Украина чудом не выиграла у Болгарии: обзор спортивных СМИ

Уникальная статистика товарищеского матча сборной Украины с болгарами и предвкушение решающей для сине-желтых игры отборочного турнира стали главными футбольными темами отчетной недели. Впрочем, не обошлось и без информационных поводов, прошедших под условной рубрикой "вокруг да около".

НИЧЬЯ ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ

Национальная команда пополнила реестр своих поединков очередной ничьей, обменявшись голами с соперниками из Болгарии в товарищеском матче, который приняла Одесса. Самой, пожалуй, емкой характеристикой его результата станет расхожее: счет – не по игре. Имея по ходу встречи неоспоримое преимущество, вылившееся в почти четыре десятка ударов по чужим воротам, хозяева вынуждены были отыгрываться и в итоге довольствоваться мирным исходом.

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"Вы когда-либо помните такой напор от национальной команды даже в матчах с заведомым аутсайдером? – задается вопросом Петр Приходько (Xsport.ua, 11.11.21). – Обычно сборной Украины наоборот гораздо проще играть вторым номером. Значит ли матч против Болгарии, что Украина научилась показывать себя и во встречах с обороняющимися соперниками? Время покажет. Но на игру нашей команды в матче с болгарами было приятно смотреть. Такого изобилия голевых моментов, возможно, мы не создавали никогда".

"Перевага України не була такою космічною навіть у пам'ятному львівському матчі проти Сан-Марино, коли перемогли з рекордним рахунком 9:0, – соглашается Тарас Котів (Football24.ua, 11.11.21). – Тоді – 34:3 за ударами, зараз 36:4. Це був стиль, який моментами нагадував трохи "Баварію", трохи "Ліверпуль" Клоппа – група атаки, якій допомагали і центральні, і флангові захисники, вбивала суперника у його штрафний майданчик. Така ж захмарна кількість моментів, постійна динаміка".

"Вчора збірна України завдала 36 ударів по воротах суперника, з них 14 – в рамку воріт. Це в середньому кожні три хвилини хтось із наших футболістів стріляв по воротах Міхайлова та Вуцова... Ми постійно йшли і йшли вперед, розстрілювали ворота опонента зі всіх можливих ракурсів, але "не лізло" і все тут. Нічого страшного тут немає", – считает Игорь Цвик, автор портала Sportanalytic.com (12.11.21).

По его мнению, количество рано или поздно должно перейти в качество. Лучше иметь в спарринге уйму нереализованных моментов, нежели использовать один из одного. Кроме того, в основе яркой игры украинской сборной на сей раз лежала отменная функциональная готовность, что также не может не радовать накануне ответственного официального испытания – заключительного матча группового этапа квалификации ЧМ-2022 в Боснии и Герцеговине.

Впрочем, отнюдь не все согласны с первым из этих выводов. Многие аналитики указывают на низкую реализацию как на хроническую болезнь украинских команд – сборных и клубов. Этот недуг обошелся национальной дружине несколькими необязательными потерями очков в выигранных, казалось бы, матчах. Как, например, с Финляндией и Казахстаном. Будь по-иному, сегодня, возможно, наши земляки не ждали бы решающей дуэли с оглядкой на то, как сыграют финны в параллельном вторничном поединке, а претендовали бы на первое место, уже забронированное за Францией.

"Сборную Украины на протяжении всего матча преследовала просто дичайшая нереализация. И это пугает, – задумывается П.Приходько (Xsport.ua, 11.11.21). – В целом эта неприятная тенденция появилась у национальной команды именно в 2021-м году, ранее такого мы не наблюдали (сборная Украины могла создать несколько моментов за матч, но это не мешало набирать очки). В последнее время мы создаем больше, но транжирим моменты в таких эпизодах, когда это делать просто непозволительно".

Безусловно, в Одессе не обошлось без существенной доли невезения: при такой статистике победа хозяев с крупным счетом являлась куда более вероятным исходом, чем ничья.

"Но и расхлябанность тоже присутствует, – анализирует игру Вадим Самойлов (Terrikon.com, 12.11.21). – То ли статус товарищеского матча так подействовал на наших игроков, то ли силы решили сэкономить, но действовали как-то уж очень несобранно. В Боснии наверняка мы увидим совсем другой футбол. Там защита соперника мяч будет отрывать с ногами, там каждый момент будет на вес золота".

В преддверии визита в Зеницу обозревателей встревожил и еще один аспект: не слишком ли много сил и эмоций потратил основной состав украинской команды в борьбе с болгарами, буквально разбивая голову о чужую стену?

