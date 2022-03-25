Суркисы не вывозили из Украины наличные: опубликованы доказательства

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Сообщаем, что обнародованная 21 марта информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом наличных средств не соответствует действительности и является ложью.

Сегодня украинскими и венгерскими юристами семьи Суркис получен официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи Суркис были лживыми (копии прилагаются).

Учитывая, что отдельные интернет-издания, к сожалению, распространили недостоверную информацию, просим исправить эту досадную ошибку и опубликовать ее опровержение, включая официальный ответ таможенного органа Венгрии.