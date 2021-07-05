Украина вылетела с Евро-2020: обзор спортивных СМИ

Сборная Украины на отчетной неделе провела два поединка плей-офф Евро-2020, сначала обыграв в дополнительное время Швецию со счетом 2:1, но затем по всем статьям уступив Англии (0:4). По горячим следам аналитики признают, что за выступление на форуме лучших команд Старого Света коллектив Андрея Шевченко заслуживает благодарности и уважения.

"Украина, покидая турнир, вполне может гордиться своими достижениями, – подытожил на официальном сайте УЕФА корреспондент по нашей сборной Богдан Буга. – Сегодня они уступили, но играли с душой и, я уверен, с удовольствием, смело и отчаянно. Игроки Шевченко заслужили аплодисменты не только от своих поклонников, но и от многих нейтральных любителей футбола" (Uefa.com, 3.06.21).

СОПЕРНИК НЕ ПО ЗУБАМ

Сам главный тренер нашей национальной команды, комментируя проигрыш родоначальникам футбола, на пресс-конференции, в частности, отметил: "Сборная Украины сегодня не показывала тот футбол, который она исповедует. Мы не отказывались от своих принципов ведения игры. Но были моменты, стандартные положения, когда недоработали... Сборная Англии сыграла прагматично на своих сильных сторонах, воспользовавшись нашими ошибками, великолепно при этом сыграв на втором этаже. Наш соперник сегодня контролировал игру. Мы не смогли ему ничего противопоставить... Эта сборная Англии очень сильна. Команда добралась до полуфинала Евро-2020, и, думаю, может играть в финале" (Dynamo.kiev.ua, 4.07.21).

Видео дня

Андрей Николаевич поблагодарил игроков за самоотдачу, за то, что они стремились играть в тот футбол, который тренерский штаб прививает подопечным.

Увы, соперник, один из главных фаворитов турнира, оказался слишком силен. В то время, как украинцы продлили серию матчей финальных турниров Евро с пропущенными мячами, англичане добыли самую крупную победу в завершающих стадиях этих состязаний и при этом довели свою "сухую" серию до семи матчей. Вратари команды не пропускают уже в течение 662 минут.

"Команда Саутгейта после знаменательной победы над Германией в 1/8 финала, продемонстрировала хладнокровие и высочайшее мастерство в поединке с Украиной, чтобы продолжить свой впечатляющий прогресс в этом турнире, – ретранслирует сайт "ФутБум" мысли журналиста BBC Фила МакНалти. – Украина практически ничего не создала у ворот Пикфорда, а Англия играла настолько впечатляюще, что победа получилась очень легкой. Саутгейт может быть доволен тем, что Англия не пропускает на Евро-2020. На фоне безоговорочной победы над Украиной можно уже говорить о том, что сборная Англии под руководством Саутгейта обладает таким качеством и глубиной состава, которые вселяют в нас уверенность, что они наконец-то могут положить конец этому 55-летнему ожиданию успеха" (Footboom.com, 4.07. 21).

"Результат матча с Англией получился слишком жестоким, – резюмирует впечатления о матче Zbirna.com (4.07.21). – По игре такого разгрома мы не заслужили, но в ключевых ее эпизодах класс исполнителей из АПЛ оказался выше. Три гола британцы забили со второго этажа, два – после стандартов. Сине-желтые проиграли в единоборствах, но их, на самом деле, было не так много. Конечно, в атаке, в ее завершающей фазе, можно было сыграть намного лучше, но на этом чемпионате Европы англичане мало кому позволяют разгуляться в своей штрафной. Не позволили и нам, хотя в некоторых компонентах украинцы смотрелись не так плачевно, как это выглядело на табло после матча".

Само собой разумеется, разгром со счетом 0:4 предполагает присутствие в оценках матча и острых критических стрел. Авторы отчетов и разборов поединка обращают внимание на очередные быстрые голы, пропущенные в начале обоих таймов, на грубые позиционные ошибки некоторых наших игроков (в частности, двух центральных защитников донецкого "Шахтера", на чьей совести – три мяча из четырех), на слабую игру в верховых дуэлях.

Многие допускают, что, пройдя шведов в 1/8 финала, сборная Украины посчитала свою задачу выполненной, изначально уступив следующему сопернику в настрое. Аналогичную историю наша команда уже переживала – в 2006 году на чемпионате мира, где также сошла с дистанции в четвертьфинале.

