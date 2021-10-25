Украина не може забить в Лиге чемпионов: обзор спортивных СМИ

Выступления наших команд в еврокубках стали главной темой обсуждения в прессе, подводившей итоги первой половины групповой стадии.

"Динамо" и "Шахтеру" в Лиге чемпионов вновь не удалось поразить ворота соперников, и только "Заря", открывающая для Украины Лигу конференций, наконец смогла пополнить ее актив первой осенней победой.

"ЗАРЯ". ПЛАН ИЛИ ВЕЗЕНИЕ?

Впрочем, три очка, завоеванные в Софии подопечными Виктора Скрипника, легкими точно назвать нельзя. До перерыва местный ЦСКА имел неоспоримое преимущество, и только во втором тайме гости наконец выложили на стол собственные атакующие аргументы.

Видео дня

По мнению журналиста Георгия Грошева, отсутствие должного сопротивления со стороны соперника поначалу даже привело армейцев в замешательство.

"Гости не встречали оппонентов высоко, не прессинговали. Болгары не ожидали, что "Заря" отдаст им инициативу, а потому сами создали не очень много. В основном, они ограничились банальными подачами и навесами с флангов, которые, впрочем, лишь через раз приводили к ударам по воротам" (Ua-football.com, 21.10.21).

Статистика первого тайма, между тем, весьма показательна и свидетельствует о полном превосходстве ЦСКА. Достаточно сказать, что луганчане за это время отдали лишь 45 точных передач.

"В среднем менее одной передачи в минуту… О каком результате и опасных выпадах может идти речь? Волей случая украинцы несколько раз добрались до чужих ворот, но завершить вылазки опасными ударом не смогли. Владение мячом в первой половине встречи – 72% на 28%..." (Profootball.ua, 22.10.21).

Как бы там ни было, луганчане свои ворота отстояли. Отстояли, чтобы после возобновления игры выйти на поле с абсолютно иным настроем.

"Неизвестно, что сказал парням Скрипник в раздевалке, но команда преобразилась. "Заря" стала наглее и активнее, что сразу дало свой результат. Без работы голкипер ЦСКА не оставался, тогда как Мацапуру болгары тревожили редко… Все мы помним, что прошлые неудачные матчи складывались совершенно по-другому сценарию: "Заря" здорово начинала, но плачевно заканчивала" (Profootball.ua, 22.10.21).

Гол Аллахьяра на этом фоне выглядел логичным, хотя и был забит не без помощи удачи. Пребывая во временном цейтноте и непростом положении, иранец умудрился направить мяч в дальний угол с бильярдной точностью.

"Болгары оказались в нокдауне и, видимо, не вышли из него до конца игры. Да, игра свелась к осаде ворот "Зари", но украинцы относительно уверенно ее выдерживали. Конечно, не обходилось и без откровенных пожаров, когда мяч летал по вратарской, но защитники успевали отправить его подальше.

Наконец одержана первая победа в группе. Если грамотно развить успех в Запорожье против того же ЦСКА, можно строить планы по выходу из группы. И надеяться, что ужас в первом тайме был тактическим замыслом Скрипника" (Sport.ua, 21.10.21).

Журналисты Sport.ua по-видимому склоняются к мысли, что основным фактором, позволившим "Заре" праздновать победу в Болгарии, стало везение. А вот Игорь Цвик считает, что успех украинскому клубу принесла тактика, правильно выбранная нашим тренерским штабом.

"Почему же "бело-черные" сумели победить? Казалось бы, Виктор Скрипник снова выпустил атакующий состав, как и в поединке против "Шахтера", когда команда получила 1:6. Но разница в том, что тренерская установка на игру в Болгарии предусматривала необходимость терпеть в защите и не лететь сломя голову в атаку, как это "Заря" делала в предыдущих еврокубковых матчах. Именно поэтому первый тайм против ЦСКА был не особо зрелищным. Но зато луганский клуб получил "ноль" в графе "пропущенные", чего не было уже очень давно. Да, Скрипник любит атаковать, но ему пришлось изменить этому стилю ради результата, за что мы все ему благодарны" (Sportanalytic.com, 23.10.21).

