Украина вышла в стыки отбора ЧМ-2022: обзор спортивных СМИ

Обыграв сборную Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2022, национальная команда Украины заняла второе место в своей группе и получила право продолжить борьбу за путевку на мундиаль. А ее наставник Александр Петраков избавился от приставки "и.о.".

ХУДШИЙ МАТЧ С ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Необязательные очковые потери на дистанции отборочных соревнований вкупе с совершенно неожиданным выигрышем финнов у команды Боснии и Герцеговины привели к ситуации, в которой уже не все зависело только от подопечных Александра Петракова. Турнирные козыри пребывали на руках именно у сборной Финляндии. Впрочем, и соперник у нее был особенный: Францию, даже имеющую в кармане путевку на первенство планеты-2022, кое к чему обязывает титул действующего чемпиона мира. Кроме того, "трехцветные", конечно же, не забыли досадное поражение от финнов в домашнем товарищеском матче годичной давности (0:2) и явно не прочь были ответить уколом на укол.

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Но, как бы там ни было, в первую очередь сборная Украины должна была позаботиться о том, чтобы добыть победу над боснийцами.

"Для України нарешті все склалося просто ідеально, – резюмирует Тарас Котив (Football24.ua, 17.11.21). – Фіни банально не могли стрибнути вище голови й перемогти Францію навіть у рідних стінах. Боснійці, хай скільки б не билися за честь країни, втратили всі шанси, а відповідно не ризикували здоров'ям Джеко. Крім цього, коли ще вигравати свій другий матч відбору, як не на полі команди, яка не перемогла вдома навіть Казахстан. "Дракони" пропускали на своєму полі в середньому по два голи. Ми цю норму виконали. Перехвалювати було б доцільно, якби ми виграли групу чи стикові поєдинки. Поки констатуємо – люди доволі непогано виконали свою роботу".

Практически в каждом отчете о матче в Зенице можно встретить отсылы к товарищескому поединку с Болгарией. Принеся очередную ничью, тот спарринг вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, украинцы давно уже не имели столь подавляющего игрового преимущества над оппонентом. С другой – хромающая на обе ноги реализация и традиционная ошибка в обороне, стоившая пропущенного мяча. И все это – на фоне изрядных физических и психологических затрат, которые вполне могли бы аукнуться в официальной встрече с Боснией и Герцеговиной.

К счастью, пессимистические прогнозы не оправдались. И сил хватило на все 90 с хвостиком минут в битве с утратившим мотивацию, но не амбиции соперником. И поставленную задачу удалось решить, причем с запасом. И даже при этом сыграть "на ноль", впервые в нынешнем цикле.

Впрочем, в весьма нервозной – качельной – борьбе все могло бы пойти и по-другому, если бы не реакция Георгия Бущана на последних секундах первого тайма. Динамовский голкипер совершил маленькое чудо, спасши команду от верного, казалось, гола и дав партнерам импульс для свершений после перерыва.

"Нервы – они есть. Важно с волнением уметь справиться и решить судьбу одного-двух эпизодов. Сборная Петракова справилась, – настаивает Павел Булах (Footboom.com, 17.11.21). – Цыганков с Шапаренко отдали, Ярмоленко поборолся, Зинченко с Довбиком забили. Это – основное для таких матчей.

Кто-то скажет – дело случая, если бы не Бущан, мы бы могли сейчас не чутье тренерского штаба обсуждать, а посыпать голову пеплом. Кто-то скажет – никак нет, в этом и заключается грамотная тренерская работа. Выждать, потерпеть, оставить стартовый состав в игре и выжать максимум, после чего почувствовать момент и заменить свежими, которые разовьют.

Позволю себе принять золотую середину: тренерский штаб действительно продолжал верить в потенциал игроков стартовой обоймы. Не было в этом некоего гениального чутья, все могло повернуться как угодно, но именно так виделось Александру Петракову с ассистентами наиболее логичным, самым рабочим вариантом. Держать, сколько батареек хватает, а затем парными заменами быстро освежить и поддержать командную скорость.

Сработало. Хоть могло и не сработать. Но спасибо Жоре".