"На этом чемпионате Европы в пяти матчах наши пропустили пять голов на старте вторых таймов! По голу в каждом матче в среднем! – упрекает сине-желтых заместитель редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов в материале для сайта "Фраза". – Если учесть, что наши на Евро пропустили десять, выходит, что ровно половина пришлась на данный временной отрезок. Не многовато ли? В чем причина и почему в ней так за весь турнир и не разобрались тренеры?

Да, и еще одно. Все три мяча во втором тайме англичане забили головой. Если шведам украинцы второй этаж не проиграли, то англичанам уступили его вчистую. Уступили в мощи, в физике, в умении вести силовую борьбу и занимать позиции. И опять же это мы проходили и против Нидерландов, хоть сие было не так очевидно, и против Австрии, что было весьма болезненно" (Fraza.com, 4.07.21).

Два примера, по мнению автора, указывают на то, что одни и те же проблемы помешали нашей сборной выжать на ЕВРО-2020 больше, чем удалось; что работа над ошибками в команде должным образом не велась.

"Разумеется, все мы радуемся тому, что ребята добрались до такой стадии, искренне, от всей души, благодарим их за попадание в восьмерку, но, согласитесь, это не дает права проигрывать так, – пишет А.Шахов. – В четвертьфинальных матчах этого турнира была серия пенальти, две минимальных победы, когда команды, проигрывая 0:2, проявили характер, отыграли один мяч, а могли и счет сравнять. То есть везде шла борьба и интрига была жива до финального свистка... Но был и один разгром. Увы, разгромно проиграли именно украинцы, подпортив впечатление от успешного, если судить по итоговому результату, турнира" (Fraza.com, 4.07.21).

Противостояния с "большими" командами по-прежнему остаются камнем преткновения для сборной Украины. Уже во главе с Шевченко она не дала себя обыграть французам в квалификации ЧМ-2022, опередила Португалию в группе отбора к чемпионату Европы, обыграв в Киеве и сыграв вничью на выезде, а в розыгрыше Лиги наций победила и Испанию. Однако в решающих стадиях – снова пополнила список безрадостных результатов встреч с грандами.

"Да, у нас изначально в разы меньшие ресурсы, чем у соперников калибра Англии. Но, как показывает этот чемпионат, чехи с примерно тем же потенциалом способны разрывать голландцев, а венгры способны устоять против французов и немцев", – отмечает Дмитрий Литвинов (Ua.tribuna.com, 4.07.21).

Завершая свою статью, автор желает нашей сборной, чтобы в предпосылках для следующей ее турнирной сказки везения было меньше, а мастерства – чуть больше. И делает вывод: у этой сборной Украины есть потенциал, у украинского футбола в его нынешнем виде – не очень.

К похожим заключениям приходит и Павел Булах, автор сайта "ФутБум", пытающийся докопаться до сути проблем национальной команды.

"База – это функциональная готовность игроков основной обоймы решать задачи со старта. Способность применить высокий прессинг – один из краеугольных камней, на котором базируется игра множества сборных на этом Евро. Мы мусолим эту тему годами, но сама она никуда не денется. Пока костяк сборной будут составлять игроки из чемпионата с низкой интенсивностью игры, каждый матч сборной с приличным соперником будет восприниматься, как очередное "преодоление" и "превозмогание". Поскольку дать равный темп сборная не сможет. Будет терпеть и ждать шанс. Если все лидеры в форме – в быстрый комбинационный распас выскочить на ударную позицию. Если не в форме, или уставшие, или с повреждениями, или половины нет… Будет как с Англией. Без вариантов на связную встречную игру" (Footboom.com, 3.07.21).

Когда игроки получают регулярную практику топ-чемпионата в должной интенсивности игры, тренер сборной имеет возможность решать с ними задачи в конкурентном игровом темпе, считает автор. Если этого не происходит – диапазон возможностей сужается до надежды, что под постоянным давлением нигде в обороне не треснет, никто из защищающихся не начудит.

"Сегодняшний матч показал, что к такой игре футболисты ведущих клубов страны не готовы, – выносит вердикт П.Булах. – Оборона "Шахтера" или "Динамо" получает схожую нагрузку только в матчах Лиги чемпионов или плей-офф Лиги Европы. Сколько их, этих матчей? Навык игры в конкурентной интенсивности должен впитываться и воспитываться с каждым туром, становиться чем-то привычным, стандартным. Без сверхусилий и сверхконцентрации" (Footboom.com, 3.07.21).

Под несколько другим ракурсом препарирует проблему обозреватель "Футбольного клуба" Игорь Линник.

"В Риме в стартовом протоколе Андрея Шевченко нашлось место восьми футболистам, так или иначе связанным с киевским "Динамо" (это его воспитанники либо нынешние игроки), и еще троим связанным лицам "Шахтера"... Как обозначены в протоколе остальные клубы или футбольные центры Украины? Каково их участие в турнирной судьбе национальной сборной?

