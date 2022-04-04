'У меня разрывается серце': Шевченко высказался о войне с Россией и обратился к украинцам

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был шокирован, увидев фотографии из освобожденной от российских оккупантов Бучи. Легендарный футболист продолжает внимательно следить за ситуацией в родной стране.

Об этом сам Шевченко заявил в интервью "Украинской правде". Бывший нападающий также обратился к соотечественникам и выразил уверенность в том, что украинцы победят российских варваров.

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"У меня разрывается сердце. Я всегда на связи. Знаю, что происходит в Мариуполе, знаю, что происходит в Харькове, знаю, что происходило в Буче, знаю, как бомбили Киев. Просто нет слов. Я горжусь, что я украинец. Горжусь тем, как наши военные с гордостью защищают нашу страну. И горжусь тем, как мы героически защищаем нашу страну. Я хочу пожелать всем выдержки, стойкости, веры. Мы обязательно победим. Мы должны быть все вместе, мы должны быть едины. И, конечно, Слава Украине!" – заявил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко расплакался, рассказывая в Нью-Йорке об убийствах украинских детей российской армией. Он также выразил категорическое несогласие с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который назвал войну в Украине конфликтом.

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