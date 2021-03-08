Судейский скандал в УПЛ и маты от Гельзина: обзор спортивных СМИ

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины преподнесли громкую сенсацию: чемпион страны донецкий "Шахтер" в Киеве уступил представителю первой лиги – "Агробизнесу" из Волочиска (0:1). Для спортивных СМИ тема стала номером один на минувшей неделе. Более того, многие усмотрели в поражении признаки игрового кризиса в стане горняков.

Продолжение последовало спустя несколько дней. В донецком дерби, и опять на поле столичного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, "Шахтер" с потугами взял верх над земляками из "Олимпика" (1:0). А мог и не взять, если бы рефери Юрий Иванов засчитал забитый по правилам гол в ворота оранжево-черных.

КАШТРУ ПРИЗВАЛ ОЧИСТИТЬ ГОЛОВУ

Встречу с "Агробизнесом" горняки проводили на фоне не слишком выразительной домашней игры с "Маккаби" в Лиге Европы и поражения от "Зари" в первенстве. Понятно, что плотный соревновательный график сказался на физическом и психологическом состоянии их футболистов. Поэтому Луиш Каштру прибегнул к ротации – благо, глубина состава позволяла это сделать.

При всем уважении к весьма скромному провинциальному клубу из бывшего райцентра Хмельницкой области, который и на карте не сразу отыщешь, мало кто сомневался в том, что донетчане преодолеют волочисский барьер. Несмотря на предостережение наставника "Агробизнеса" Александра Чижевского.

"В футболе всякое бывает. Важно проявить все свое умение, настроиться на максимальную самоотдачу и быть единым коллективом. А еще надеяться на удачу, которая нередко становится важным фактором в достижении результата", – сказал экс-рекордсмен страны по количеству проведенных в высшей лиге матчей накануне тренировки на стадионе "Динамо", любезно предоставленном гостям руководством столичного гранда в связи с несоответствием собственно арены "Агробизнеса" требованиям регламента (Dynamo.kiev.ua, 03.03.21).

"Кубок Украины – одна из наших целей, – заочно парировал португальский тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Мы хотим его завоевать. Надеемся провести хороший матч. Ребята полностью готовы. Проведем несколько изменений, но это будет самый сильный состав на данную конкретную игру. В то же время мы помним, что в субботу у нас следующий поединок чемпионата" (Shakhtar.com, 02.03.21).

Каштру был не совсем откровенен, когда говорил о нескольких изменениях. На поверку из игроков основы на поле вышел только Алан Патрик, да и то потому, что из-за перебора карточек не имел права играть в следующей встрече. Но разве Пятов, Кривцов, Болбат и особенно Коноплянка не являются именами в украинском футболе, а Соломон и Хочолава не играют за свои сборные?

Однако не они решили судьбу встречи, а некто Богдан Семенец – не в обиду 30-летнему форварду "Агробизнеса", забившему в дополнительное время единственный и победный для формальных хозяев поля гол.

После матча Каштру выглядел подавленно и растерянно: "Мы переживаем ужасный период. Нам не удается быть продуктивными. Команда контролировала игру, но мы пострадали от контратак. Эмоционально это лишило нас стабильности. Не буду говорить, что поражение от "Зари" никак не подействовало. Подействовало. Мы не можем пока от него отмыться. Нам нужно очистить свою голову. Если мы не отреагируем на негатив, то рискуем продолжить с такими результатами. Постараемся сделать все, чтобы этого не произошло" (Sport.ua, 04.03.21).

Вместе с тем одной из причин неудачи португалец назвал состояние газона: "Ужасное поле. Оно создает огромное количество сложностей, мы не чувствуем на нем комфорта при держании мяча. А ведь придется вернуться на него в субботу". Но в поле ли дело?

"Шахтер хотел выиграть, но другой вопрос – как он играл, – высказал свою точку зрения бывший форвард горняков Алексей Белик. – Команда действует однообразно и не представляет угрозы для соперников: либо в мелкий пас, либо в дриблинг, нет прострелов, ударов по воротам. Такое впечатление, что футболистам запретили бить издалека" (Dynamomania.com, 04.03.21).