Да, на скамейке запасных в четвертьфинале остались представитель "Днепра-1" Довбик и экс-воспитанник "Ворсклы" Безус. Да, многие из нынешних сборников "Динамо" и "Шахтера" взросли и возмужали в командах других городов, но где эти команды теперь? Почему они сами не подводят к основе своих же кандидатов?" (Footclub.com.ua, 4.07.21)

На двух тяговых локомотивах нынешнего украинского чемпионата сине-желтым будет крайне трудно заехать куда-то значительно дальше нынешней остановки на ЕВРО-2020, делает вывод журналист. При существующей конкуренции на официальных турнирах такая задача вообще представляется мало реализуемой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА

Впрочем, упомянутые успехи во встречах с Португалией и Испанией, свидетельствуют: и с сильными футбольного мира бороться можно и нужно. О том, что порядок часто бьет класс, давно известно. Как и то, что одним из основных факторов победы является характер. Яркой иллюстрацией тому стал матч сборных Украины и Швеции в 1/8 финала ЕВРО-2020, в котором наша команда одержала трудную, но весьма эффектную победу при содержательной игре. По общим оценкам обозревателей, та встреча стала для сине-желтых лучшей на турнире.

"Завдяки чому відбулася метаморфоза і повна зміна у нашій команді порівняно з матчем проти Австрії? – задавался вопросом Игорь Цвик, журналист сайта Sportanalytic.com (30.06.21). – Всі футболісти і тренери сказали, що отримали дуже багато заслуженої критики через той поєдинок. Вони розуміли, що не можуть дозволити собі таку гру у Глазго, а ще далі відступати просто нікуди. Тому тут дуже цікаво, що перед вчорашнім матчем всі наші футболісти поговорили між собою і з'ясували, що потрібно віддати на полі всі наявні сили, але просто так не дарувати перемогу опоненту.

Єдине, за рахунок чого ми могли обіграти "Тре Крунур", це мотивація і самовіддача на полі, коли суперника треба було "гризти і кусати", але не віддавати м'яча просто так. Саме у схожому ключі наша команда і зіграла вчора, коли десь, можливо, бракувало якості виконання, однак це повністю компенсувалося старанням і бажанням".

"После провала в игре с Австрией команде очень нужна была победа над Швецией – чтобы доказать, прежде всего себе, что можем, умеем, знаем. И так далее, – вторит коллеге Валерий Василенко (Sport.ua, 29.06.21). – Наши парни были под серьезнейшим давлением, ведь, имея на два дня больше на подготовку по сравнению со своим оппонентом, в случае поражения они рисковали попасть под жернова даже не критики, а жесточайшей обструкции. Но в итоге все закончилось отлично. Полагаю, что громаднейший камень с души после этой победы у наших свалился (особенно в психологическом аспекте). Они вышли в четвертьфинал. Сразу после поражения от Австрии о таком даже мечтать не приходилось... Как бы ни сыграли против Англии – мы уже в истории. Как на ЧМ-2006. Это как раз тот случай, когда потерять ничего нельзя. Можно лишь приобрести".

Помимо характера игроков, одним из краеугольных камней успеха в дуэли против Швеции стала тактическая хитрость тренерского штаба нашей команды. Андрей Шевченко предложил оппонентам сюрприз в виде игры в три центральных защитника и с двумя опорными хавбеками.

"Сборная Украины провела со Швецией очень грамотную игру. Подавляющее большинство отечественных экспертов воспитаны таким образом, что план Андрея Шевченко сыграть с тремя центральными защитниками восприняли, как желание повысить надежность в обороне. Но они забыли о том, что с помощью такой тактики мы повысили эффективность преодоления первой линии защиты соперника при выходе в атаку, – анализирует ситуацию Юрий Денисенко (Zbirna.com, 30.06.21). – Теперь нам не нужно было делать какие-то сложные ротации – три защитника порой даже очень легко проходили двоих шведских нападающих.

Конечно, на этот раз нас не прессинговали так, как это было в матчах с Нидерландами или Австрией, но все равно нужно отметить, что КПД выхода со своей половины поля на чужую вырос на 9%, а эффективность попадания в третью зону – на 8%".

