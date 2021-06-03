Суркис: гордимся тем, что "Динамо" будет представлено на Евро-2020 11 игроками

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью официальному сайту клуба прокомментировал последние события в клубе.

Об упразднении турнира U-21

"Считаю, что это было ошибочное решение, хотя другие клубы меня в этом и не поддержали. Команда U-21 важна для сбалансированного развития игроков, их постепенного перехода во взрослый футбол. Не все футболисты после Академии и уровня U-19 могут сходу заиграть за первую команду, поэтому наличие дубля это большой плюс. Возьмите историю с Шапаренко, который у одного тренера начал играть, потом оказалось, что он не соответствует требованиям другого, но в дубле у него была возможность играть и поддерживать тонус, а затем новый тренер сделал из него игрока национальной сборной. И чтобы заполучить футболиста такого уровня, сейчас нам бы пришлось заплатить крупную сумму.

Видео дня

Кроме того, обратите внимание, что турниры дублеров есть во многих европейских чемпионатах, это нормальная практика, у тех же англичан в АПЛ есть турнир U-23, в матчах которого могут поддержать форму не проходящие в состав игроки или те, кто вернулся после травм, но еще не в оптимальных физических кондициях.

Что мы будем делать дальше? Мирча Луческу сейчас просмотрит всех игроков из команды U-21 и дальше будем решать. Клуб займется их трудоустройством, кого-то будем продавать, кого-то будем отдавать в аренду. Мы могли заявиться в первую лигу, но в этом не смысла, мы уже проходили эту историю, когда команда играла без турнирных задач".

О женской команде

"К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность! Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо было начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток.

Прямо скажу - это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму "Динамо" и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в "Лионе", где их президент одинаково переживает как за мужскую, так и за женскую команды.

Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, лишь бы на словах соответствовать футбольной моде".

Новый контракт Виталия Буяльского

"Это наш ключевой футболист и подписание нового соглашения - важный момент и для игрока, и для клуба. Тот случай, когда довольны все стороны, и клуб, и футболист, и болельщики.

У нас очень молодая команда и опытные футболисты играют важную роль. Наряду с нашей талантливой молодежью есть такие опытные мастера как Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, и подобный сплав молодости и опыта играет большую роль в достижении результата.

Мне импонирует подход к делу Буяльского, для него "Динамо" это не просто финансовые условия контракта, а прежде всего, коллектив за который он бьется на футбольном поле".

Место проведения Суперкубка

Рассматривались два варианта - Одесса и Киев. Нас устраивают оба, но если рассуждать логически, то двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла ехать играть в другой город. Мое мнение - если поле НСК Олимпийский будет готово к матчу, то надо играть в столице. Но какое решение примут, такое и будет, для нас не проблема сыграть в Одессе.

Последние инфраструктурные изменения

Мы завершаем проектные работы и в ближайшее время начнем строительство специального тренажерного зала на базе. Это было пожелание Мирчи Луческу, он очень тщательно подходит ко всем нюансам. Для него нет мелочей в работе, футболисты и сотрудники клуба это уже поняли.

Про реконструкцию полей уже было немало сказано, мы идем вперед и скоро будут готовы газоны на клубной базе. "Динамо" участвует в модернизации НСК Олимпийский, в частности, мы оплачиваем 50% на 50% с донецким "Шахтером" новый газон на этой арене.

10 динамовцев в заявке сборной Украины на Евро-2020

Для нашего клуба большая честь, когда игроки "Динамо" представляют Украину на международной арене. Могу лично от себя сказать, что всегда радуюсь присутствию наших игроков в сборных страны всех возрастов. Футболисты "Динамо" растут как личности, и как профессионалы, работая на таком уровне.

Выступая за национальные сборные команды, футболисты выходят на другой качественный уровень. Они играют против лучших футболистов других стран, получают новый опыт, мотивацию и знания. Мог бы я год назад мечтать, что столько игроков "Динамо" будет в сборной? Скажу откровенно - вряд ли. Подчеркну, что динамовцев в сборной не 10, а 15 игроков, трое выбыли из-за травм (Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Виталий Буяльский), а еще двое не попали в итоговую заявку (Богдан Леднев и Александр Сирота), но они получили неоценимый опыт и понимают, на какой уровень им надо выйти.

От всей души желаю нашей национальной команде как можно лучше выступить на чемпионате Европы. Это честь нашей страны, нашего футбола и любовь миллионов болельщиков. Уверен, что вся Украина будет поддерживать сборную в этих матчах, а для "Динамо" особой гордостью будет тот факт, что наш клуб представлен на турнире десятью украинцами и защитником сборной Польши Томашем Кендзерой.