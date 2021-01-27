Суркис рассказал, что может заставить его уйти с поста президента "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб, если найдется человек, который захочет руководить командой и готов будет финансово ее содержать.

Несмотря на это, бизнесмен отметил, что не даст развалить "Динамо". Он привел пример прихода Сергея Курченко на пост президента "Металлиста", действия которого привели к банкротству харьковчан.

"Вот вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, наверное, я не уйду. Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто поруководить, языком болтать и развалить… Пока я живой, я развалить "Динамо" не дам. Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал Курченко для "Металлиста", – я готов", – рассказал Суркис-младший в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, что Игорь Михайлович стал президентом киевлян летом 2002 года, сменив на этом посту своего старшего брата Григория, который с 1998 года был почетным президентом клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он назвал лучшего футболиста "Динамо" в истории.