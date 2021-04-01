Украина – Казахстан: видеообзор матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в отборе на чемпионат мира-2022 сенсационно не смогла обыграть команду Казахстана (1:1).

Поединок 3-го тура состоялся на киевском НСК "Олимпийский.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан и предлагает посмотреть обзор матча.

Украина – Казахстан 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 20 Яремчук, 1:1 – 59 Мужиков.

Украина – Трубин, Караваев (Тымчик, 87), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновский, Шапаренко (Довбик, 81), Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан – Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46), Нургалиев (Тунгышбаев, 87), Тагыберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговский, 46), Мужиков, Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60).

Предупреждения: Алип (6), Абикен (36), Мужиков (43), Вороговский (62), Каримов (69), Зинченко (89), Марлос (90), Покатилов (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, для "сине-желтых" это стало второй ничьей в квалификации ЧМ-2022. До этого наша сборная сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустили победу над Финляндией.