"Оправданий такому результату нет, – считает другой воспитанник "Шахтера" Александр Севидов. – Можно ссылаться на усталость, но чемпион просто не имеет права проигрывать команде первой лиги. У горняков собраны лучшие футболисты. И кто бы ни вышел на поле против "Агробизнеса", он на голову выше каждого оппонента. Не может служить оправданием ни подготовка к "Роме", ни концентрация на матчах УПЛ. У "Шахтера" – два равноценных состава. К слову, без своих лидеров в Лиге чемпионов донетчане обыгрывали "Реал". Так что дело в другом" (Footboom.com, 04.03.21).

"В условиях напряженного графика Луиш Каштру предоставил отдых многим ключевым исполнителям, надеясь обыграть скромного соперника малой кровью, а заодно проверить в действии ближайший резерв, – подвел итог фиаско горняков в Кубке страны журналист еженедельника "Футбол" Роман Котляр. – А резерв отчаянно подвел седого, но доверчивого тренера. У "Шахтера" суммарно набралось достаточно моментов для победы. Только в который раз приходится констатировать плохую реализацию чемпиона. Португальскому наставнику следует в срочном порядке принимать какие-то меры, иначе грядущая дуэль с "Ромой" может обернуться безоговорочным вылетом" (04.03.21). АХМЕТОВ ДЕРЖИТ ГРОССМЕЙСТЕРСКУЮ ПАУЗУ

Многие эксперты и обозреватели не считают последние неудачи "Шахтера" чем-то неожиданным, они были подготовлены чередой предшествовавших им обстоятельств.

"Каштру пришел в команду, в которой уже напрашивалась перестройка: много возрастных игроков, кто-то потерял мотивацию, плюс травмы, коронавирус. Но португалец справился и выдал один из лучших периодов в истории клуба – выиграл чемпионат с огромным отрывом, дошел до полуфинала Лиги Европы", – напоминает обозреватель сайта Footboom.com Антон Прокопов (01.03.21).

И задается вопросом: заслужил ли Каштру после такого успеха, чтобы с ним продлили контракт, который заканчивается ближайшим летом? Ответ напрашивается сам собой – безусловно. Но почему с ним не стали продлевать соглашение и не делают этого до сих пор? Вероятно, не уверены, что наставник сможет и в дальнейшем столь же успешно работать в донецком клубе.

Автор признается, что его удивили слова генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, сказанные в декабре. Дескать, горняки должны выиграть Лигу Европы, раз уж в прошлом сезоне продвинулись столь далеко.

По мнению Антона Прокопова, амбиции – это хорошо, но они должны быть подкреплены. Между тем, команда утратила остроту в атаке, и даже директор каналов "Футбол" Александр Денисов удивлен, что в десятке бомбардиров первенства нет ни одного донетчанина.

Перестал забивать Жуниор Мораес, а Дентиньо и Фернандо явно не соответствуют роли голеадоров. Утратил былые кондиции и скорость Марлос. Давно уже зависим от перепадов настроения Тайсон. Чуть ли не единственным из тех, кто готов "таскать рояль", остался Степаненко. И при этом горняки за бесценок отдают в "Аталанту" Виктора Коваленко, на счету которого по осени вдвое больше голов, чем у Мораеса.

"Перемены в "Шахтере" назрели, но, кажется, не все в клубе к ним готовы, – считает обозреватель. – Хорошие результаты, которыми горняки могут похвастаться при Каштру, заставили на время забыть о проблемах. Но они никуда не делись. И если нынешний сезон окажется неудачным, то винить будут португальца. Впрочем, не сомневаюсь, что у него есть варианты продолжения карьеры в клубах, которые готовы уважать его достижения" (Footboom.com,01.03.21).

Подобной точки зрения придерживаются и другие авторы. А некоторые, как, например, Егор Данилов, полагают: "В последнее время положение дел в клубе и игра "Шахтера" вызывают много вопросов. И все чаще приходится слышать о том, что реальные проблемы горняков куда глобальнее, чем обыкновенный игровой кризис. Мотивация футболистов в матчах чемпионата Украины явно оставляет желать лучшего, и многие куда с меньшим желанием и самоотдачей, чем следовало бы, играют на внутренней арене. Исключением является лишь киевское "Динамо". Поэтому Каштру необходимо находить правильные слова, чтобы настраивать подопечных" (Sportarena.com, 04.03.21).

