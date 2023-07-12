'Смотрел 'Вести' на 'Россия 1', нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там'. Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Бывший футболист молодежной сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович, выступающий сейчас за "Оренбург", поделился впечатлениями от просмотра российского ТВ. 27-летний защитник, становившийся в 2019-м чемпионом Албании, предпочитает смотреть футбол на ТВ, хотя несколькол раз смотрел программу "Вести" .

Видео дня

"Смотрел несколько раз "Вести", где рассказывают, что произошло сегодня в России. Нормальная передача, но я не знаю, обманывают там или нет", - цитирует Гойковича РБ.

Ренато старается поменьше обращать внимание на новости и побольше фокусироваться на футболе.

"Если начинаю читать про то, что в Москве или Оренбурге кого-то убили, начинаю нервничать, в голове появляются всякие мысли, и я теряю энергию. Для себя решил не читать информацию о том, что происходит в России, тогда мне будет полегче", – сказал боснийский футболист.

Такая позиция спортсмена вызвала издевки у российский болельщиков.

"Федеральное телевидение обманывает? Да бог с тобой, это же невозможно!" – пишут с сарказмом под интервью игрока.

Юзеры пишут, что достаточно глянуть шоу Соловьева, чтобы ощутить стойкое желание уехать из страны.

Пользователи не верят словам Гойковича, так как по "Вестям" рассказывают про все, но только не про Россию.

"А в России все так хорошо, что и показывать нечего. Зато показывают как плохо живется в Европе, Америке. И как все мечтают переехать к нам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!