В итоге общий игровой брак сине-желтых составил всего 15%. С таким минимальным числом ошибок на этой стадии сыграла только сборная Испании. Сработал план тренерского штаба и касательно защитных действий. По нашим воротам шведы нанесли всего девять ударов из штрафной площади: защитники были всегда рядом и хорошо вели единоборства. В трех предыдущих матчах на Евро украинцы неизменно уступали своим противникам в выигранных дуэлях, а тут превзошли по полной программе. Даже на втором этаже были намного сильнее. Но самое важное, что прибавили в отборе. В групповом турнире сине-желтые забирали мяч с эффективностью 50%, но теперь этот показатель вырос сразу на 17%.

"Чистая победа Андрея Шевченко! – констатирует известный аналитик Евгений Гресь на своей странице в социальной сети Facebook. – В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины не только победила, но сделала это, по сути, так, как хотела. Мы превзошли соперника во владении мячом, в количестве и точности передач, входах в штрафную площадь. В нужный момент команда вспомнила, что умеет и играть, и бороться. Впервые на этом турнире мы превзошли соперника в единоборствах (59% в нашу пользу). При этом какого соперника! Даже вверху дуэли были за нами" (Dynamo.kiev.ua, 30.06.21).

Статистика полностью подтверждает визуальные впечатления. Забарный выиграл 100% единоборств, Матвиенко – 91%, Кривцов – 90%, Зинченко – 77%. Матвиенко и Степаненко совершили по 11 перехватов, Забарный – 10, Зинченко – 9. У Шапаренко все передачи оказались точными! У Кривцова процент точности пасов – 96%, у Сидорчука – 93%, у Забарного и Матвиенко – по 88%.

"В поединке против шведов понравилось, что наша команда не хотела уступать ни единого сантиметра поля своему сопернику, – делится мыслями Сергей Горбаченко (Football.ua, 30.06.21). – Максимальная самоотдача, правильно выбранная тактика и немного везения позволили Украине пройти Швецию, которую до поединка все справедливо считали фаворитом пары. Пора перестать витать в облаках с мыслями о том, что кого-то мы способны обыгрывать на классе. Не хочется писать, что у нас его нет, поскольку это все же не так. Просто у нас нет класса команд уровня той же Испании или Бельгии, где на каждой позиции играют по несколько футболистов с высочайшем уровнем индивидуального мастерства. Без стопроцентной самоотдачи наша команда против хорошего соперника побеждать не может. Именно по этой причине так много критики было после матча с австрийцами. Ведь одно дело – нехватка исполнительского мастерства, а другое – отсутствие самоотдачи".

Находкой Шевченко стали своевременные удачные замены. Беседин, как мог, напрягал оборону шведов и вынудил грубо сфолить на себе Даниэльсона, получившего красную карточку; Макаренко придал стройности оборонительным порядкам; а Довбик и вовсе стал автором решающего гола.

"Він уже увійшов в історію – не лише як автор м’яча настільки високої ваги, а ще й як автор найбільш пізнього гола за всі 29 років існування нашої національної команди, – пишет Football24.ua (30.06.21). – Три поєдинки, жодного повного, а вже такі видатні регалії! Хто дебютував за "синьо-жовтих" яскравіше?! Можемо привітати тренерський штаб Шевченка і самих себе із народженням хорошого виконавця на вкрай дефіцитну позицію збірної. Вчора доля розкрила перед Артемом Довбиком майже усі двері. Тепер найголовніше – грамотно скористатися своїм шансом".

И все же главной особенностью победы над шведами стало то, что ее добыла – Команда.

"Мы часто недооцениваем роль личностей в футболе. Каждый из вышедших на поле в составе сборной Украины – герой, – считает обозреватель "Трибуны" Дмитрий Курпас. – Бущан – потому что был действительно самым надежным звеном в команде. Кривцов, Матвиенко и Забарный – за уверенную игру в самом важном для них (по крайней мере пока) матче в карьере. Караваев – за то, что доказал свою профпригодность даже против соперников очень высокого уровня.

Зинченко – потому что утер нос критикам и затащил для сборной четвертьфинал Евро. Шапаренко, Сидорчук и Степаненко – за то, что их не в чем упрекнуть за действия на поле. Каждый сделал все для результата сборной.

Яремчук – за подкаты головой у чужих ворот. Ярмоленко – за черпачок на Зинченко. Безус – за то, что ложился костьми в те несколько минут, что ему отвел Шевченко. Цыганков – за то, что вышел вообще без мандража. Макаренко – за то, что не опустил планку пока сидел на скамейке. Малиновский – за игру через не могу.

Довбик – за шикарный выбор позиции и завершение в последней атаке сборной. И Беседин – за самоотверженность в ключевом для сборной моменте.

