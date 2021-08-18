Тимановская рассказала, что с ней происходит в Польше, куда она сбежала от Лукашенко

Известная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая попросила политического убежища в Польше, потихоньку обустраивается на новом месте жительства. Ей и ее мужу Арсению Здановичу дали жилье на охраняемой территории из-за большого ажиотажа, который происходит в СМИ.

Тимановская верит, что такая ситуация временная и все изменится когда люди начнут забывать про нее.

"Как только все более-менее уляжется, я надеюсь мы сможем перебраться на какую-то квартиру, найти себе жилье и жить как обычные люди", - цитирует спортсменку Gazeta.ru.

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Ее супруг работал на родине фитнес-тренером, но в Польше его никто не пустит ни в один зал.

"Нам удалось клиентов, которые с нами работали в Минске, перевести в онлайн. Сейчас несколько человек занимается с ним через интернет, и мы будем развивать направление онлайн-тренировок".

Несмотря на понимание того, что все проблемы временные и надо это просто перетерпеть, Тимановская сожалеет, что не может вырваться отдохнуть.

"Конечно, хочется выйти — тем более, лето, хорошая погода. Хочется и на море куда-то съездить, расслабиться мыслями", – сказала Тимановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Тимановская стала участницей грандиозного скандала на Олимпийских играх в Японии.

После критики руководства сборной, легкоатлетку пытались насильно вывезти из Токио и депортировать в Беларусь.

Кристине пришлось просить помощи у местной полиции. Позже она получила политическое убежище в Польше и подписала письмо против Лукашенко.