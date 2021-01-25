СМИ сообщили об аресте экс-защитника "Ливерпуля" на акции в поддержку Навального

Бывшего защитника "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэля Аггера задержали на митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве.

Как сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт", ссылаясь на официальный сайт Московского городского суда, это случилось во время одной из акций 23 января. Рассматриваться дело датчанина будет в местном Головинском суде. Его обвиняют в нарушении порядка проведения митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу. Аггеру грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, общественные работы или арест на 15 суток.

Отметим, что Даниэль объявил о завершении карьеры в 2016 году. Последним его клубом был родной для него "Брондбю". Он обрел известность, выступая за "Ливерпуль" в 2006-2014 годах. На счету экс-защитника победа в Кубке английской лиги в сезоне 2011/12, а также два титула лучшему футболисту Дании в 2007 и 2012 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время акций в поддержку Навального по всей России было задержано несколько тысяч человек.