Для "Зари", которой в Софии пришлось обходиться без травмированных Виталия Вернидуба, Владислава Кабаева, а также сосланного в дубль Владислава Кочергина, все и впрямь сложилось идеально. Очевидно на аналогичный сценарий рассчитывал и Мирча Луческу, чьи подопечные в среду противостояли куда более маститому противнику, чем ЦСКА.

"ДИНАМО". ОСТАЛОСЬ ПРИБАВИТЬ СМЕЛОСТИ

Тем не менее накануне СМИ наперебой твердили о слабости нынешней "Барселоны" и ее тренера. О кризисе, одолевавшем каталонский клуб, и о том, что взять очки в матче против "сине-гранатовых", пребывающих в ужасном состоянии, "Динамо" просто обязано.

Вот только даже "ужасное состояние" по меркам "Барселоны" все равно остается топ-уровнем, заоблачным для абсолютного большинства представителей нашей Премьер-лиги. Плюс ко встрече с "Динамо" каталонцы успели решить едва ли не все свои кадровые проблемы.

"За последние несколько недель лазарет "Барсы" покинули Фати, Альба и Агуэро, что помогло команде без особых проблем одолеть в рамках Ла Лиги "Валенсию". Поэтому к матчу с украинцами подопечные Кумана подошли не в таком разобранном состоянии, как к игре с "Бенфикой" во втором туре" (Profootball.ua, 20.10.21).

Того же мнения придерживался Олег Саленко, в свое время выступавший в испанской Примере.

"Проблемы нынешней "Барселоны" преувеличены, а значит, нужно быть осторожными. Как болельщик, я, конечно же, жду победы киевской команды. Но если смотреть на вещи объективно, то хорошим результатом для "Динамо" была бы и ничья" (Zbirna.com, 20.10.21).

К сожалению, чемпион Украины на "Камп Ноу" за ничью зацепиться не смог. Проведя первый тайм в обороне и пропустив мяч от Пике, забытого в штрафной Георгия Бущана, киевляне активизировались после перерыва, однако все равно действовали чересчур зажато, так и не поставив неразрешимых задач перед обороной гостей.

Именно излишняя робость и стала, по мнению Луческу, причиной слабой игры его команды впереди.

"Барса" взяла верх за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Свидетельство тому – 18 фолов, которые они сделали, не давая нам развивать атаки. В то же время у нас было всего 7. "Барселона" прессинговала, агрессивно действовала в атаке, мы же допускали ошибки на своей половине, которые приводили к моментам у наших ворот. Мы не смогли преодолеть барьер боязни, поэтому так и сыграли.

Во втором тайме "Динамо" действовало более спокойно, более разумно, умело уходило от прессинга соперника, хорошо выглядело на подстраховке. Но нам не хватило смелости, чтобы развивать и завершать атаки.

Мы хорошо сыграли без мяча, хорошо оборонялись и подстраховывали друг друга, не давали техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не удовлетворили. Заслуженная победа "Барселоны". Надеюсь, что второй тайм добавил нам уверенности и убедил футболистов, что с даже с такой командой мы можем играть лучше и добиваться результата", - резюмировал наставник украинского чемпиона. (Dynamo.kiev.ua, 20.10.21).

Журналисты и болельщики, очевидно, забывшие, что меньше двух лет назад это же "Динамо" не могло дома одолеть более чем скромный "Лугано", подвергли киевлян жесткой критике – как за ошибки в обороне, так и за отсутствие остроты у ворот хозяев. Мало кто при этом отмечал, что тактика была выбрана тренерским штабом "Динамо" правильно, и что лишь собственные психологические сложности вкупе с классом "Барсы" помешали "бело-синим" добиться приемлемого результата.

Впрочем, без трезвых и взвешенных оценок в массиве эмоциональных публикаций, к счастью, тоже не обошлось.

"К "Динамо" особых претензий нет. Все очевидно. Один в один напасть – нет ускорения и решительности. Есть страх ошибиться. А боязнь ошибиться для профессионала смертельна. С точки зрения тренерской роли – Мирча все сделал правильно. И основной удар попробовал нанести в концовке. Было где-то рядом с угрозами. Но страх перед ошибкой перевесил игровую страсть"

(Dynamo.kiev.ua, 22.10.21), – написал на своей странице в Facebook эксперт Всеволод Кевлич.