Такие матчи станут ролевой моделью для любых поколений сборной – вчера на поле была команда с огромным сердцем. А это ценится куда больше, чем красивый футбол" (Ua.tribuna.com, 30.06.21).

"Это была команда. Не самая мастеровитая, не в лучший свой день, но точно команда, а не аморфное сборище игроков, которое мы видели с Австрией. И команда управляемая, знающая, чего она хочет, – утверждает Дмитрий Литвинов (Ua.tribuna.com, 30.06.21). – И эта команда, в отличие от 2006-го, не зажималась у своих ворот, а пыталась слушать тренера. Когда тот говорил в добавленное время, что не надо спешить, что надо разыгрывать через фланги, что надо забить – говорил эмоционально, но уверенно, это действительно впечатлило. И то, что удалось дожать соперника на 120-й минуте, не раскиснув после упущенных полумоментов – лучшая оценка работы Шевченко".

"Збірна повторює історичне досягнення (чвертьфінал ЧС-2006), але нині насолоди більше, – резюмирует Football24.ua (30.06.21). – Ми не знущаємося над усім світом, намагаючись прорватися у серію пенальті. Навпаки, Шевченко проявляє себе блискучим мотиватором і змушує команду шукати другий гол, не доводити справу до лотереї. Ми атакуємо з останніх сил, але робимо це навіть ефектно (пас п'ятою Сидорчука, його ж влучання у стійку). Поки, таке склалося враження, Швеція чекала, коли ми самі зупинимось чи привеземо щось, українці загартовували характер. Грали через біль, піт і сльози. Саме грали, а не мучилися".

Андрей Шевченко был искренен в проявлении эмоций после исторической победы.

"Благодарю свою команду за те силы, которые они потратили, за тот героизм, продемонстрированный на поле. Хочу поблагодарить нашего Президента. Он позвонил вчера, поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Я думаю, эта команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины", – сказал главный тренер (Dynamo.kiev.ua, 30.06.21).

Действительно, Владимир Зеленский пристально следил за выступлением сборной Украины на ЕВРО-2020, делясь эмоциями от ее игры на своем аккаунте в Фейсбуке.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро. Невероятное напряжение, безумная заруба в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто. Ребята, respect – вы настоящие бойцы. Беседину – здоровья. Слава Украине", – ретранслирует твит Президента Ua.tribuna.com (30.06.21).

"ТАНЦЫ НА КОСТЯХ" БЕСЕДИНА

Травма Беседина, конечно же, омрачила и сам поединок, и весь турнир. Хотя и в значительной степени повлияла на течение матча со шведами.

"Чи була удачею травма Бєсєдіна, після якої шведи залишились у меншості? – задается вопросом Николай Несенюк (Gazeta.ua, 30.06.21). – Вийшло, що так – готовність українського футболіста ризикувати здоров'ям у боротьбі за м'яч психологічно надломила шведів і, навпаки, відродила у наших гравців почуття спортивної, і не лише, спортивної злості..."

Беседин, вернувшийся в строй только в декабре, после годичной дисквалификации, снова выбыл из игры на несколько месяцев.

"Какая была первая мысль? Понял, что сначала не хочу смотреть на ногу, думал, она в другую сторону вывернута. Потом была адская боль. Понял, что все не очень хорошо. Боль была еще сильнее. Пришлось уходить с поля, хотя, конечно, хотелось играть. Хорошо, что выиграли, продлили свое участие на Евро и вышли в четвертьфинал", — сказал игрок в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua (2.07.21).

"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем, – добавил Артем в общении с репортером Ua.tribuna.com (2.07.21). – Хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить... Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной".

От удара прямой ногой у Беседина случилось переразгибание коленного сустава, вызвавшее обширную травму: частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. По предварительным оценкам медиков, сроки восстановления после таких повреждений – около шести месяцев.

Партнеры по сборной посвятили Артему победу над шведами, поддержав товарища в многочисленных интервью.

"Хочу висловити слова підтримки Артему Бєсєдіну. Вчора ми разом зробили все заради перемоги. Але на жаль, наступний матч буде для нас по різні сторони поля. Повертайся скоріше. Ми – одна збірна!" – написал в Инстаграме Андрей Ярмоленко. "Держись, Артем Беседин, мы все с тобой", – это уже фраза Руслана Малиновского. "В раздевалке отличное настроение за исключением Беседина. Эта победа посвящена ему. Человек вышел на замену и заработал на себе красную карточку ценой травмы. Она кажется очень страшной, но я надеюсь, что она окажется менее болезненной", – пожелал Николай Матвиенко.