Автор ссылается на информацию о том, что у наставника горняков сложились напряженные отношения с рядом исполнителей, на конфликты внутри коллектива, и не удивится, если летом Каштру будет вынужден уйти. Чтобы этого не случилось, нужно в ближайшее время исправить положение дел. В противном случае наставник может банально перестать контролировать ситуацию.

Достается Каштру и в сугубо игровом смысле. Обозреватель сайта Footboom.com Евгений Савчук цитирует эксперта Александра Сопко, который утверждает, что игра команды в центре поля превратилась в своего рода зону комфорта, что она позволяет действовать экономно.

Не обязательно отдаваться физически, выполнять много черновой работы: "Это теплая ванна, в которую системообразующие игроки втянули весь состав – она как бы убила необходимые футболу качества. Нет быстрой реакции, чтобы дать первую обостряющую передачу вперед, утрачено чувство здравого риска, способность взять на себя ответственность. Гораздо проще запрограммировать себя на сто процентов точных передач на пять метров поперек или назад" (05.03.21).

Некоторые горячие головы предполагали, что после поражения от "Агробизнеса" Каштру подаст в отставку. Или его попросят уйти. А всезнающий эксперт Олег Федорчук утверждает, что еще осенью португальца должен был сменить директор клуба по футболу Дарио Срна, который давно уже греет для себя тренерское место.

"В последнее время он почему-то не дает интервью, – делает вывод несостоявшийся наставник. – Это интересно. Выходит, что ассистент хирурга видит, что хирург режет не так, но при этом молчит, потому что сам мечтает стать хирургом. Возможно, приход хорвата на тренерскую скамейку оживит "Шахтер" на определенное время, но вряд ли это станет стратегическим выигрышем в будущем" (Gazeta.ua, 05.03.21).

Дарио Срна отмалчиваться не стал: "После игры с "Агробизнесом" мы говорили о том, что надо глубоко проанализировать ситуацию. Что надо сделать, чтобы выйти из кризиса. Разговора об отставке не было. Мистер сказал, что всем нужно подумать о том, что мы делаем хорошо, что – плохо. Сегодняшний результат – это не то, что хотят видеть наши болельщики и наш президент" (Footballua.tv, 05.03.21).

Расставил же акценты Александр Денисов, который признался, что после вылета из Кубка тренерский штаб "Шахтера" минут на двадцать закрылся в отдельной комнате. Многие полагали, что Каштру может подать в отставку, но он не принял такое решение. Он взял вину на себя, не сдается, не опускает руки.

"В клубе "Шахтер" решение всегда остается за президентом Ринатом Ахметовым. Ахметов держит гроссмейстерскую паузу. Он умеет ждать, умеет делать паузы, прежде чем принять решение. На данный момент Ахметов ни к клубному руководству, ни к тренерскому штабу ни с какой информацией по этому поводу не обращался", – подвел черту под дискуссией Денисов (Footballua.tv, 05.03.21). ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УМНИКА

Вольно или невольно "Шахтер" оказался в эпицентре внимания и после поединка 17-го тура чемпионата Украины против земляков из "Олимпика". Горняки на этот раз выиграли благодаря голу Додо (1:0), а Луиш Каштру, как и анонсировал, вновь пожаловался на газон стадиона "Динамо", хозяевами которого теперь были подопечные Юрия Калитвинцева. Как будто только что попал в украинскую зиму и не ведает, где находится. Или одно из лучших полей в стране не слишком хорошее для привередливого пиренейца?

"Несмотря на то, что мы проводим не такой сезон, как хотелось бы, "Шахтер" остается командой, которая играла в полуфинале Лиги Европы, а в первенстве оторвалась от второго места на 23 очка, побив все рекорды", – подчеркнув свой статус, начал издалека португалец.