Нашел за что похвалить киевлян и заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный:

"Мне понравилось, как "Динамо" перестраивалось. За весь матч было очень мало эпизодов, когда динамовцы оставляли своих игроков в обороне один в один. Сидорчук, Шапаренко и все остальные играли очень компактно. Вышел реактивный Фати, но он никого не обыграл. Была страховка. "Динамо" делает большую работу в обороне при игре без мяча. Но нужно играть и на атаку..." (Dynamomania.com, 20.10.21).

Для большинства экспертов сюрпризом стал выход на поле с первых минут Владислава Супряги, который в нынешнем сезоне совсем не похож на себя.

"Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл. Владислав сейчас очень плохой. Возможно, кто-то нагнетает, его хотят продать, нужен спрос. Супрягу ставят, а он абсолютно ничего не может показать" (1927.kiev.ua, 21.10.21) – удивляется эксперт телеканалов "Футбол" Йожеф Сабо.

Странно читать подобные высказывания. Тем более от человека, не один сезон проработавшего в "Динамо" и почему-то никогда не жаловавшегося, что кто-то заставлял его ставить в состав того или иного футболиста…

Скоростные качества Супряги, его умение вести силовую борьбу очень бы пригодились на "Камп Ноу", и Луческу в очередной раз понадеялся, что чемпиона мира наконец-то прорвет. А убедившись скоро в обратном, заменил молодого нападающего на опытного Дениса Гармаша, который, хоть и не обладает игровыми характеристиками Супряги, все же сыграл намного убедительнее.

"Что бы кто не говорил, но Гармаш, без шуток, является действительно одним из лучших игроков в составе "Динамо" на сегодняшний день. Выйдя на поле, он успел за полчаса вступить в большее количество единоборств, чем все атакующие исполнители команды за 90 минут. "Футбол – не греко-римская борьба", – скажете Вы. Отвечу – по такому сценарию именно это и нужно, чтобы где-то раскочегарить соперника и заставив того понервничать. Тут и условный Беседин не был бы лишним, раз никто другой не проявляет инициативу. А тот же Гармаш заставил Пике разозлиться после ряда красивых падений, что немного выбило опытного защитника из игрового ритма", - говорится в редакционном материале на популярном сайте. (Profootball.ua, 20.10.21).

МОЛОДЕЖЬ ПОДАЕТ ПРИМЕР

Не стоит удивляться, если Гармаш в итоге будет вызван в сборную – для участия в решающем ноябрьском бою с боснийцами. Лишним аргументом в его пользу стал мяч, который номинальный хавбек провел в ворота "Днепра-1" в воскресенье. Толком не успевшее отдохнуть после испанского вояжа "Динамо" все-таки сумело одолеть на своем поле неуступчивого соперника, претендующего ныне на место в еврокубковой зоне (2:0), и восстановило трехочковый отрыв от "Шахтера", который в Полтаве также добыл победу с аналогичным счетом.

В Киеве все решили замены Мирчи Луческу, который в условиях плотного игрового графика вынужден прибегать к постоянной ротации. Менее чем за месяц лидеры "Динамо" с учетом отбора ЧМ-2022, Лиги чемпионов, национального первенства и кубка страны должны будут провести 9 матчей, а это – очень серьезная нагрузка…

Тем не менее некоторые эксперты полагают, что в ноябре на НСК "Олимпийский" "Динамо", которое теперь опустилось на последнюю строчку группы E, вполне способно отобрать очки у "Барселоны". Но, подчеркивают они, легко Киеву в любом случае не будет.

"Хозяев устроит только победа, – констатирует экс-нападающий "бело-синих" Александр Призетко. – Не думаю, что подопечные Мирчи Луческу будут действовать первым номером, но открываться придется больше, плюс нужно учитывать фактор своих трибун. И в этом вся опасность. Тактически киевлянам будет сложнее..." (Zbirna.com, 21.10.21).

В отличие от основной команды "Динамо", его 19-летние футболисты продолжают лидировать в Юношеской лиге Европы. После разгромов "Бенфики" и "Баварии" подопечные Игоря Костюка добыли ничью в Барселоне. Гостям пришлось нелегко, однако они вполне могли завершить матч в свою пользу – дважды, после ударов Кирилла Попова и Антона Царенко, мяч попадал в каркас каталонских ворот.

