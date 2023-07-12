newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
660
'Смотрел 'Вести' на 'Россия 1', нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там'. Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Бывший футболист молодежной сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович, выступающий сейчас за "Оренбург", поделился впечатлениями от просмотра российского ТВ. 27-летний защитник, становившийся в 2019-м чемпионом Албании, предпочитает смотреть футбол на ТВ, хотя несколькол раз смотрел программу "Вести" .

Видео дня

"Смотрел несколько раз "Вести", где рассказывают, что произошло сегодня в России. Нормальная передача, но я не знаю, обманывают там или нет", - цитирует Гойковича РБ.

"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Ренато старается поменьше обращать внимание на новости и побольше фокусироваться на футболе.

"Если начинаю читать про то, что в Москве или Оренбурге кого-то убили, начинаю нервничать, в голове появляются всякие мысли, и я теряю энергию. Для себя решил не читать информацию о том, что происходит в России, тогда мне будет полегче", – сказал боснийский футболист.

"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Такая позиция спортсмена вызвала издевки у российский болельщиков.

"Федеральное телевидение обманывает? Да бог с тобой, это же невозможно!" – пишут с сарказмом под интервью игрока.

"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Юзеры пишут, что достаточно глянуть шоу Соловьева, чтобы ощутить стойкое желание уехать из страны.

"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Пользователи не верят словам Гойковича, так как по "Вестям" рассказывают про все, но только не про Россию.

"А в России все так хорошо, что и показывать нечего. Зато показывают как плохо живется в Европе, Америке. И как все мечтают переехать к нам.

"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ
"Смотрел "Вести" на "Россия 1", нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там". Боснийский футболист – о ТВ в РФ

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!