И продолжил в стиле известного танцора: "Мы стараемся идти вперед, но отдаем себе отчет, что невозможно играть лучше на таком поле. На каждую игру мы выходим, чтобы побеждать, но кто позволяет играть на таком газоне? Иногда нам также нужно немного удачи – возможно, это то, что произошло сегодня, и то, чего не было в других матчах" (Shakhtar.com, 06.03.21).

Имел ли в виду Каштру эпизод, который случился на 38-й минуте и который отказался комментировать Калитвинцев, когда мяч побывал в воротах горняков? Вопрос риторический.

"Что касается отмененного мяча, то я, наверное, буду субъективен, а это неправильно, – только и вымолвил наставник олимпийцев. – Но если бы я был судьей, я бы гол засчитал. Подчеркну, это моя точка зрения. Ребятам в перерыве сказал, что у нас впереди целый тайм. И о моменте, который случился, нужно забыть" (Ua.tribuna.com, 07.03.21).

Совершенно иначе среагировал на него президент "Олимпика" Владислав Гельзин, который после матча в прямом эфире транслятора в нелицеприятной, мягко говоря, форме высказался в отношении земляка-арбитра Юрия Иванова и главы Комитета арбитров УАФ итальянца Лучано Лучи.

Что же стало камнем преткновения?

После подачи углового в сутолоке у ворот 21-летний камерунский нападающий олимпийцев Таддеус Нкенг ударом головой отправил снаряд в сетку ворот Анатолия Трубина. Иванов зафиксировал взятие, но, услышав подсказку из фургона, где сидел его видеоассистент Юрий Бойко, усомнился в правильности своего решения.

Почему? Да потому что в этот момент в офсайде находился защитник номинальных хозяев Снурницын. Правда, в лежачем положении. Иванов после пересмотра эпизода гол отменил, не учтя при этом, по какой причине защитник "Олимпика" оказался на газоне. А упал он после того, как его грубо толкнул Трубин.

По большому счету, этот момент тянул на пенальти. Хотя адвокаты Иванова и утверждали, что, дескать, игрок соперника мешал горняцкому голкиперу дотянуться до мяча, а это, мол, нарушение правил. Совершенно иное мнение было у большинства обозревателей и экспертов.

"Шахтер" выцарапал победу у "Олимпика", но олимпийцы смогли отыграться, и это был самый неприятный момент в матче, – сделикатничал сайт Terrikon.com. – После подачи углового Нкенг здорово пробил головой, но в этот момент Снурницын столкнулся с Трубиным. Такие фолы всегда судятся в пользу голкипера, но позже был зафиксирован офсайд. Словом, момент остается на совести судей VAR и главного арбитра. Гол был отменен, а матч превратился в борьбу соперников, которые хотят забить, но не могут" (06.03.21).

Более категорично высказался упоминавшийся уже Антон Прокопов: "Иванов знал, что ему покажут именно офсайд, и он будет вынужден отменить гол, если все подтвердится. Он знал, что его не заставят смотреть момент столкновения Трубина со Снурнициным и выносить вердикт по этому эпизоду" (Footboom.com, 07.03.21).

Еще раз почему? Ведь в рекомендациях по работе видеоассистентов говорится о том, что эпизод следует рассматривать в динамике, а не только его заключительную часть. Так поступают, в частности, в Англии, да и в других национальных чемпионатах, в той же Лиге чемпионов. Но Бойко не предоставил для просмотра Иванову полную версию. Чем несказанно многих удивил. Более того, находясь в положении "вне игры", Снурницын никак не мог повлиять на эпизод, поскольку лежал на газоне.

"Как по мне, чистый гол, – уверен Александр Салий, уроженец Тернополя, который в течение десяти лет обслуживал поединки английского чемпионата, в том числе Чемпионшипа, и к которому обратилась за комментарием Tribuna.com. – Где рефери увидел нарушение? Против вратаря его не было, офсайда тоже не было" (06.03.21).

И пояснил. Игрок, который находится в положении "вне игры" в момент игры в мяч или касания партнера, наказывается только за участие в активных действиях. То есть, в случаях, когда он вмешивается в игру, сыграв в мяч или коснувшись мяча, вмешивается в действия соперника, мешая ему сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, явно перекрывая поле зрения сопернику или ведя с ним борьбу за мяч.

