Суперкомпьютер назвал шансы сборной Украины выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сборная Украины по футболу

Суперкомпьютер статистической компании Gracenote оценил шансы футбольных сборных по группе D отбора на чемпионат мира-2022 занять итоговое второе место. 2-я позиция в таблице дает возможность принять участие в стыковых матчах, победитель которых выходит на мундиаль.

Аналитики Gracenote дают это место Боснии и Герцеговины. Шансы подопечных Ивайло Петева оцениваются в 42.88%. Вероятность того, что второй финиширует сборная Украины равна 35.33%. Следом идут Финляндия – 21.09% и Франция – 0.7%.

Напомним, что Украина сейчас занимает вторую строчку в квинтете D.

Решающий матч "желто-синие" проведут 16 ноября против Боснии и Герцеговины

Игра 8-го тура отбора на чемпионат мира-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 1:1.

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