Участвуй в аукционе от ФК 'Шахтер' и Parimatch Ukraine и помоги Украине!

Один из самых титулованных футбольных клубов Украины ФК "Шахтер" в это сложное время продолжает оказывать поддержку стране. Клуб помогает переселенцам, ВСУ, волонтерам делать все возможное для нашей победы и мира в стране. Одна из таких инициатив – совместный аукцион с Parimatch Ukraine.

Сегодня клуб присоединился к благотворительному аукциону и предоставил футболку с автографами игроков. Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев.

Футболку подписана игроками клуба после одной из побед в Лиге чемпионов.

Аукцион проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена – 15 тысяч гривен). Аукцион продлится 48 часов, победит ставка с наибольшей суммой.

Напомним, это уже четвертая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители предыдущих аукционов перевели средства для помощи Украине и уже получили перчатки Майка Тайсона и Александра Усика, футболку ФК Ювентус. Общая сумма составила 217 тыс грн.