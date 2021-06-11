У Украины команда поинтереснее, на Евро-2020 они выступят лучше России, – экс-игрок "Локомотива"

Бывший защитник московского "Локомотива" Сергей Гуренко сделал прогноз на то, что сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020. Он считает, что за подопечных Андрея Шевченко не стоит переживать как минимум потому, что третье место в квартете также позволяет пробиться в 1/8 финала турнира.

В интервью изданию "Прессбол" белорусский тренер признался, что ему нравится наблюдать за игрой нашей национальной команды. Он высказал мнение, что Украина лучше проявит себя на чемпионате Европы, чем Россия.

"Пробиться в 1/8 финала украинцам по силам. В группе играть с командами Северной Македонии, Австрии и Нидерландов. Помня о том, что проходной может стать и третья позиция, переживать за украинцев не стоит. Справятся! Тем более у Андрея Шевченко очень симпатичная команда, за которой интересно следить. Думаю, что украинцы выступят лучше россиян на Евро-2020. У них команда помоложе, помобильнее, поинтереснее", – поделился Гуренко своей точкой зрения.

Видео дня

Напомним, что на Евро-2020 наша национальная команда сыграет в группе C, в которую также попали Нидерланды, Северная Македония и Австрия. Что касается россиян, то в квартете B им будут противостоять Бельгия, Финляндия и Дания.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины и РФ впервые за долгое время могут встретиться на футбольном поле. Стало известно, что должно случиться, чтобы это произошло.