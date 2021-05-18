Тренировку сборной Украины посетили Ярославский, Красников и Кучер

Президент харьковского ФК "Металл" Евгений Красников, главный тренер этой команды Александр Кучер и президент ФК "Металлист" в 2005—2012 годах Александр Ярославский пообщались с представителями тренерского штаба и игроками национальной команды, которая проводит сбор накануне Евро-2020, сообщает zbirna.com.

Как известно, "Металл" в текущем сезоне досрочно стал победителем группы Б второй лиги и завоевал путевку в первую лигу. А Александр Ярославский публично обозначил свое намерение вскоре вернуться в футбол.