"36 ударов – это хорошо. 14 из них в створ – великолепно. Но дальше начинаются вопросы, – пишет Андрей Корниец в материале для Fanday.net (11.11.21). – При хорошей динамике атак и наигранном скилле быстрых разрывных комбинаций с флангов в штрафную в завершении у нас было много сумбура, форварды снова остались с нулями, а даже с зашкаливающим xG ребятишки мазали с убойных позиций. Если задумка – напугать боснийцев, то да – напугали. Если набраться уверенности самим – не факт. Если еще и потратим слишком много сил и не накопим их на матч года ? мы просто не поймем".

Стоили ли локальные перестановки в тактике полной "вымотки" Ярмоленко? Так, в частности, конкретизирует автор одну из своих претензий в адрес наставника сборной.

"Если теперь лидеры будут проседать с Боснией, мы точно будем знать природу этой проблемы, – прогнозирует А.Корниец. – Нет, мы не спорим, быть может, тренерский штаб рассчитал все с точки зрения физо и специально дал сыграть полный матч нашим "лавочникам" из АПЛ, чтобы вывести их на тонус к решающей игре. Однако это может быть хорошо для Зинченко, но не для возрастника Ярмоленко и даже не для Малиновского, который в этом году пережил вереницу травм и болезней" (Fanday.net, 11.11.21).

"Беспокоит, что в товарищеском матче сборная Украины потратила очень много эмоций и сил, – соглашается Любомир Чотирбок (Sector.depo.ua, 1.11.21). – Уже через 5 дней украинцам играть на выезде тяжелый матч с Боснией и Герцеговиной и неизвестно не скажется ли встреча с болгарами теперь. "Сине-желтые" часто испытывают проблемы во время второго из спаренных матчей, а здесь еще и такой изнурительный поединок".

И все-таки лучшая, по мнению многих журналистов, игра сборной Украины в нынешнем насыщенном году доставила значительно больше позитивных эмоций.

"Свою задачу матч с Болгарией выполнил, – констатирует не назвавшийся автор сайта Sportarena.com (12.11.21). – Команда проверила в деле тренерские наработки, избежала травм, Александр Петраков оценил состояние свих подопечных непосредственно в игре, а не только в тренировочном процессе, болельщики получили яркий матч, а сами футболисты, надеемся, порцию хорошего настроения, от матча, в котором получалось все. Точнее почти все, кроме взятия ворот".

"Отлично, что сравняли, но "педагогически" полезно и то, что не вырвали победу, – ищет дополнительный позитив в ничейном исходе Павел Булах (Footboom.com, 11.11.21). – Психологически – "золотая середина" вышла. В психологическом плане вообще много полезного. Не пошло поначалу у Малиновского – давление после всех эти историй с вызовами и невызовами на игрока было приличным, хотелось где-то доказать окружающему миру, что важен, может по-прежнему игрой дирижировать. Не выходило поначалу, не клеилось. Но Петраков дал время, оставил на поле, Руслан разыгрался и во втором тайме уже стал похож на себя прежнего, с контролем игры в центре и обостряющими передачами. После матча с Петраковым еще раз улыбнулись друг другу, тренер вновь что-то ободряющее сказал, все на пользу пойдет".

Именно в возвращении Малиновского некоторые аналитики усматривают главную причину того, что вместо излюбленной и прекрасно "откатанной" тактической схемы с тремя защитниками Александр Петраков во встрече с болгарами использовал более агрессивную модель.

"Петраков пустился в эксперименты – как с составом, так и с игрой, – препарирует замыслы тренерского штаба В.Самойлов (Terrikon.com, 12.11.21). – Главный был наиболее очевиден – огромный любитель схемы в три защитника, наш тренер против болгар выпустил оборонительную четверку. По логике, это позволяло придать игре атакующий акцент. Так и получилось. Независимо от того, что нам позволяли болгары, надо отметить, что в новой формации футболисты чувствовали себя вполне уверенно, командная игра не проседала, компактность построений не нарушалась.

Зачем Петраков провел этот эксперимент? Вряд ли он откажется от системы с тремя защитниками для суперответственного матча с боснийцами. Возможно, главной целью было как раз внедрение в состав Малиновского? Может, таким образом тренер делал опосредованный шаг навстречу игроку, с которым поступил несправедливо? В системе 4-3-3 Малиновскому легко находится место, как и в 4-2-3-1, а вот при трех защитниках и соответствующей организации атаки его качества далеко не так нужны. Возможно, Петраков ищет возможность задействовать одного из лучших футболистов страны даже такой ценой – отступая от своих принципов".