В нашем случае ничего подобного не было. Гол должен был быть засчитан.

"Решение отменить гол Нкенга – это выдумки человека, который сидел за монитором VAR, а также арбитра в поле, –- считает известнейший в прошлом арбитр и функционер Константин Вихров. – Подробно разобрав момент, можно утверждать, что нарушения правил против Трубина не было, потому что Трубин сам толкал игрока "Олимпика". А это пенальти в ворота "Шахтера". С другой стороны, какой может быть офсайд, если игрок атакующей команды лежал на газоне? Вообще, VAR у нас используется неправильно. Он должен вмешиваться в игру, когда налицо явное нарушение правил, не замеченное арбитром в поле. А мелкие единоборства, определение умысла игроков – это не прерогатива видеоассистентов. Как, например, в эпизоде со второй карточкой Бабенко: не было ни умысла, ни грубой игры с его стороны" (Ua-football.com, 06.03.21).

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие известные в прошлом украинские рефери Сергей Шебек и Мирослав Ступар. Последний резюмировал ситуацию весьма красноречиво: "Это бандитизм. Украли гол" (Ua-football.com, 06.03.21).

"В Украине слишком много псевдоэкспертов, которым платят деньги, – выдержав паузу в сутки, высокомерно, если не сказать иначе, высказался в программе "Профутбол Digital" глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. – И они каждый раз раздувают искусственные скандалы без всяких оснований. Пора прекратить эти глупые вопросы. Снурницын мешал Трубину, значит, находился в активной позиции. Поэтому офсайд зафиксирован правильно. А все остальное – это мысли, а не правила игры" (07.03.21).

Так ли это на самом деле, усомнились даже в последнем выпуске главной информационно-аналитической программы каналов Александра Денисова "Великий футбол". Как и в том, искусственным ли является скандал вокруг матча "Шахтер" – "Олимпик". А заодно и в том, действительно ли "глупые вопросы" возникают к Лучи, его коллеге по УАФ из комитета по этике и честной игре Франческо Баранке, а также арбитрам встречи. Понятное дело, не остался в стороне и разбор эмоционального монолога Гельзина, на которого "ВФ" был очень обижен.

Более того, в кои-то веки досталось в студии и самой команде "Шахтер" во главе с Каштру. Похоже, и вправду припекло. Тот самый случай, когда шила в мешке не утаишь.

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕ ЛУЧЕСКУ

По большому счету, претензии к судейству Екатерины Монзуль в матче "Динамо" – "Минай" могут предъявить и представители столичного клуба. Да, ошибки реферыни и ее женской бригады практически не повлияли на результат, бело-синие и так крупно выиграли (3:0). Но вопросов оставили немало. В частности, в отношении фиксации игры рукой или определения положения "вне игры".

Арбитраж Александра Омельченко во встрече предыдущего тура между "Рухом" и "Колосом" вызвал нарекания у наставника галичан Ивана Федыка: "Впечатление, что по плану было убийство тупым неизвестным судьей – как у Агаты Кристи. Он и дальше будет оставаться неизвестным, если так продолжит судить. Но проблема тех, кто составлял этот план, в том, что мы играем до конца. Может, им правила распечатать, чтобы почитали?" (Dynamo.kiev.ua, 28.02.21).

А главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич был недоволен работой служителей Фемиды в поединке последнего игрового дня в Полтаве: "Все решил эпизод с пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Плюс красная карточка" (Profootball.ua, 06.03.21).

Так что "глупых вопросов" к Лучано Лучи накапливается все больше и больше. А у его коллеги-комитетчика и земляка Баранки все больше поводов не зачехлять свой карающий хлыст.

Если бы этим глупости исчерпывались. А то вот Александр Приходько из сайта Ua-football.com (05.03.21) усомнился в правомерности переноса матча "Динамо" с закарпатцами из Ужгорода в Киев. Наверное, автору невдомек, что регион несколько дней назад был отнесен к красной зоне карантина, и поединок мог вообще не состояться.