"Барселона" создала нам достаточно много проблем. Но я поблагодарил ребят, сказал, что сегодня они полностью выполнили то, о чем мы договаривались. Конечно, были определенные шероховатости, но те голевые моменты, которые мы создали, должны были принести результат" (Dynamo.kiev.ua, 21.10.21), – отметил после финального свистка Костюк.

"Динамо" уже не первый год солидно выглядит в Юношеской лиге, что на фоне заботы руководства киевского клуба о своей смене не должно удивлять.

В пятницу, например, на официальном динамовском сайте появился материал о старой базе команды на Нивках, где в свое время проживали и готовились к играм легенды отечественного футбола. Как оказалось, в здании произведен евроремонт, и само оно теперь служит нуждам новому поколению юных динамовцев.

"Здесь поменяли абсолютно все: начиная от полов и заканчивая окнами, дверями и крышей. Получилась база на 25 мест с медицинской комнатой, учебным классом, комнатой отдыха. Ребята с удовольствием там живут, для них созданы очень комфортные условия для восстановления и подготовки к тренировочной работе" (Fcdynamo.com, 22.10.21).

Что ж, можно предположить, что при таком подходе появление новых Цыганковых, Шапаренко и Миколенко – не за горами.

Тем временем положительного результата удалось добиться на минувшей неделе и юношам "Шахтера", которые одержали волевую победу над сверстниками из "Реала" – 3:2. В отличие от киевлян, в своей группе донецкие футболисты не лидируют, но все равно их шесть очков на фоне скромного улова подопечных Роберто Де Дзерби выглядят очень солидно и многообещающе.

Первой команде "Шахтера" во вторник хвалиться было действительно нечем. 0:5 – слишком болезненный урок… И хотя главный тренер хозяев акцентировал внимание журналистов на том, что первый гол "Реала" арбитр засчитали ошибочно, не зафиксировав офсайд у Карима Бензема, в закономерности итогового исхода ни у кого сомнений не возникало.

"ШАХТЕР". ЗАЛОЖНИК СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ

Показалось, что на пресс-конференции итальянец умышленно приуменьшал значение столь серьезного фиаско в игре с командой, которую год назад этот же "Шахтер" обыгрывал и в Мадриде, и в Киеве.

"Это не самое ужасное поражение в моей карьере. Я принимаю решения и несу ответственность за игру своей команды. Иногда случаются неудачи, но сегодня моя команда старалась показать свой футбол. Что не понравилось? Считаю, что на самом деле мы неплохо провели первый тайм, но слишком много мячей теряли в средине поля. Тете, Соломон, Патрик… Эти потери провоцировали контратаки мадридцев. В перерыве я просил продолжать играть. Когда Винисиус забивал свои голы, я видел, что некоторые мои футболисты уже опустили руки. Просил не останавливаться, ведь одно дело проиграть – 0:2, а другое – 0:5. Тем более, когда команда находится в процессе строительства, и такие тяжелые результаты…" (Footboom.com, 20.10.21).

По поводу потерь Де Дзерби, конечно, прав. И статистка, которую приводит Олег Барков, это подтверждает.

"За матч "Шахтер" терял мячи 86 раз. В матче с "Интером" – только 64 раза. Все это приводило к контрвыпадам соперника. Мадридцы провели за матч 8 контратак, дончане – ни одной..." (Ua.tribuna.com, 20.10.21).

Интересно, что долгое время в первом тайме горняки имели весомое преимущество во владении мячом, вот только никаких дивидендов номинальным хозяевам оно не приносило.

"Для тренера горняков намного важнее та надежность, которая определяется работой с мячом, а не без него. До середины первого тайма у хозяев поля было едва ли не двукратное превосходство во владении, но до чужих ворот они практически не доходили. Порой складывалось впечатление, что перед футболистами "Шахтера" стоит задача просто выводить мяч во вторую зону в рамках заданной программы. Вот только там все было перекрыто" (Zbirna.com, 19.10.21).

Многих журналистов удивило отсутствие в стартовом составе голкипера Андрея Пятова, который буквально вытащил "Шахтер" в игре с "Интером", и особенно – опорника Тараса Степаненко.

