинец Зинченко является самым низкооплачиваемым игроком "Манчестер Сити" – СМИ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получает 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что делает его самым низкооплачиваемым игроком первой команды. Таким образом он ежегодно зарабатывает 1 миллион фунтов (чуть более 37 млн грн., около 1,39 млн долл.).

Как сообщает издание The Sun, самую высокую зарплату с огромным отрывом получает Кевин де Брюйне – 385 тыс. фунтов в неделю (20,2 млн. фунтов в год). Вслед за ним идут Рахим Стерлинг (300 тыс. фунтов, 15,6 млн/год) и Джон Стоунз (250 тыс. фунтов, 13 млн/год).

Полностью список десяти самых высокооплачиваемых футболистов "горожан" выглядит следующим образом:

Кевин де Брюйне – 385 тыс. фунтов в неделю, 20,2 млн в год Рахим Стерлинг – 300 тыс., 15,6 млн Джон Стоунз – 250 тыс., 13 млн Джек Грилиш – 230 тыс., 12 млн Фернандиньо – 150 тыс., 7,8 млн Бернарду Силва – 150 тыс., 7,8 млн Илкай Гюндоган – 140 тыс., 7,3 млн. Родри – 121 тыс., 6,3 млн Эмерик Ляпорт – 120 тыс., 6,2 млн Рияд Марез – 120 тыс., 6,2 млн

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21. Александр Зинченко – 20 тыс., 1 млн.

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Напомним, что украинец пополнил состав "Манчестер Сити" в 2016 году, перейдя за 2 миллиона евро из российской "Уфы". В 2019-м он переподписал контракт с "горожанами" до лета 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клуб Зинченко оформил самый дорогой трансфер в истории британского футбола, купив Джека Грилиша.