"Ключевой эпизод игры случился на последней минуте первого тайма, – соглашается с коллегой Валерий Василенко (Sport.ua, 17.11.21). – Если бы мы пропустили в "раздевалку", можно лишь догадываться, как бы развивались события дальше. А так Бущан в "матче года" совершил "сейв года", чем дал импульс полевым игрокам, о чем они сами поведали после игры. Для меня лично Георгий – главный герой матча в Зенице".

Когда в решающем поединке, при убедительной по цифрам "сухой" победе, столь высока доля заслуги голкипера, это не может не вызывать вопросы к качеству игры триумфаторов. Статистика эти сомнения сполна обосновывает.

Потому логично, что большинство аналитиков предлагают не купать нашу сборную в шампанском, радуясь сдержанно и надеясь на то, что в стыковых встречах за путевку в Катар "сине-желтые" предложат все же несколько иные стандарты мастерства, скорости, взаимопонимания и прочих краеугольных составляющих качественной игры, способной обеспечить результат.

Автор сайта "Трибуна" Дмитрий Литвинов, констатирует: украинцы решили задачу, которая с таким составом нашей группы может считаться только задачей-минимум.

"Нельзя сказать, что сборная достигла какого-то грандиозного успеха, – читаем в его материале. – Просто выполнили то, что должны были – обыграли немотивированного соперника, дав тому по пути создать несколько моментов, где спасали только чудо и Бущан.

Сборная играла лучше соперника, но после объявления стартовых составов или даже раньше, в момент, когда Джеко отправился восстанавливаться в "Интер", было бы странно обратное. Переоценивать эту победу и преподносить ее как нечто героическое нет смысла – это верный путь к неудаче в весенних играх" (Ua.tribuna.com, 17.11.21).

Итак, с одной стороны, наша команда – одна из семи участников европейской квалификации ЧМ-2022, завершивших турнир без поражений (также – Франция, Сербия, Швейцария, Италия, Бельгия и Англия). С другой – всего две победы и 11 забитых мячей в восьми матчах группового турнира.

Для завоевания заветного места в финальном турнире мундиаля необходимо пройти двух соперников в стыках.

"Украина оказалась среди несеяных из-за меньшего количества набранных очков в группе. Среди наших потенциальных соперников – Португалия, Италия, Шотландия, Швеция и Уэльс. Остается надеяться на приемлемый жребий в первом раунде плей-офф. Напомним, что из 12 команд, которые попали в стыки, на ЧМ поедут только три. Есть ли у Украины шансы занять одно из этих мест, учитывая качество игры нашей команды в матче с Боснией?", – риторически завершает свой анализ Петр Приходько (Xsport.ua, 17.11.21).

В марте нашу команду ожидают оппоненты, куда более искушенные, нежели Финляндия и Босния. Эту мысль доносят до читателей многие обозреватели.

"Сборная выкарабкалась из трудного положения, в которое сама себя загнала. При этом, у нас по-прежнему остается много нерешенных проблем в плане организации игры, – углубляется в тему Сергей Костенюк (Football.ua, 17.11.21). – В плей-офф тоже будут нервные, ответственные матчи, только с более мотивированными и классными оппонентами. И там, похоже, также главный тренер будет говорить о важности результата, маскируя недостатки в качестве игры. А когда же нам говорить о соответствии принципам, структуре, уровне взаимодействий в разных фазах игры? Похоже, для этого у нас остаются только спарринги с явно более слабыми соперниками".

Однако, автор не склонен ставить крест на перспективах команды Петракова. И мысль о том, что ресурсы для усиления игры у сборной Украины имеются, весьма популярна при подведении итогов отборочного турнира.

"Що би там хто не казав, але потенціал у нас не гірший за тих же сербів, які взяли перше місце у групі, перемігши у вирішальній грі Португалію на її полі. А ми ж цю Сербію трощили", – резонно замечает Николай Несенюк (Dynamo.kiev.ua, 18.11.21).

Жеребьевка плей-офф квалификации состоится 26 ноября. Тогда-то, пожалуй, можно будет более предметно судить о реальных шансах украинской команды. Хотя ее наставник уже на послематчевой пресс-конференции в Зенице подкинул присутствующим заряд оптимизма.

"Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар", – цитирует Александра Петракова Dynamo.kiev.ua (17.11.21).

"ОТКРЫТОСТЬ": ИГРА ВТЕМНУЮ

На тот момент Александр Васильевич еще носил пресловутую приставку "и.о." перед своей должностью. Состоявшийся в среду Исполком УАФ, наконец, утвердил Петракова на этом посту до конца 2022 года безо всяких оговорок.

"В ночь с 16 на 17 августа мы доверили Александру Петракову принять сборную в очень тяжелый период квалификации – когда в активе у нее было три очка после трех матчей. А ровно через три месяца мы можем подвести первые итоги его работы – сборная добыла в борьбе право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира 2022, – прокомментировал вердикт Исполкома Андрей Павелко. – За это время команда не проиграла ни одного матча, свела вничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами – сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса во главе сборной" (Ua-football.com, 17.11.21).

Те, кому не очень знакомы принципы общения главы УАФ с внешним миром, готовят ладони для оваций: федерация подтверждает свою вдумчивость, последовательность и дальновидность. Развеять сии заблуждения помогает, в частности, рассказ одного из членов Исполкома – бывшего главного тренера луцкой "Волыни" Виталия Кварцяного – о подробностях упомянутого Павелко ночного заседания главного исполнительного органа УАФ, завершившегося назначением Александра Петракова "и.о." наставника сборной.

"В августе, когда все мы собрались в Киеве на Исполкоме УАФ, в первый же день на роль главного тренера национальной сборной предлагалась кандидатура Сергея Реброва, – цитирует Кварцяного ресурс Meta-ratings.com.ua (21.11.21). – Но возникла загвоздка по условиям контракта с его нынешним клубом – "Аль-Айном". В этой ситуации никто ничего не понял, как и не было ясности по тому, продлит ли Андрей Шевченко соглашение с УАФ. Хоть все присутствующие члены Исполкома и сидели долго, часов пять-шесть, однако до четкой определенности по тренерской теме мы так и не дошли.

Через неделю, вновь собравшись в столице в Доме футбола, всю первую половину дня ждали вестей по Реброву. Думали: вот-вот что-то станет известно по нему. Но время шло: 10 часов, 11... В этот раз мы сидели на Исполкоме УАФ еще дольше, около десяти часов кряду – с 15.00 до 2.00 ночи.

Ближе к завершению заседания в зал пригласили Александра Петракова, о кандидатуре которого мы не знали. Хотя ходили разговоры, что наверняка будет предложен он. В итоге члены исполкома проголосовали за его кандидатуру".

Не правда ли, весьма наглядная иллюстрация авторитета, роли и истинного – по мнению боссов УАФ – места А.Петракова в сегодняшней футбольной иерархии Украины? Равно как и весьма емкая характеристика дееспособности Исполкома и вообще принципов работы нашей футбольной ассоциации!

"Ни поддержки, ни ресурса, ни тем более времени, особенно если сравнивать с ситуацией при назначении Андрея Николаевича, Александр Васильевич не получил, – возвращается к тем дням Валерий Василенко (Sport.ua, 18.11.21). – Он получил тень Реброва, обиду Шевченко, приставку "и.о", неделю на подготовку – без самой подготовки – на игру против Казахстана, и задачу занять как минимум второе место в группе. Именно в той группе, в которой, по словам предшественника, уже все было проиграно. И нужно было начинать готовиться к отбору на ЧЕ-2024. Но Петраков этот вызов принял. Точнее, он ухватился за этот шанс..."

При всем пафосе в отношении изменения статуса главного тренера национальной команды трудно отделаться от разного рода сомнений. Одним из первых в их ряду: возможно, услуги "пожарника" Петракова попросту дешевле обходятся УАФ? Ведь, очевидно, заявив о контракте с Ребровым как о свершившемся факте, можно было позаботиться о чести мундира, выплатив его клубу неустойку. А еще ранее – и вовсе избавить себя от проблемы выбора, продлив соглашение с Шевченко и его штабом. Не в том ли сермяжная правда, что казна ассоциации – пуста?