По мнению обозревателя Петра Приходько, именно последнее обстоятельство не позволило "Шахтеру" удерживать баланс в центре поля и в защитной линии.

"Горняки вышли в слишком атакующем составе, который, возможно, был бы хорош для игры против условного "Ингульца", но никак не подойдет для того, чтобы противостоять "Реалу". Даже "Шериф" наказал "Шахтер" без Степаненко…" (Xsport.ua, 20.10.21).

В то же время вышедший на позицию украинца бразилец Майкон откровенно провалился, не справившись с поставленной перед ним задачей.

"В разрушении Майкон показал игру на уровне Фернандо, который действовал на позиции центрфорварда. Даже хуже, потому что у Фернандо, кроме двух успешных отборов, были еще три неудачные попытки отобрать мяч. Тогда как у Майкона – всего две такие попытки за весь матч. Ни одного выноса и всего один перехват" (Ua-football.com, 20.10.21), – приводит убийственные цифры Игорь Семйон.

Еще один важный нюанс, подмеченный журналистами, – непонимание Де Дзерби ответственности момента. Его авантюрные эксперименты в игре с самым титулованным европейским клубом, по мнению большинства СМИ, выглядели неуместными.

"На самом деле выяснилось, что упрямство и авантюризм итальянца преобладают над всеми другими компонентами тренерского ремесла. 42-летний специалист, судя по всему, только учится, и "Шахтер" для него – как поле для экспериментов. Он и экспериментирует, правда, пока не чувствуется никакой гибкости в его схемах – команда не может и не умеет переломить себя в сложных ситуациях" (Depo.ua, 20.10.21), – считает Любомир Чотирбок.

Того же мнения его коллега Михаил Юхименко. Если в прежнем клубе Де Дзерби, "Сассуоло", можно позволить вести себя столь беспечно, считает он, то в нынешних условиях – никак. И подобное упрямство тренера, пишет журналист, – большая проблема для команды.

"Тренерский штаб "Шахтера" сделал ставку на дистрибуцию, отказавшись от лучшего опорника, однако в битве против Каземиро, Модрича, Крооса такое решение выглядит самоубийством. Тем более, что им помогали латерали и форварды. Мирча Луческу после назначения в "Динамо" сразу отказался от вещей, которые тянут команду вниз – у киевлян исчезли суицидальные размены контратаками и сотни бездумных единоборств. Далее, оценив класс и возможности, румын начал конструировать базу, посадив киевлян в надежный низкий блок и научив защищаться через владение. От этого уже начали выстраиваться привычные каналы для передач и тактические приемы, которые и принесли золото УПЛ. Мирча не играл в футбол, который любит он, но подстроился и стартовал с основ, заложив оборонительный фундамент.

Дзерби же пока выглядит слепым догматиком, для которого недопустимо отказаться от задуманного ради результата в еврокубках..." (Football24.ua, 19.10.21).

Даже обычно лояльный по отношению к горнякам бывший защитник донецкого клуба Александр Сопко считает, что "Шахтер" уступил "Реалу" безвольно, со старой идеей, которую не развивает новый тренерский штаб.

"Шахтер" проиграл мадридцам по всем компонентам – подходу, выбору тактики тренерами, количеству брака в простых ситуациях, морально-волевым качествам и так далее. Единственный компонент, где превзошли – движение в рамках общего километража. Но это слабое утешение, ведь выдавить из этого команда ничего не смогла.

Рафинированный футбол с футзальными элементами на каждом участке поля – это путь в никуда. И чем быстрее Де Дзерби вместе с игроками пересмотрят нынешние тактику и стиль, тем быстрее начнется ломка. Без нее никак. Путь к новой игре простым не будет, поскольку слишком много лет команда играла в одном стиле, под который подбирались игроки. При этом игнорировались атлетизм, агрессия, скорость без мяча. Сейчас футбол такой, что на классе, на голой технике соперника не обыграть" (Footboom.com, 20.10.21).

Как отмечает обозреватель Вадим Самойлов, перед горняками теперь стоит заковыристая задача. Ведь впереди – два гостевых поединка с европейскими грандами.