С трогательным открытым обращением выступил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Как и вся страна я с особым волнением следил вчера за перипетиями событий в сложнейшей игре 1/8 финала ЕВРО-2020, в которой наша команда вырвала поистине историческую победу. В такой вечер мне, как и любому болельщику сборной Украины, хотелось светиться от счастья и радоваться успеху в том числе и большой группы воспитанников киевского "Динамо".

Однако злосчастный эпизод с травмой Беседина затмил эти переживания, он до сих пор не выходит у меня из головы! Лишь то, с каким мужеством Артем встретил очередной удар футбольной судьбы, как он держал себя, покидая газон, отчасти смягчило те первые, жуткие впечатления.

Да, ценой своего здоровья наш нападающий добыл решающее преимущество над соперником. И я признателен всем футболистам и тренерам сборной, отметившими поистине героический вклад Артема в эту победу. Что же касается последствий… Увы, чуда не произошло. Повреждение оказалось тяжелым и требующим длительного срока восстановления.

Но, повторюсь, я знаю Беседина не только как настоящего, не жалеющего себя спортсмена, но и как чрезвычайно сильного человека. Знаю, как ждал он, с какой отдачей готовился к сезону, к финальному турниру ЕВРО-2020. Уверен, что и на сей раз, снова оказавшись без любимого дела, вне футбольного поля, Артем сделает все, чтобы как можно быстрее вернуться.

В свою очередь и футбольный клуб "Динамо" сделает все необходимое для этого. Беседин – один из лидеров нашей команды, такие ребята – это золотой фонд "Динамо" и украинского футбола.

Артем, ты – не один! Мы все – тренеры и партнеры, персонал клуба и болельщики – будем ждать твоего возвращения в строй. Ждать столько, сколько потребуется. Не сомневайся, впереди у тебя новые турниры и победы!" – подчеркнул Игорь Михайлович. (Fcdynamo.kiev.ua, 30.06.21).

В подобных случаях Международная федерация футбола обязуется выплачивать клубам компенсацию за траты на восстановление травмированных футболистов.

"В 2012 году ФИФА утвердила так называемую "программу защиты клубов", – поясняет Антон Прокопов (Footboom.com, 2.07.21). – Суть программы заключается в том, что если игрок получает травму в расположении сборной "в случае телесного контакта или несчастного случая", то клуб, за который выступает этот футболист, получает финансовую компенсацию. Но только при условии, что травма действительно серьезная и игрок пропустит более 28 дней подряд. Программа компенсирует футбольным клубам максимум 7,5 миллионов евро за одного футболиста".

Любопытно, что инсульты, сердечные приступы и прочие несчастные случаи, которые происходят с футболистами в расположении сборной, также являются частью этой программы. Например, миланский "Интер" получит компенсацию от ФИФА из-за сердечного приступа Кристиана Эриксена, правда, только в том случае, если датчанин продолжит игровую карьеру.

Некоторые из отечественных СМИ повели себя откровенно цинично по отношению к Беседину и "Динамо", попытавшись представить дело таким образом, будто бы клуб хочет нажиться на травме своего игрока.

"Когда футболист травмируется в матче турнира и выбывает на срок более 28 дней, компенсация УЕФА предусматривается в размере около 20 000 евро за один "день восстановления". Вероятно, именно поэтому врач ФК "Динамо" и официальный сайт клуба начали вчера активно информировать про травму Беседина", – язвительно написала некто Евгения Степко (Vesti.ua, 1.07.21) в материале с красноречивым заголовком: "На травме Беседина "Динамо" нацелилось заработать 3,6 млн евро".

Еще один подобный хамский "укол" можно было отыскать на сайте From-ua.com.

"Врачи ФК "Динамо", еще не видя самого Беседина и не принимая участия в его обследовании, вчера уже заявили, что на восстановление игроку понадобится минимум 6 месяцев, – читаем там. – В таком случае "Динамо" сможет претендовать на 3,6 млн. долларов компенсации от УЕФА... Если же Беседин сможет восстановится раньше, за 3 или 5 месяцев, к примеру, что вполне возможно, то "Динамо" – это не выгодно" (From-ua.com, 2.07.21).

Ужас и кощунство – вовсе не в том, что авторы материала не удосуживаются вникнуть в тонкости этой деликатной во всех отношениях ситуации, путая ФИФА и УЕФА, обвиняя клуб в том, что, дескать, компенсацию получит он, а не игрок. Сама постановка вопроса подобным образом – непостижима уму.

Президент футбольного клуба "Динамо" Киев эксклюзивно для "Фокуса" прокомментировал ситуацию с выплатой от УЕФА средств за травму Артема Беседина на Евро-2020. По словам Игоря Суркиса, этот момент прописан в регламенте:

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день — это все не соответствует действительности.

Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими.

Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто "Динамо" Киев на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги", — сказал Игорь Суркис в эксклюзивном комментарии "Фокусу".

(Focus.ua, 2.06.21).

Как у нас часто выходит: кто старается больше других, тот больше других и виноват. Из киевского "Динамо" в заявку сборной Украины на ЕВРО-2020 попали 10 игроков. От шести до восьми принимали участие в каждом матче турнира. Сидорчук и Шапаренко – среди лучших по показателям внутри команды, а Бущан и Забарный – в числе топовых игроков среди всех участников. И вот вместо того, чтобы поблагодарить коллектив, подготовивший (в значительной степени, кстати, в ущерб планам подготовки клуба к новому сезону) игровой костяк для национальной команды, его еще изображают в негативном свете.

В который раз приходится говорить о пророках в своем отечестве – о том, что у "Динамо" по-прежнему масса недоброжелателей, для которых все средства – хороши. Даже подобно рода инсинуации на в буквальном смысле поломанных костях.

ЯЗЫКОВОЙ "БАРЬЕР"

Среди горе-болельщиков сборной тоже нашлись недовольные командой. Даже после победы над Швецией. Притом – претензии прозвучали не к самоотдаче игроков, не к их мастерству, не к дисциплине или тактической выучке. Дискуссию вокруг сборной спровоцировало обвинение в том, что, дескать, не все ее члены дают комментарии на украинском языке.

Писательница Лариса Ницой раскритиковала форварда Артема Довбика за его послематчевое флеш-интервью.

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил – так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Потому что он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?" – цитирует пост Ницой в Фейсбуке Sector.depo.ua (30.06.21).

Ее поддержал языковой омбудсмен Тарас Кремень: "Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.

Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань" (Facebook.com, 1.07.21).

В оппозиции к этим двоим выступил главный тренер "Олимпика" Роман Санжар. Он призывает отделять зерна от плевел, зрить в корень.

"Важно, что он вышел в футболке сборной Украины и принес победу, отдал все силы для того, чтобы команда победила", – поддержал наставник Артема Довбика в интервью Ua.tribuna.com (1.07.21).

Нашлось немало тех, кто посчитал подобные упреки в адрес футболистов надуманными, неуместными или как минимум несвоевременными.

"Можно по-разному относиться к футболу и к профессиональному спорту вообще, но отрицать, что успехи на спортивной арене способствуют единству нации, бесполезно. Способствуют единству, – считает сайт Censoru.net (01.07.21). – Ну так может, победу не стоит терять постфактум?

Еще раз: победа – единство – сила. Вместо этого: ссора – разъединение – слабость. Те, кто (конечно, из патриотических соображений) вместо того, чтобы порадоваться успеху футбольной сборной, беспощадно критикуют футболистов за то, что они общаются не на том языке, на котором хотелось бы критикам, осознают, что работают не на единство нации?"

Языковой вопрос – очень тонкий, сложный и многогранный. С наскока его не решить, тем более – попытками принуждения говорить на украинском.

"Футболісти не винні, – считает журналист Сергей Стуканов, ответивший Ницой своим постом в Facebook. – За відсутності інструкцій або рекомендацій з боку Української асоціації футболу вони апріорі послуговуються зручнішою їм мовою, не замислюючись про альтернативу. Це природно. І між іншим вони не є винятком. Якби не закон про мову і регламент ВРУ, то й навіть частина нардепів досі говорила б російською прямо в залі Верховної Ради. Більше того, частина політиків без проблем дозволяють собі спілкуватись російською на токшоу або інтерв'ю. То що вже казати про футболістів?" – приводит его слова Gazeta.ua (1.07.21).

Народный депутат Николай Княжицкий, один из авторов закона о функционировании украинского языка, отметил, что критиковать спортсменов значительно легче, чем топ-чиновников, которые действительно обязаны использовать государственный язык. Помочь этому процессу должно государство, но оно, по словам нардепа, саботирует.

"Государственная программа поддержки украинского языка до сих пор не принята, хотя закон этого требует, ежемесячно представители власти вносят в парламент законы против украинского языка, на олигархических каналах нарушается закон, киркоровы и басты гастролируют у нас, прославляя агрессора. Но почему-то "защитники языка", которые так смело набросились на футболистов, не набрасываются на всех вышеперечисленных, не требуют выполнять закон от правительства, не протестуют против попыток власти его выхолостить", – цитирует Княжицкого издание Gordonua.com (1.07.21).

