Суркис назвал предателем легенду 'Динамо': спортивные итоги 26 января

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал предателем экс-тренера и легенду команды Йожефа Сабо, а фигурист Ярослав Паниот отказался от гражданства Украины.

Кроме того, ирландского бойца Конора МакГрегора отстранили от боев на полгода.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 26 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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