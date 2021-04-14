УЕФА собирается изменить правила плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается частично отменить правило выездного гола в матчах плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующего сезона.

Как сообщает издание The Sun, мячи, забитые в гостях, будут учитываться до окончания основного времени во втором поединке двухматчевого противостояния. При любом ничейном результате в дополнительное время игра перейдет в серию пенальти.

Вопрос о необходимости изменения правила, которое было введено в 1965/66 годах, стал особенно актуальным в свете того, что многие игры еврокубков в нынешнем сезоне проходили на нейтральных полях из-за коронавируса.

Напомним, что сейчас при равном счете по сумме двух встреч в следующий раунд плей-офф выходит та команда, которая забила больше мячей на выезде. Если же дело доходит до дополнительного времени, то в случае гола от гостей хозяину матча для победы нужно забивать уже не один, а два мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА готовит революцию в Лиге чемпионов с 2024 года. Согласно новому формату, турнир будет проходит по "шахматной" системе. Все ассоциации организации поддержали эту инициативу.