И еще один важный вывод от автора с "Террикона": переходный период Петракова в сборной – завершен, коллектив адаптировался к новому наставнику.

"К матчу с Боснией Украина подходит уже сложившейся командой, в которой организация отличается от того, что было при Андрее Шевченко, но она уже выглядит уверенной в себе и хорошо понимающей, что делает и зачем. Притирка команды и тренера в целом, кажется, завершена. Судя по всему, в Боснию украинская сборная отправляется в хорошей кондиции и чувствует себя способной выполнить свою работу наилучшим образом. Впереди – 90 минут, которые подведут черту под работой целого календарного года. Без сомнения, команда понимает цену этого матча", – пишет В.Самойлов (Terrikon.com, 12.11.21).

Увы, наш последний соперник по групповому турниру в субботу совершенно неожиданно уступил в родных стенах сборной Финляндии – 1:3. Боснийцы уже лишились шансов на продолжение борьбы за путевку в Катар, но наверняка будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, что только усложнит задачу украинцев. С другой стороны, эта победа на данный момент поставила финнов выше подопечных Петракова. Имея два очка гандикапа, команда Финляндии в последний игровой день принимает уже решивших свою турнирную задачу французов.

НОВЫЙ ВЫЗОВ АНДРЕЯ ШЕВЧЕНКО

Еще одной резонансной темой минувшей футбольной недели стало начало работы в итальянском клубе "Дженоа" экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Мнения относительно перспектив Андрея Николаевича у руля аутсайдера Серии А – полярны. Одна группа журналистов пророчит ему скорую отставку, другая – успех и последующее "повышение".

Приверженцы первого сценария кивают на плачевное турнирное положение генуэзского клуба: в 12 турах "Дженоа" выиграла лишь однажды и занимает 17-е место, находясь над самой зоной вылета. Явно не в пользу коллектива – календарь ближайших матчей. А среди слабых мест самого наставника называется отсутствие опыта работы в клубной структуре.

Однако, как считают оппоненты скептиков, украинский специалист вполне способен компенсировать этот недостаток целым арсеналом других качеств, проявленных им в том числе и во главе сборной Украины.

Шевченко – системный тренер, для него не существует мелочей, подчеркивает автор интернет-газеты "Футбольный клуб" Влад Белый. И это поможет наставнику быстрее адаптироваться в одном из сложнейших национальных чемпионатов. Он умеет строить позитивную среду, но не дает расслабиться своим игрокам. Умеет быть гибким: находить верный подход и в коммуникации с игроками, и в целом в "управлении людьми", и в реакции на кризисные ситуации (травмы, конфликты и т.п.).

"Шевченко не раз показывал, что умеет варьировать как изначальный план на игру, так и вносить тактические коррективы по ходу матча, – пишет В.Белый (Footclub.com.ua, 7.11.21). – Для клубной работы этой очень важный фактор, ведь там с одной стороны есть больше времени и возможностей для реализации своего видения игры, а с другой – еще более важно (чем в сборной) иметь набор разных, но эффективных тактик".

И, наконец, Шевченко – мировая звезда, у него прекрасный бэкграунд, чтобы принять новый серьезный вызов в своей карьере.

"Его репутация как профессионала – безупречна, а результаты во главе сборной Украины за рубежом воспринимаются в целом намного более позитивно, чем у нас, – продолжает автор. – Это у наших болельщиков и журналистов сохраняется иллюзия, что в сборной Украины собраны игроки, которые должны обыгрывать Австрию и достойно биться с Англией, отсюда и разочарование (не у всех, к счастью) – если не игрой, так результатом, а если не результатом, так игрой... Что в свою очередь экстраполировалось на тренера.

В Европе же, где смотрят на уровень наших футболистов без розовых очков, поверьте, и результаты сборной под руководством Шевченко, и преобразования в ее игре воспринимаются как безусловный и безоговорочный успех" (Footclub.com.ua, 7.11.21).

И журналист портала "Обозреватель Елена Павлова насчитала достаточно причин для успеха Шевченко в Генуе. По ее мнению, "Дженоа" может стать взлетной площадкой для экс-игрока "Милана", мечтающего однажды возглавить этот прославленный клуб в качестве главного тренера.

Это и фактор смены владельцев "Дженоа", права на которую уже полностью принадлежат амбициозной американской инвесторской компании, готовой вливать в футбольное детище необходимые средства. И в высшей степени положительное отношение к Шеве на Апеннинах. И сотрудничество с несколькими выдающимися тренерами – от Валерия Лобановского до Жозе Моуринью. И тренерский штаб, опробованный в турнирных испытаниях со сборной Украины. И психология победителя, которой Андрей Николаевич щедро делится с коллегами и подопечными.