В нынешнем вердикте Исполкома УАФ многие СМИ усматривают лишь продолжение фарса, в центре которого оказался Александр Петраков, на самом деле заслуживающий к себе гораздо более уважительного отношения.

Не выйдет ли так, что, проработав три месяца с откровенно унизительной приставкой и показав при этом пристойный результат, Петраков получит в награду "полноценный" контракт на... один-единственный матч? Этот вопрос проходит рефреном в материале Игоря Цвика на сайте Sportanalytic.com.

"Ніхто не ризикне виганяти тренера, котрий виведе команду на чемпіонат світу. В іншому ж випадку можуть вступити у силу домовленості з Ребровим про те, що він прийме команду наступної весни. Родзинкою цього всього стає Ліга націй, матчі якої відбудуться влітку та восени наступного року. Там нас чекають шість поєдинків у дивізіоні В, і цілком може бути, що Виконком вирішить не тримати Петракова до кінця року, якщо він все ж не вирішить головного завдання. Звісно, так несправедливо. Звісно, нинішній тренер має керувати командою ще мінімум рік. Але хіба когось із нас ще може дивувати будь-яке рішення УАФ?" (Sportanalytic.com, 19.11.21).

Турнирная судьба украинской сборной в плей-офф ЧМ-2022 во многом будет зависеть от жеребьевки. И первый же стыковой поединок может стать для сине-желтых последним на этом этапе. А "тень Реброва" – отнюдь не рассеялась. Более того, в клубе, где Сергей Станиславович сейчас работает, уведомлены о его намерении покинуть коллектив по истечении соглашения.

"Контракт Реброва діє до літа 2022 року, і українець не планує його продовжувати, – сообщает "Динамомания" со ссылкой на информированный источник канала "Матч ТВ". – У Реброва ще недавно було 5-6 хороших пропозицій, але на даний момент тренер не веде ні з ким переговорів" (Dynamomania.com, 21.11.21).

Павелка майже не питали про гострі речі, а задавали вигідні йому теми для розмови, де він міг сказати, що хоче. Тобто розмова йшла на умовах президента УАФ. Він отримав зручний майданчик, щоб висловити потрібні йому тези й цьому ніхто не заважав. Але в них немає того, що всі б хотіли почути від Павелка вже багато років".

Это не интервью, а очередной топорный пиар-ход, делает вывод журналист.

ГЕРОИЗМ ИЛИ САБОТАЖ?

Даже позитивные на первый взгляд информационные поводы в УАФ научились выворачивать наизнанку. Очередные "перлы", спродуцированные в Доме футбола, не прошли мимо внимания популярного журналиста и блогера Константина Андриюка.

Он внимательно изучил списки, поданные УАФ на представление к государственным наградам и званиям по случаю 30-летия национальной ассоциации. И нашел там массу вопиющих подробностей.

"Орден за заслуги І ступеня" вирушає до Вадима Костюченка, – констатирует К.Андриюк в материале для сайта Champion.com.ua (20.11.21). – До людини, яку в 2017-му викрили із фальшивим дипломом національного ВУЗу України. І спростувати ці незаперечні докази друга за рангом людина УАФ так і не змогла. Чому б не вшанувати такого цінного співробітника орденом.

Звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" присвоїти Алану Плієву. Людині, яка ніколи не була пов’язана з футболом. А потрапила туди винятково за протекцією чинного боса УАФ Павелка. А в УАФ запам’ятався Алан Германович не лише смиканням за руки журналістів, а й організацією тітушок на регіональних конференціях обласних федерацій. Саме тоді, коли керівництво УАФ у 2017-му скидало "неугодних" голів федерацій певних областей.

Звання "Заслужений юрист України" тепер носитиме Юрій Запісоцький. Людина, по якій є ухвала суду про винесення підозри. За махінації з закупівлею обладнання для заводу з виготовлення штучних полів. Як такому юристу і не вручити таке високе звання".

Кстати, более подробно обрисовал "заслуги" некоторых тружеников УАФ, представленных к наградам, глава ФФК Игорь Кочетов. Комментируя недавно корреспонденту ИНТЕРА решение Печерского суда о бездействии ГПУ в расследовании злоупотреблений ФФУ с бюджетными средствами, он поделился с журналистами в кулуарах еще более детальной и достоверной информацией.

