Срна: нас выгнали из Донецка. Думал, вернусь через пару месяцев

Максим Иншаков Футбол 20:35, 5.01.2021 Обновлено: 20:54, 5.01.2021

Бывший защитник "Шахтера" Дарио Срна с трудом сдержал эмоции, вспоминая войну на Донбассе.

По словам директора донецкого клуба по футболу, ему очень тяжело вспоминать эти события, но это надо принять и все пережить. Хорват признался, что никто не мог поверить в то, что клуб больше не вернется на "Донбасс Арену".

"Нам даже не разрешили сыграть последнюю игру в чемпионате. Играли в Чернигове. Выгнали из Донецка, даже не разрешили провести последний матч дома. Я собрал один чемодан и поехал. Думаю, вернусь через пару месяцев, а прошло уже шесть лет... Но это все жизнь. Надо вспоминать то, от чего становится легче", – сказал Срна в эфире YouTube-канала "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарио Срна признался, что не считает Киев своим домом.

Также бывший капитан сборной Хорватии назвал причину, по которой команда перестала выступать во Львове.

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