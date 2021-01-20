Тимощук отказался разговаривать на украинском с футболистом "Зенита"

Хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен заявил, что помощник главного тренера питерцев Анатолий Тимощук отказывается с ним общаться на украинском.

По словам вице-чемпиона мира, 41-летний экс-футболист сборной Украины общается с ним только на немецком.

"Мне гораздо проще понять его, когда он говорит по-украински. И я не раз говорил ему об этом, но он все равно продолжает разговаривать на немецком", – рассказал Ловрен в интервью пресс-службе питерского клуба.

Ловрен признался, что понимает примерно 60-70% из того, что слышит на русском от тренера, но продвинуться дальше в изучении ему мешает Тимощук, который постоянно переводит речь на немецкий.

"У нас в команде есть человек, который постоянно все мне переводит. Это Тимощук, и он мне не нравится. Он переводит все с русского на немецкий, и я постоянно прошу его заткнуться, потому что хочу слышать и понимать, что говорят вокруг. Я хочу слышать тренера, его интонацию, то, как он говорит", – отметил хорват.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ловрен заявил, что хорошо понимает своего одноклубника Ярослава Ракицкого, когда тот говорит именно по украински.