Но главное, что именно руководство "Миная" обратилось к Динамо с просьбой учесть сложившуюся эпидемическую ситуацию и провести матч в столице. Хотя соперники киевлян прекрасно понимали, что отобрать очки на выезде у лидера будет проблематично, если вообще возможно. Да и в принципе, играть будет намного сложнее. Тем не менее, команда Василия Кобина выглядела достойно и в течение тайма сохраняла свои ворота в неприкосновенности.

Между тем "Динамо" находилось на волоске в кубковом четвертьфинале с "Колосом", доведя дело до послематчевых пенальти. Хотя по ходу встречи, особенно во втором тайме, имело неоспоримое преимущество. Но когда Леднев с "точки" отправил мяч мимо штанги, накренилось в сторону поражения. Благо, выручил Бойко.

"Такой футбол хочется смотреть, – не терял самообладания президент ФК "Динамо" Игорь Суркис. – Адреналин, напряжение, хорошая игра соперника. Считаю, мы заслужили эту победу. Команда хорошо готова физически, да и психологическое состояние в порядке, если выиграли по пенальти" (Dynamo.kiev.ua, 04.03.21).

Довольно спокойно воспринял выход в полуфинал Мирча Луческу: "Кубковые игры всегда стоят особняком. В них надо быть очень внимательными, поскольку любую ошибку сложно исправить – на решение задачи отводится всего один матч. В первом тайме мы были более острожными, во втором сыграли агрессивнее, доминировали, создали несколько хороших моментов. Но, к сожалению, не реализовали их" (Dynamo.kiev.ua, 03.03.21).

Луческу, к слову, несмотря на плотный график, выездные поединки с "Брюгге" и ФК "Львов", в отличие от Каштру, ротации состава проводить не стал. Чем навлек на себя недоумение ряда искателей жареного. Мол, мало Мистер доверяет другим исполнителям.

По этому поводу, как обычно, метко высказался главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков: "Луческу опять и снова обвиняют в том, что он все задачи по ходу сезона решает одними и теми же футболистами, не ставя, например Тымчика и Леднева справа с первых минут. Но, черт возьми, господа, если даже основа не дала результат ни в основное, ни в дополнительное время, то Луческу прав?! Какие у нас основания предполагать, что ротационный состав с Андриевским, Дуэлунном, Ледневым, Сидклеем и Супрягой сыграл бы успешнее. А Попов, Шепелев, Бэлуцэ, Вербич, если что, травмированы. Так что вы лишних фигур речи не выписывайте. И про допустимость вылета из Кубка не надо, не расслабляйте Мистера. Не брать уважаемые трофеи, для завоевания которых нужно провести лишь три матча, – чересчур расточительно. Нечего тут зажравшихся из себя изображать" ("Футбол", 04.03.21).

Соперником "Динамо" по полуфиналу, между прочим, стал тот самый "Агробизнес", который с "Шахтером" проводил свой первый официальный матч в году. К 21 апреля, когда состоятся поединки следующего раунда, команда Александра Чижевского будет в накате. Да и местом встречи выбран Муниципальный стадион Тернополя, до которого из Волочиска рукой подать.

А ГДЕ БУЯЛЬСКИЙ?

Тем временем наставник национальной команды Андрей Шевченко на минувшей неделе обнародовал расширенный список футболистов, которых его тренерский штаб намерен пригласить для подготовки к официальным мартовским встречам в рамках квалификации ЧМ-2022 с Францией (Сен-Дени, 24 числа), Финляндией (Львов, 28-го) и Казахстаном (Львов, 31-го).

В список вошли 33 исполнителя: 11 легионеров, 11 представителей "Динамо", 9 – "Шахтера", а также вратарь Дмитрий Резник из "Ворсклы" и защитник Ефим Конопля из "Десны". Знакомые все лица, за исключением голкипера "Шахтера" Трубина – чистого дебютанта сборной.

Между тем присутствие или отсутствие некоторых игроков вызвало удивление, а то и недоумение у многих служителей пера и микрофона.

