Суперкомпьютер назвал шансы сборной Украины выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022

Суперкомпьютер статистической компании Gracenote оценил шансы футбольных сборных по группе D отбора на чемпионат мира-2022 занять итоговое второе место. 2-я позиция в таблице дает возможность принять участие в стыковых матчах, победитель которых выходит на мундиаль.

Аналитики Gracenote дают это место Боснии и Герцеговины. Шансы подопечных Ивайло Петева оцениваются в 42.88%. Вероятность того, что второй финиширует сборная Украины равна 35.33%. Следом идут Финляндия – 21.09% и Франция – 0.7%.

👩‍💼 - Chance of finishing as runners-up in #WCQ2022 qualifying groups (UEFA D-F)



D: 🇧🇦Bosnia & Herzegovina (42.88%) v 🇺🇦Ukraine (35.33%) v 🇫🇮Finland (21.09%) v 🇫🇷France (0.7%)



E: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Wales (86.05%) v 🇨🇿Czech Rep (13.26%) v 🇧🇪Belgium (0.69%)



F: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Scotland (97.2%) v 🇮🇱Israel (2.8%)