"05.11.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва заступника Генерального прокурора Мустецу І.В. зобов’язано розглянути питання достатності доказів в рамках кримінального провадження № 42018000000001404 від 07.06.2018 для здійснення повідомлення про підозру генеральному секретарю УАФ Запісоцькому Юрію Григоровичу за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у вчиненні шляхом зловживання своїм службовим становищем пособництва в заволодінні коштами УАФ в сумі 26 423 595,01 грн. під час закупівлі обладнання для заводу ТОВ “ФФУ Продакшн” через офшорну компанію-посередника “S.D.T-FZE” (ОАЕ).

Стосовно директора Департамента фінансів УАФ Сагайдак Євгенії Степанівни ще 09.04.2021 в рамках кримінального провадження № 42019000000002229 від 18.10.2019 слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві було складено, підписано та 09.04.2021 направлено для погодження процесуальному керівникові письмове повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у вчиненні пособництва в заволодінні коштами на суму 90 310 546,29 грн. шляхом направлення компанії-агенту УАФ розпоряджень про перерахування коштів на користь іноземних суб’єктів з ознаками фіктивності.

Що стосується першого віце-президента УАФ Костюченка Вадима Костянтиновича, то йому в кримінальному провадженні № 42014100000001195 від 10.10.2014 вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого офіційного документа – диплома про вищу освіту".

Ничего не скажешь – достойные кандидаты в орденоносцы от УАФ.

Присутствует в списках и фамилия Петракова. С барского плеча ему будет пожалован орден "За заслуги ІІІ степени". Тренер, добившийся пока наивысшего результата с одной из сборных Украины – приведший команду U20 к титулу чемпиона мира, представлен к награде, на одну ступень ниже, чем ничего не выигравший в ипостаси тренера наставник "молодежки" Руслан Ротань.

"Загалом, це вкотре все, що вам варто знати про нинішню УАФ і як вона вміє цінувати та вшановувати внесок людей у розвиток нашого футболу, – грустно резюмирует К.Андриюк, добавляя к этому выводу одно сравнение. – Нещодавно аналогічне святкування – 30 років від заснування – відбувалося у Національному Олімпійському Комітеті України. На цій події схожими відзнаками та званнями нагородили лише 15 осіб. Серед них, на секундочку – олімпійські чемпіони. Кількість представлених до орденів та нагород в УАФ спробуйте порахувати самі. Там і бухгалтери, і економісти, і просто управлінці.

Футбольні орденоносці УАФ, яких ми вочевидь сьогодні заслужили" (Champion.com.ua, 20.11.21).

Еще одна бросающая в глаза особенность. Олег Блохин и Игорь Беланов, представленные к званию Героев Украины, фигурируют в документах как... "працівники Громадської спілки "Українська асоціація футболу". Без малейшей попытки обоснования их вклада в украинский и мировой футбол, без указания заслуг и титулов, в частности, "Золотых мячей" соответственно 1975 и 1986 гг. Героизм личностей исторического масштаба росчерком пера опошлен до свадебно-генеральских должностей в УАФ. И смех, и слезы!

Хуже всего, пожалуй, то, что многие поистине выдающиеся персоны украинской истории (не только футбольной), оказываясь рядом с токсичными чиновниками – коррупционерами и казнокрадами, волей-неволей становятся не просто заложниками грязных "игр", но – соучастниками. Сколько было случаев, когда громкие фамилии ставились под текстом сомнительного содержания открытых воззваний, когда руками футбольных звезд прошлого УАФ пыталась творить свое рейдерство, расправляясь с "инакомыслящими". Да и тот факт, что при столь внушительном по именам ареопаге, формально украшающем Дом футбола, сам украинский футбол, по сути, дышит на ладан, не добавляет видным фигурам ни лоска, ни авторитета, ни популярности.