"Даже ничья хотя бы в одном из них будет сродни подвигу. Победа же, с учетом результатов первого круга, выглядела бы просто чудом. Но, как мы знаем по прошлому сезону, чудеса случаются, если за них бороться. Чего мы и желаем "Шахтеру". Возможно, ключевым моментом в борьбе за 3-е место станет не заключительный домашний матч с "Шерифом", а предпоследний гостевой с "Интером". Возможно, именно там и будет окончательно решен "весенний вопрос" (Terrikon.com, 20.10.21).

СМЕЛОСТЬ ИЛИ ОСТОРОЖНОСТЬ?

Итак, в третьем туре Лиги чемпионов и "Динамо", и "Шахтер" остались без очков, хотя добыть положительный результат команды пытались по-разному. Горняки повели себя чересчур самоуверенно, киевляне – слишком осторожно. Чья же позиция была более оправдана, попытался разобраться обозреватель Влад Белый.

"Де Дзерби решил сыграть с позиции силы – без единого опорника, с высокой линией обороны, через тщательный, но очень медленный контроль мяча, с развернутыми спиной к воротам соперников форвардами (как центральным, так и вингерами). При этом – сыграть не с абы кем, но с "Реалом". И не просто "Реалом", а командой Карло Анчелотти" (Footclub.com.ua, 22.10), – констатирует и вместе с тем удивляется автор, подчеркивая, что опытный наставник "сливочных" считается настоящим асом по части организации игры и создания баланса на поле.

"В чем состоял план Луческу в Барселоне? – продолжает размышлять Белый. – Все очевидно – закрыться, вытерпеть, выстоять, найти свой шанс в контратаке или на стандарте. Мог ли он сработать? Вполне, хотя тоже изначально было понятно, насколько сложно сыграть на ноль на "Камп Ноу" для такой команды, как "Динамо". Была ли альтернатива? Вряд ли – если мы говорим о реальности, а не фантазиях. При всех разговорах о кризисе "Барселоны" (на мой взгляд, достаточно преувеличенном), потенциал каталонцев и киевлян просто несоизмерим" (Footclub.com.ua, 22.10).

Подводя итоги, журналист делает емкое резюме: план Де Дзерби реализовать было невозможно, а план Луческу реализовать не получилось.

"Кто-то скажет – какая разница, если все равно проиграли? Но на самом деле разница – принципиальная. Мало того, она колоссальная. В том числе и для самих игроков "Динамо" и "Шахтера", которые должны реализовывать дальнейшие задумки своих тренеров. Как полагаете, чьи подопечные больше будут верить в следующий план своего тренера?" (Footclub.com.ua, 22.10).

Вывод журналиста Белого не выглядит наивным и надуманным, и косвенно его подтверждает победа "Зари", о чем уже шла речь выше. Продолжая мысль автора, следует признать, что шансы разжиться очками в ответных матчах у "Динамо" намного выше, чем у "Шахтера", которому к тому же предстоит играть на выезде.

СБОРНАЯ. ВРАГ №1

Впрочем, потенциальное преимущество позиций киевлян никак не отменяет тот факт, что оба лидера УПЛ всерьез поотстали от европейских грандов. И Мирча Луческу безусловно прав: уровень конкуренции в отечественном чемпионате намного ниже, чем в Лиге чемпионов. Здесь и кроется корень наших неудач.

Некоторые СМИ в этой связи с большой надеждой заглядывают в таблицу Первой лиги, где единолично лидирует "Металлист", возрожденный Александром Ярославским.

"Выход в высший дивизион национального чемпионата, борьба за медали первенства и участие в еврокубках – вот триада амбиций руководства, тренерского штаба и игроков ФК "Металлист". Все это опирается на достойное финансовое обеспечение клуба, восстанавливающуюся инфраструктуру и разумную трансферную политику со ставкой на будущее — открывающуюся Академию футбола "Металлиста". Третья сила очень необходима украинскому футболу, и остается надеяться, что этот сезон станет последним сезоном ее отсутствия в Премьер-Лиге, а столь неудачное выступление в Лиге чемпионов "Динамо" и "Шахтера" лишь эпизодом, который больше не повторится", - говорится в редакционной статье популярного сайта. (Prosportua.com, 21.10).

Очень бы хотелось, чтобы именно так все и произошло, ведь от появления "третьей силы" в выигрыше окажутся все.

