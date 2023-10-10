'Там ловить нечего': экс-игрок сборной России наплевал на Европу, в которой 'заложники политики', и потребовал перехода в Азию

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов призвал страну-агрессорку перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Участник двух чемпионатов Европы возмутился из-за того, что юношеские национальные команды РФ отказались возвращать в европейские турниры.

Об этом Шалимов заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Экс-полузащитник итальянских "Фоджи", "Интера", "Болоньи" и "Наполи" пожаловался на "полный бардак" в Европейском футбольном союзе (УЕФА), представителям России "нечего ловить".

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"Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет. Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится. Это сигнал, что достаточно ждать и пора всерьез заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы – там ловить нечего", – сказал Шалимов.

Напомним, после того, как УЕФА первоначально решил вернуть российских юношей в свои турниры, сразу 12 стран объявили бойкот представителям страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков впал в уныние после того, как УЕФА отменил свое решение о допуске сборных РФ U-17.

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