А о том, насколько печальна реальная картина подготовки кадров в нашем футболе, свидетельствуют цифры и факты, приведенные в материале Игоря Линника на сайте "Футбольный клуб". Озадачившись анализом выступления национальных команд в завершившихся отборочных циклах чемпионатов мира и Европы, журналист приходит к выводу: эффективными усилиями по поставке игроков для сборных могут похвалиться только два клуба – киевское "Динамо" и "Шахтер". На долю их воспитанников приходится три четверти составов первой и молодежной сборных, а также возрастов U19 и U17.

"Весь взятый вместе "остальной" футбол Украины, пребывающий под заботливым патронатом УАФ, подготовил для института национальных сборных максимум 12-15 перспективных ребят. И это – на всех уровнях футбольной пирамиды! – констатирует автор. – Зато о добытых победах громче всех, как обычно, рапортуют непричастные к ним популисты-паразиты – уподобляющиеся тем, кто 100 лет назад отбирал у крестьян и рачительных хозяев выращенное ими зерно и докладывал наверх об успехах по сбору урожая" (Footclub.com.ua, 20.11.21).

В ходе подготовки сборных роль УАФ сводится к мизеру – утвердить штабы каждой из команд и оплатить тренировочные сборы с переездами-перелетами, при том, что все эти затраты впоследствии компенсируются целевыми выплатами от ФИФА и УЕФА.

"В данной связи, наверное, нет смысла напоминать эпопею скандального ухода из главной команды страны Андрея Шевченко и прихода в нее Александра Петракова, как и того неопределенного статуса, в котором доигрывал групповой турнир штаб нашей сборной", – оглядывается И.Линник в недалекое прошлое (Footclub.com.ua, 20.11.21).

И – задается логичным вопросом: почему наличие в Украине всего двух реально работающих футбольных академий не становится поводом для каких-либо шагов со стороны УАФ или хотя бы внятного озвучивания проблемы?

"Почему наши школы не готовят действительно конкурентоспособных футболистов, способных не только бросить вызов "Шахтеру" и "Динамо", но и защищать честь страны на международном уровне? Может им нужна какая-то помощь или поддержка? Финансовая… техническая… научно-методическая…" – поднимает вопрос автор (Footclub.com.ua, 20.11.21).

МАСТЕР-КЛАСС В ФОРМАТЕ FAIR PLAY

Ярким свидетельством того, кто не формально, а подлинно печется о подготовке резервов для отечественного футбола, стал матч очередного тура национального первенства между "Черноморцем" и киевским "Динамо".

Летом переезд в Одессу целой группы игроков столичного клуба во главе с тренерским штабом Юрия Мороза вызвал волну неоднозначных оценок. Многие склонны были усматривать в этой акции попытку создания под вывеской "Черноморца" этакого динамовского фарм-клуба, по аналогии с "Мариуполем" и "Шахтером".

И лишь отдельные трезвые голоса обращали внимание на то, что этот кадровый ход руководства "Динамо" – во многом вынужденный, инспирированный разрушительной политикой УАФ.

"В первую очередь "одесский проект" киевского "Динамо" следует рассматривать сквозь призму очередного деструктива УАФ – упразднения первенства U21, – показывал глубинные корни проблемы журналист "Футбольного клуба" Влад Белый. – Из-за этого очень многие игроки в ключевом "переходном" возрасте лишились возможности получать достаточный объем соревновательной практики в структуре своих клубов – в рамках их долгосрочных программ развития и подготовки.

И если клубы, для которых дублирующие составы были лишь обузой, возможно, вздохнули с облегчением, то другие – такие как "Динамо" – получили по воле Дома футбола новую серьезную проблему. У киевлян на контракте огромное число молодых игроков, которых после упомянутого недальновидного решения федерации теперь нужно куда-то пристроить. Долгосрочные соглашения были подписаны до вредительской инициативы УАФ. Условия этих контрактов нужно уважать и выполнять. При этом никто не станет спорить, что как раз в "Динамо" собрана, пожалуй, лучшая молодежь в стране. Заявка первой команды вместить их не может, а "сплавить" абы куда – тоже не вариант.

Столичному клубу очень важно подобрать для своих воспитанников такие опции, которые как минимум не навредят их индивидуальному развитию, а в идеале – еще и поспособствуют ему. Посмотрите, какую работу "Динамо" проводит в плане поиска действительно хороших вариантов для своих молодых, отправляя их "порциями" в "Зарю", "Днепр-1", "Десну" и другие солидные клубы" (Footclub.com.ua, 25.07.21).

