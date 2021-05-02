СМИ раскрыли, как Луческу будет делить премиальные среди игроков "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сам определит вклад каждого игрока в завоевании чемпионского титула и после этого футболист получит вознаграждение, сообщает Meta-ratings.

По информации СМИ, румынский специалист сам определит размер премиальных для того или иного игрока. Изначально планировалось, что премия будет выплачена каждому игроку и составит месячную зарплату.

Как сообщал OBOZREVATEL, лично Мирча Луческуза текущий победный сезон получит огромную сумму.

Напомним, что в чемпионате Украины "бело-синим" осталось провести два матча: с "Мариуполем" (5 мая) и заключительную игру первенства с "Колосом" (9 мая). 13 мая "Динамо" и "Заря" определят сильнейшего в финале Кубка Украины.

Накануне киевляне в поединке 24-го тура УПЛ разгромили полтавскую "Ворсклу". Поединок на стадионе им. Бутовского завершился со счетом 5:1.