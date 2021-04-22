СМИ назвали новичков, которых позовет Шевченко в сборную Украины

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин с очень большой долей вероятности попадет в расширенный состав сборной Украины, сообщается в Youtube-канала ТаТоТаке.

По мнению журналистов, среди вызванных футболистов могут оказаться лучший бомбардир сезона Владислав Кулач ("Ворскла") и самый результативный игрок УПЛ по системе гол+пас Андрей Тотовицкий ("Десна").

Напомним, что сбор "сине-желтой" команды пройдет с 15 по 22 мая в Харькове, после чего 23 мая там же в Харькове подопечные Андрея Шевченко сыграют контрольный матч против Бахрейна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина 8 сентября проведет выездной товарищеский матч против Чехии.

Календарь товарищеских матчей сборной Украины в 2021 году перед континентальным первенством выглядит следующим образом:

23.05. Украина – Бахрейн. Товарищеский матч

03.06. Украина – Северная Ирландия. Товарищеский матч

07.06. Украина – Кипр. Товарищеский матч