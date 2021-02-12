Тренер "Вест Хэма" прокомментировал травму Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил небольшое повреждение в матча Кубка Англии и не должен пропустить много игр.

Об этом в интервью официальному сайту лондонского "Вест Хэма", цвета которого защищает наш соотечественник, заявил наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес. Он подчеркнул, что Ярмоленко пройдет углубленное медицинское обследование.

"У Ярмоленко небольшая травма колена, которую мы собираемся исследовать, чтобы точно знать, что это такое", – сказал тренер английской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что Андрей Ярмоленко получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. При этом агент игрока Вадим Шаблий категорически опроверг эту информацию, отметив, что повреждение футболиста оказалось не настолько серьезным.