Согласно укоренившейся в нашем футболе практике, арендованные игроки не могут быть задействованы во встречах с клубами, владеющими правами на них. Однако на сей раз все динамовцы, "откомандированные" в "Черноморец", получили разрешение сыграть!

"Керівництво обох клубів обговорило це питання між собою, і президент "Динамо" спільно з головним тренером київської команди ухвалили хороше, адекватне рішення, – комментировал ситуация главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в интервью Meta-ratings.com.ua (16.11.21). – Мірча Луческу та Ігор Суркіс хочуть подивитися своїх футболістів у справі. Припускаю, що з цього приводу можуть бути якісь плітки і все, що завгодно. Але ми говоримо про футбол і про те, щоб молоді хлопці грали – це як-не-як змінники гравців першої команди "Динамо". Або якоїсь іншої команди. А ще потенційні кандидати до національної та молодіжної збірної України. То чому б не подивитися на їхню гру на тлі чемпіона країни та нашого гранда?"

А его киевский визави, чьей инициативой и было предоставить оппоненту право сыграть боевым составом, высказался уже по факту крупной победы "Динамо" (6:1).

"Я хотел, чтобы они играли, чтобы посмотреть, как они могут действовать на этом уровне, – цитирует общение Мирчи Луческу с репортером телеканала "Футбол 1" сайт Dynamo.kiev.ua (19.11.21). – Это молодые, талантливые игроки, у которых есть будущее. Им по 19 лет, и все зависит от них. Возможно, это и будущее "Динамо". Кто из них будет прогрессировать, поднимать свою планку – тот сможет надеть снова футболку "Динамо" Киев".

Разгром "основой" своих же резервистов можно воспринимать как весьма жесткий урок. Попав под прессинг участника Лиги чемпионов, потенциальные динамовцы получили, что называется, из первых рук назидания для дальнейшего совершенствования.

"Сегодня эти ребята посмотрели, как нужно играть, – прокомментировал поединок с "Черноморцем" президент киевлян Игорь Суркис. – Они же все хотят выступать в киевском "Динамо". И многие из них обижаются. Пускай показывают свой уровень, доказывают и играют" (Fcdynamo.com, 19.11.21).

И Луческу, и Суркис уловили в настрое своих футболистов позитивные предзнаменования перед следующим матчем – дуэли пятого тура Лиги чемпионов с "Баварией". Мюнхенцы уже решили вопрос с выходом в плей-офф, однако не приходится ждать, что это обстоятельство серьезно облегчит задачу динамовцам. В первую очередь все будет зависеть от них самих.

"Неправильно, если мы будем искать оправдания – против нас самый сильный клуб и так далее, – говорит Игорь Михайлович (Fcdynamo.com, 19.11.21). – Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в топ чемпионатах. Сборная же сыграла достойно с Францией, Испанией… Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене. Мы можем проиграть, но смотря как – отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось".

Пускай у "Динамо" пока не все получается так, как того хотелось бы руководству клуба, тренерскому штабу, игрокам команды и ее болельщикам. Но прогресс коллектива за тот период, что с ним работает Мирча Луческу, не заметит только слепец. Серьезная работа просто не может не дать результатов – как на уровне главной команды, так и на остальных этажах структуры, вплоть до детско-юношеской школы.

Об эффективности последней на неделе лишний раз напомнили беспристрастные статистики. Специалисты Международного центра спортивных исследований (CIES), изучив составы клубов Старого Света, вывели "Динамо" на пятую позицию в Европе среди команд, опирающихся на свои резервы. Доля собственных воспитанников в киевском клубе составляет 48,3%.

Подтверждение этой красноречивой цифры мы наверняка увидим во вторник, при обнародовании состава на матч с "Баварией". Наши полпреды в Лиге чемпионов – "Динамо" и "Шахтер", а также участник Лиги конференций – луганская "Заря" определят темы следующего обзора футбольной прессы. Пожелаем этой троице удачи на европейских полях!