"Пример "Металлиста", возможно, станет эталонным еще для нескольких клубов, которые тоже вполне могут превратиться в достойных конкурентов для признанных фаворитов. Речь идет о "Днепре-1", "Заре", "Ворскле", "Александрии". Чем выше уровень национального чемпионата, тем качественнее выступления украинских клубов в еврокубках – это очевидно" (Prosportua.com, 21.10).

Максимализм Ярославского, его деловые качества и отсутствие привычки бросать слова на ветер безусловно должны помочь скорейшему подъему "Металлиста". К большому сожалению, весь этот набор, являющийся обязательным атрибутом успешного руководителя, напрочь отсутствует у Украинской ассоциации футбола. Для нее на первом месте стояли и стоят личные интересы, тогда как сама Игра служит лишь средством для удовлетворения различного рода потребностей.

Дошло до того, что жертвой бездарного правления стала национальная сборная, являющаяся нашим общим достоянием. Именно УАФ оставила ее без главного тренера, и именно она в авральном порядке заменил Андрея Шевченко на Александра Петракова, тем самым подставив под удар заслуженного специалиста. В конце концов именно она, продолжая пиариться на немногочисленных достижениях команды, ныряет в кусты, стоит ей или ее наставнику попасть под огонь критики…

"Ключевое решение было принято в кабинетах. Решение о прекращение сотрудничества со штабом Андрея Шевченко. Не само решение, а то КАК оно было принято. Ну и решение о назначении Петракова. То КАК оно было принято. И как бы хорошо и по-товарищески я не относился к УАФ, стоит признать, что если команда не попадет на ЧМ, это будет ее персональная ответственность", – расставил акценты бывший футболист сборной Максим Калиниченко (Sport.unian.net, 13.10.21).

Ставленники УАФ, очевидно выполняющие распоряжение сверху, бросились на защиту организации. Руководитель Житомирской областной ассоциации футбола Руслан Павлюк пошел дальше всех. По его словам, руководители УАФ делают для сборной больше, чем любой из предшественников:

"Это 100%, это все видят!" (Gazeta.ua, 18.10.21)

Читать подобное – откровенно дико. Особенно на фоне нашумевшего конфликта между Петраковым и полузащитником Русланом Малиновским, вылившегося в невызов футболиста на важные матчи против Финляндии, а также Боснии и Герцеговины. Только ленивый не критиковал Петракова за его несговорчивость и принципиальность, но УАФ ни разу не встала на защиту тренера. Ни разу не призвала журналистов предоставить тому право самостоятельно улаживать внутрикомандные кадровые вопросы. Иными словами, подставила коуча, бросила его на съедение "акулам пера".

Повод вспомнить о руководстве УАФ на минувшей неделе дало также сообщение о подписании между Министерством молодежи и спорта и компанией Parimatch Ukraine меморандума об объединении усилий в борьбе с манипуляциями и договорными матчами.

Подобному событию стоило бы порадоваться, если бы одним из его участников не числился глава комитета по вопросам этики и честной игры УАФ Франческо Баранка. Его "огненный спич" по сути своей ничем не отличался от тех напыщенных речей, который итальянец не раз толкал в течение пяти лет пребывания на содержании национальной федерации.

Но он даже не пытался отрабатывать полумиллионную зарплату, исправно перечисляемую ему на счет. Отличную характеристику итальянцу дал Иван Федоренко, в свое время возглавлявший НОК Украины, а также Исполнительную дирекцию по проведению в нашей стране ЕВРО-2012:

"Каковы результаты работы Баранки, кто-то может сказать? Кому-то предъявлены обвинения, кто-то посажен? После всех этих громких заявлений, пресс-конференций, злодеев в наручниках и т. д.? Вот только при попытке ответить нужно непременно называть сумму, которая за все эти годы была потрачена на содержание баранкинского комитета, на их разъезды-разлеты по Европе. Уж точно мы не один комплект оборудования для сертифицирования искусственных покрытий могли приобрести, а то и целый стадион выстроить!" ("Футбол", 6.08.20).

За год после интервью Федоренко никаких позитивных подвижек не произошло. Так что вряд ли нам стоит ждать серьезных дивидендов от подписания очередного меморандума. Как не стоит и надеяться главному тренеру нашей сборной на искреннюю поддержку главы национальной федерации, какие бы слащавые обещания он не раздавал.