Тренер Нидерландов "слил" план на матч против Украины на Евро-2020

Сборная Нидерландов сыграет в первом матче Евро-2020 против Украины по тактической схеме 3-5-2. Об этом рассказал главный тренер наших соперников Франк де Бур.

По словам 51-летнего специалиста, его команда предпочитает играть первым номером и предстоящий поединок с украинцами не должен быть исключением, передает Nu.nl.

"Мы всегда пытаемся играть в доминирующий футбол и хотим делать это при схеме 3-5-2. Считаю, что 5-3-2 звучит в плохом ключе, предпочитаю говорить 3-5-2, ведь мы хотим контролировать игру, и тогда вингбеки должны располагаться высоко. В итоге игра идет с 3 защитниками", – рассказал де Бур.

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Он заявил, что именно при такой схеме на поле смогут выйти сразу все самые сильные игроки. Преимущество такого плана игры состоит в том, отметил тренер, что его легко можно трансформировать на 4-3-3. Для этого достаточно провести лишь одну замену.

Вероятно, ориентировочный состав Нидерландов на игру с Украиной будет выглядеть так:

Стекеленбург – де Лихт, де Врей, Блинд – Думфрис, де Йонг, Вейналдум, де Роон, Вейндал – Депай, Вегхорст;

Напомним, матчи Евро-2020 можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч против Нидерландов Украина проведет уже в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме. Затем желто-синих ждут поединки с Австрией и Северной Македонией. Команда Андрея Шевченко настроена как минимум на выход из группы и готова дать бой даже команде де Бура, которая и является фаворитом группы С.

Накануне Шевченко поделился с болельщиками мыслями о том, за счет чего можно добиться положительного результата в стартовом матче Евро-2020.