"Футболистов критиковать, конечно, легче. Безопаснее и провокационнее", – подытожил нардеп.

Действительно, так сложилось, что большинство наших футболистов говорят на русском языке. В стране и на бытовом уровне примерно половина украинцев объясняются по-русски. И в этом никто не видит криминала, считает журналист Виталий Журавский с канала Newsoneua.

"То, что делает Ницой, – не что иное, как разжигание вражды по языковому признаку. Патриотом, по моему убеждению, является не тот, кто сильнее всех кричит: "Слава Украине!", носит вышиванку и говорит на государственном языке. Патриот – это человек, который своими поступками, конкретным трудом поднимает село, поселок, район, город, область, страну", – пишет автор (Newsoneua.tv, 1.07.214).

Применительно к сборной патриотизм, видимо, должен заключаться в том, чтобы создавать любимой команде режим наибольшего благоприятствования – в том числе и в информационной среде. В период крупного ответственного турнира футболисты и тренеры нуждаются в условиях для полной концентрации, а тут из них пытаются лепить врагов народа, зарабатывая на этом свои грязные дивиденды.

Как правило, в первых рядах таких критиков – политики, народные депутаты, чиновники разного рода, которым до футбола и сборной никакого дела нет. Команду, ее игроков и тренеров элементарно используют в корыстных интересах. Почему бы языковые или любые другие, не связанные непосредственно с футболом, претензии не высказать после окончания выступления сборной на ЕВРО-2020?

Традиционно эмоциональным вышел комментарий по ситуации от главреда еженедельника "Футбол" Артема Франкова, усмотревшего в деятельности Ларисы Ницой попытку "перевода стрелок".

"Они прекрасно ведают, что творят, и неплохо за это получают. Они – ярко выраженные агенты Кремля, в задачу которых входит выставить власть государства Украина стадом идиотов, а страну Украина – не имеющим ничего общего с демократией и правами человека сборищем фашизоидов", – написал Франков в своем аккаунте в Telegram (T.me, 1.07.21).

Выступление Л.Ницой, конечно же, не смогло омрачить радость от исторической победы на футбольном форуме. Как не смогла испортить впечатления от выигрыша у шведов провокация, подхваченная в российских СМИ – о болельщике с триколором, затесавшемся среди украинских фанатов на трибуне стадиона в Глазго.

"Фактически все внимание от победы украинской сборной было перенаправлено и сосредоточено именно на драке, – пишет, отслеживая корни инцидента, Inforesist.org (1.07.21). – Мол, парень, наивно полагающий что украинцы и россияне "один народ", пришел поболеть с украинцами за их команду, а его избили – какие же эти украинцы варвары!"

Это событие и выступление Ницой, по мнению автора, могут быть звеньями одной цепочки – спланированной антиукраинской пропагандистской операции.

Провокация прошла "на ура" и в обозримом будущем подобный сценарий может повториться, утверждает не называющий себя автор, который считает, что проукраинская позиция не исключает антиукраинской деятельности.

"Увы, но многие персоналии, заявляющие сегодня во всеуслышание о своей проукраинской позиции и демонстративно выставляющие всячески принадлежность именно к патриотической прослойке общества, порою, ведут себя ничуть не менее эффективно, нежели российские провокаторы и диверсанты, в рамках нынешней, нескончаемой информационной войны" (Inforesist.org, 1.07.21).

Как видим, утверждения о том, что футбол – вне политики, разбиваются о реальность, в которой мяч пытаются из мирного оружия превратить в мощный пропагандистский рычаг. Противостоять этому все труднее, однако, к счастью, внутренняя чистота и привлекательность футбола пока все же сохраняется. Как сохраняется его объединяющая и жизнеутверждающая роль. Об этом, в частности, написал, подводя итог выступления нашей сборной на ЕВРО-2020, спецкорр Богдан Буга.

Отмечая лучший момент команды на турнире, аналитик предложил свой вариант: "Лучшее – это украинские болельщики! Они были невероятны и воодушевляли команду своей страстной поддержкой. За исключением стартового матча против Нидерландов в Амстердаме украинские болельщики были как минимум на равных с фанатами соперника, а в Риме с англичанами я дал бы ничью. Порой действительно возникало ощущение, будто Украина играет дома" (Ru.uefa.com, 4.07.21).

"Украина пережила на ЕВРО-2020 несколько невероятных моментов, – подводит автор черту. – Понятно, что в паре матчей сине-желтые могли выглядеть убедительнее, но итоговый четвертьфинал – это потрясающий результат для молодой команды под началом самого молодого наставника на этом турнире".