Срна: я не хожу много в Киеве, это не мой город

Бывший капитан "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна признался, что не считает Киев своим домом.

В интервью на официальном YouTube-канале "горняков" хорватский экс-футболист назвал причину, по которой команда перестала выступать во Львове, но отметил, что ему понравился этот город. Он также заявил, что в Харькове "Шахтеру" было легче, поскольку там их больше поддерживали фанаты.

"Я не хожу много в Киеве, это не мой город. Донецк – мой. С женой люблю покушать в ресторанах, а так любимого места нет. Я люблю в "Оперу" поехать, выпить кофе, с директорами нашими пообщаться, там, где есть наши люди. Сначала мы играли во Львове. Там прекрасный стадион, город и хорошие люди, но, к сожалению, были проблемы с посещаемостью. Очень мало людей ходили на наши матчи в чемпионате Украины. Харьков находится ближе к Донецку, там больше наших людей, намного больше, чем во Львове. Там на наши матчи приходили 3-10 тысяч человек", – высказался Срна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарио поделился своим мнением о роли Рината Ахметова в истории "Шахтера".