"К тому же Шева – мастер создавать особенную атмосферу в коллективе, – заключает Е.Павлова. – И во много благодаря тому, что находится в хорошей физической форме, тренируется вместе со своими игроками и видит картину изнутри...

45-летнийШевченко не боится вызовов. Наоборот, они его подстегивают. Иначе он бы не смог пройти столь успешный путь в качестве игрока и добраться до "Золотого мяча". Не зря после своего прихода в "Дженоа" он написал в Instagram: "Начало нового приключения". К тому же после испытания сборной Украины, когда в каждом матче идешь, как по минному полю, мало что может испугать Шеву" (News.obozrevatel.com, 9.11.21).

О том, что назначение Шевченко в "Дженоа" – далеко не последнее для мирового футбола событие, свидетельствует интерес к нему со стороны букмекеров. Скажем, ставки принимаются как на увольнение украинца еще до финиша текущего чемпионата Серии А, так и на то, что наш земляк со своим новым клубом выиграет чемпионский титул или еврокубкок до 2025 года.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ГРАЖДАНИН, СОВРАМШИ!

Фамилия Шевченко применительно к его прежней должности фигурировала в интервью Андрея Павелко ведущему "Радио Новое Время" Сергею Притуле. Главе УАФ был предоставлен часовой эфир в программе "Посеред тижня". И среди прочего Павелко, в частности, вернулся к истории с досрочным разрывом контракта бывшим главным тренером сборной страны и его ассистентами.

"Тренерский штаб Андрея Шевченко еще перед стартом чемпионата Европы-2020 не намеревался продолжать работу с командой. Специалисты были заинтересованы в переходе на работу в клубе, – таким образом, ссылаясь на футбольного чиновника, интерпретирует для читателей ситуацию Александр Чеканов (News.obozrevatel.com, 12.11.2021). – Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. По его словам, наставнику "желто-синих" и его помощникам было предложено продлить соглашение до конца будущего года".

"Почему-то наша позиция была воспринята так, что она разбита на два контракта, – цитирует А.Павелко "Обозреватель". – После Евро-2020 мы хотели, что штаб Шевченко и далее продолжал работу. Но давайте вспомним, что перед ЧЕ тренерским штабом было сказано, что им интересно посмотреть по сторонам в направлении клубной работы. Рукописи не горят. Но я уверен: все, что не делается, все к добру" (News.obozrevatel.com, 12.11.2021).

Действительно: рукописи – не горят! Еще в начале сентября Андрей Шевченко собирал специальный брифинг, где изложил свою версию обстоятельств расставания с УАФ и сборной Украины. Основной месседж заключается в следующем: Шевченко и его ассистенты готовы были активировать пункт о пролонгации контракта еще на полтора года, прибавки к зарплате не требовали.

"После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился", – цитировал Андрея Николаевича сайт Ua-football.com, 3.09.21).

В свою очередь, в УАФ врали по данному поводу. Доходило до откровенного маразма: генеральный секретарь Юрий Записоцкий сообщил, что Андрею Шевченко, якобы, было отправлено письмо с приглашением на переговоры. Отправлено... обычной почтой на киевский адрес тренера!

"При чем тут киевский адрес, если любому украинцу известно, что Шевченко преимущественно проживает в Лондоне? – задавались мы тогда вопросом в очередном обзоре СМИ. – Почему в эпоху высоких технологий не отправить письмо на электронную почту, как делает весь цивилизованный мир и куда по словам Андрея Николаевича и его юриста ничего от УАФ не поступало? В общем, кособокая версия УАФ об отправленном письме не выдерживает никакой критики. Она лишь подтверждает, что между Павелко и Шевченко по какой-то причине пробежала "черная кошка" и тренерскую команду просто решили по-тихому слить. Несмотря на то, что Шевченко довел сборную Украины до исторического четвертьфинала ЕВРО-2020 и, вообще, многое в команде изменил в лучшую сторону".

"Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную, – приводит слова А.Павелко Sport.ua (12.11.21). – Но сейчас мы понимаем, что главный тренер – Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет...

Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить".

Что это, вообще, такое? Хотя... Свое реальное отношение к тренеру-"пожарнику" руководители УАФ уже показали – и самой эпопеей назначения Реброва (именно Реброва, ведь об этом уже было объявлено как о без пяти минут состоявшемся факте!), и стыдливо-скукоженной "презентацией" нового тренерского штаба, и явной отстраненностью от реальных трудностей национальной команды.