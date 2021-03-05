Тимощук о "Зените": получаю удовольствие от работы в родной команде

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук, который сейчас является ассистентом главного тренера "Зенита" Сергея Семака, признался, что ему очень нравится работа в клубе, который стал для него родным.

В интервью изданию Sport24.ru украинский экс-футболист рассказал, что все еще планирует возглавить какую-нибудь команду в будущем. Отмечается, что у Анатолия есть лицензия PRO, которая позволяет ему заниматься тренерской деятельностью.

"Даже не знаю. Такие амбиции, конечно, должны быть. Я планировал стать тренером и сейчас думаю о том, что когда-то стану главным. Но в данный момент получаю удовольствие от того, что работаю в родной команде, которая ставит перед собой высокие цели. У нас прекрасный тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Это очень важно, мне комфортно", – заявил Тимощук.

Напомним, что Анатолий является воспитанником луцкой "Волыни", из которой в 1997 году перешел в "Шахтер". После десяти лет в донецком клубе он перешел в "Зенит", а оттуда – в "Баварию". Из Германии украинец вернулся в питерскую команду, а закончил карьеру уже в "Кайрате" в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимощук высказался об отношениях Украины и России.