"Слова Андрія Шевченка про те, що до збірної будуть викликати лише футболістів з ігровою практикою, можна запити водою, – возмущается обозреватель сайта Sportanalytic.com Игорь Цвик. – Скажіть, а яка ігрова практика в Андрія Луніна? За весь поточний сезон він відіграв тільки один матч за "Реал", в якому припустився гольової помилки. Що там робить Андрій П'ятов, який міцно засів за спиною Анатолія Трубіна, а коли нарешті зіграв, то "Шахтар" вилетів від "Агробізнесу"? Олександр Тимчик взагалі не грав купу часу, невже він може допомогти тут і зараз? А Жуніор Мораес точно тягне на рівень збірної? Одне слово, питань тут більше, аніж відповідей" (06.03.21).

Причем перечень футболистов, к которым возникают эти вопросы, можно продолжить. Потому что так ни разу пока не сыграл за "Аталанту" Коваленко. Нет достаточной игровой практики у Михайличенко и Макаренко. Травмирован Ярмоленко. Не попадает в основу "Шахтера" Коноплянка. Правда, без двух последних представить сине-желтую команду трудно, практически – невозможно.

Вместе с тем Валерий Василенко удивлен, что в сборную не привлечен ни один футболист "Зари" – команды, которая, не исключено, включится в борьбу за одну из двух украинских путевок в Лигу чемпионов. Неужели не заслуживают внимания Назарина, Иванисеня, Юрченко, Кочергин. В "Ворскле" есть Кулач. В "Александрии" – Ковалец, Лучкевич, Вантух.

Но больше всего вопросов по поводу отсутствия динамовца Виталия Буяльского. "Розумію тренерську довіру до "своїх" гравців, яким десь потрібно довіряти і тоді, коли вони цю довіру не виправдовують, – продолжает Василенко. – Але тут ось яка справа: Буяльский – однозначно кращий футболіст УПЛ станом на зараз. Як його можна ігнорувати? Ну, напевно, ніяк, якщо дивитися на речі об'єктивно" (Sport.ua, 06.03.21).

"В этом сезоне Буяльскому дали возможность делать все, что он делал ранее, но более концентрировано, – вторит популярный блогер Михаил Смоловой, чьи выводы и оценки базируются исключительно на цифровых выкладках. – Его сняли с дистрибуции: он больше не развозит мяч и не начинает атаки – он их завершает. Он лидер команды по количеству касаний в штрафной (в 5-ти матчах – 29). Он лидер по количеству ударов (12). Он мобилен и эффективен: три его важных гола помогли увеличить отрыв от "Шахтера" и пройти "Брюгге" (Dynamomania.com, 02.03.21).

Согласен с такой постановкой вопроса и известный комментатор и телеведущий Игорь Цыганык: "Раньше Буяльского ставили глубже, и у него были проблемы с выводом мяча из обороны. Случались обрезки, потери. Теперь глубже играет Шапаренко, а Буяльский чувствует себя увереннее, поскольку знает, что, если ошибется, сзади есть партнеры, которые подстрахуют" (Dynamo.kiev.uа, 02.03.21).

Немаловажно и то, что Мирча Луческу в "Динамо" нашел для этого полузащитника роль, которая ему по душе и лучше всего получается – создавать помехи соперникам на чужой половине поля, играть на подборах.

"Віталій зараз дійсно добре виглядає, – вставил свое веское в определенных кругах слово глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич. – То, як Буяльський зараз грає, то він є найкращим гравцем "Динамо". Не виключено, що його викличуть до збірної" (1927.kiev.ua, 01.03.21).

Не вызвали. Еще прошлой осенью Андрей Шевченко высказался в том духе, что исполнителей подобного плана у него хватает. Однако все течет, все изменяется. Не исключено, что и в отношении Буяльского наставник сборной пересмотрит свое мнение.

Тем более что обнародованный список хоть и расширенный, но всего лишь предварительный. Практика показывает, что, как правило, он претерпевает изменения. Кто-то травмировался, кто-то растерял форму, а кто-то утратил доверие тренерского штаба.

Так что шанс вернуться в национальную команду, за которую он провел 7 матчей, у Буяльского, будем надеяться, есть. При условии, что он не растеряет те положительные игровые качества, которыми обладает.

С другой стороны, ответственность за результат при любых раскладах несет не кто иной, как главный тренер. С Шевченко и будет спрос за мартовские матчи квалификации.