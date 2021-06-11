OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с тем, как проходили предыдущие 15 чемпионатов Европы по футболу. Первый из них состоялся во Франции в 1960-м. В отборе за право выступить там играли 17 сборных. В финальном турнире спор вели четыре участника. Победила же сборная СССР, обыгравшая в решающем поединке югославов.

15-й чемпионат Европы в 2016-м вновь доверили провести Франции, которая, напомню, и в 1984-м была хозяйкой Евро. Право выступить в финальной стадии Евро-2016 вели 53 сборные, 24 из которых затем оспаривали медали на стадионах Франции. Среди них был и неудачник – сборная Украины. Чемпионом же стала Португалия.

Как определяется страна-хозяйка Евро? OBOZREVATEL расскажет в этом материале.

Освобождение от участия в отборочных матчах страна-хозяйка получила только во время цикла ЧЕ-1980. А до этого финальный турнир проводился на территории кого-то из квартета участников. Но уже с первого же розыгрыша в УЕФА стремились заранее определять круг претендентов, отбирая затем наиболее достойного. Так, на ЧЕ-1960 претендовала не только Франция, но и Испания. Однако из-за политических разногласий испанская сборная не явилась на матч в Москву и ее исключили из числа участников. Не вышла в финальную стадию и Австрия, которая также предлагала свою кандидатуру. Так из трех кандидатур осталась одна Франция.

Видео дня

Таким же способом определялось место проведения и следующих турниров – формировался предварительный список претендентов, а далее следили по результатам. Еще в 1976 году чемпионат Европы мог пройти одновременно в двух странах – совместную заявку подали Бельгия и Голландия. Но, заняв первые места в своих отборочных группах, они сошлись между собой в четвертьфинале, так что право принимать ЧЕ досталось Югославии.

А вот после реформы Артемио Франки статус страны-хозяйки поднялся на новую высоту – теперь, выиграв тендер, можно было не участвовать в отборочных турнирах. И количество желающих воспользоваться этой возможностью тут же возросло. Так, на ЧЕ-1980 претендовали шесть государств (Италия выиграла спор у Франции, Швейцарии, Англии, Голландии и Греции), на ЧЕ-1988 – сразу восемь, причем Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция подали совместную заявку. Но в УЕФА сочли такой ход нецелесообразным – мол, мало того, что матчи будут проходить в четырех странах, так еще и четыре сборные нужно сразу пропускать в решающую стадию. Поэтому выбирали из ФРГ, Англии, Голландии и Греции. Победили немцы.

Работа с соседями в плане приема континентального первенства стала реальной лишь после увеличения количества участников до 16-ти. И вот тут давняя инициатива Бельгии и Голландии оказалась уже весьма кстати. Причем после 2000 года многие страны, осознававшие сложность организации такого турнира в одиночку, начали кооперироваться. Австрия и Швейцария в 2008-м, к примеру, конкурировали с парой Греция-Турция, а также скандинавским квартетом (Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия). На Евро-2012, помимо Украины и Польши, претендовали еще и выступавшие совместно Венгрия с Хорватией, а среди заявок на Евро-2016 значились дуэты Норвегия-Швеция и Шотландия-Уэльс, но оба досрочно снялись.

К слову, в 2016-м Франция стала первым государством, на территории которого прошел третий чемпионат Европы. По два турнира на сегодняшний день принимали Италия и Бельгия. А в 2021-м чемпионат Европы также впервые пройдет сразу в 11 странах.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.